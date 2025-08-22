ETV Bharat / technology

ओपनएआय भारतात पहिले कार्यालय दिल्लीत उघडणार; स्थानिकांना नोकरीची संधी - OPENAI INDIA FIRST OFFICE

ओपनएआय या वर्षाच्या अखेरीस नवी दिल्लीत आपलं पहिलं भारतातील कार्यालय उघडण्याची योजना आखत आहे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 22, 2025 at 12:32 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ओपनएआय भारतात आपलं पहिलं कार्यालय नवी दिल्ली येथे या वर्षाच्या अखेरीस उघडणार आहे. चॅटजीपीटीच्या भारतातील वापरकर्त्यांच्या संख्येत गेल्या वर्षभरात झालेल्या वाढीमुळं भारताचं महत्त्व अधोरेखित झालं आहे. भारत हा चॅटजीपीटीची दुसरा सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. ओपनएआयच्या या पावलामुळं भारतातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवोन्मेष आणि एआयला चालना मिळेल.

ओपनएआयनं भारतात आपली अधिकृत युनिट स्थापन केली असून, नवी दिल्ली येथे कार्यालय उघडण्याची तयारी सुरू आहे. या कार्यालयात स्थानिक भागीदार, सरकार, व्यवसाय, डेव्हलपर्स आणि शैक्षणिक संस्थांशी संबंध मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. ओपनएआयचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन यांनी सांगितलं, “भारतातील एआयसाठी उत्साह आणि संधींचा स्तर अविश्वसनीय आहे. भारताकडं जागतिक एआय नेतृत्वासाठी सर्व आवश्यक घटक आहेत. उत्कृष्ट तंत्रज्ञान प्रतिभा, जागतिक दर्जाचे डेव्हलपर इकोसिस्टम आणि भारत सरकारच्या इंडिया एआय मिशनद्वारे मजबूत पाठबळ मिळेल.” त्यांनी पुढं सांगितलं की, भारतात कार्यालय उघडणे हे भारतासाठी आणि भारतासोबत एआय विकसित करण्याचं आमचं पहिलं पाऊल आहे.

ओपनएआयच्या मते, भारत हा चॅटजीपीटीचा वापरकर्त्यांच्या संख्येनुसार दुसरा सर्वात मोठा बाजार आहे आणि गेल्या वर्षभरात येथील साप्ताहिक सक्रिय वापरकर्त्यांची संख्या वाढली आहे. भारत जागतिक स्तरावर डेव्हलपर बाजारपेठेत टॉप 5 मध्ये आहे आणि चॅटजीपीटीवर सर्वाधिक विद्यार्थी वापरकर्त्यांचा देश आहे. यामुळं भारतातील शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधींची प्रचंड क्षमता दिसून येते.

भारतासाठी विशेष चॅटजीपीटी सब्स्क्रिप्शन योजना, ‘चॅटजीपीटी गो’, दरमहा 399 रुपये इतक्या किफायतशीर दरात उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये यूपीआयद्वारे पेमेंटची सुविधा आहे. याशिवाय, ओपनएआयनं भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत भागीदारीत ‘ओपनएआय अकादमी’ नावाचा एआय साक्षरता कार्यक्रम देशभरात विस्तारित केला आहे. चॅटजीपीटीच्या अलीकडील जीपीटी-5 मॉडेलनं भारतीय भाषांच्या बेंचमार्क चाचण्यांमध्ये उल्लेखनीय काम केलंय. याशिवाय, ‘स्टडी मोड’ सुविधेमुळं वापरकर्त्यांना वैयक्तिकृत प्रतिसाद, परस्परसंवादी प्रश्न आणि टप्प्याटप्प्यानं मार्गदर्शन मिळतं.

केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं, “ओपनएआयची भारतात उपस्थिती स्थापन करण्याचा निर्णय देशाच्या डिजिटल नवोन्मेष आणि एआय स्वीकारातील वाढत्या नेतृत्वाचं प्रतिबिंब आहे. इंडिया एआय मिशनचा भाग म्हणून आम्ही विश्वासार्ह आणि समावेशक एआय इकोसिस्टम तयार करत आहोत. ओपनएआयच्या भागीदारीमुळं एआयचे फायदे प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचतील.” ओपनएआयची याच महिन्यात भारतात पहिली शिक्षण परिषद आणि वर्षाच्या अखेरीस पहिला डेव्हलपर डे आयोजित करणार आहे. याशिवाय, कंपनी भारतात विविध पदासांठी नोकर भरती करत आहे.

हे वाचलंत का :

  1. ओपनएआयनं भारतात लाँच केलं चॅटजीपीटी गो : 399 रुपये मासिक सबस्क्रिप्शनसह मराठीचा सपोर्ट
  2. ॲपल ॲप स्टोअर रँकिंगमध्ये पक्षपात : एलोन मस्क यांचा ॲपल स्टोअरवर गंभीर आरोप
  3. ओपनएआयनं सादर केलं चॅटजीपीटी 5 मॉडेल

हैदराबाद : जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ओपनएआय भारतात आपलं पहिलं कार्यालय नवी दिल्ली येथे या वर्षाच्या अखेरीस उघडणार आहे. चॅटजीपीटीच्या भारतातील वापरकर्त्यांच्या संख्येत गेल्या वर्षभरात झालेल्या वाढीमुळं भारताचं महत्त्व अधोरेखित झालं आहे. भारत हा चॅटजीपीटीची दुसरा सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. ओपनएआयच्या या पावलामुळं भारतातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवोन्मेष आणि एआयला चालना मिळेल.

ओपनएआयनं भारतात आपली अधिकृत युनिट स्थापन केली असून, नवी दिल्ली येथे कार्यालय उघडण्याची तयारी सुरू आहे. या कार्यालयात स्थानिक भागीदार, सरकार, व्यवसाय, डेव्हलपर्स आणि शैक्षणिक संस्थांशी संबंध मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. ओपनएआयचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन यांनी सांगितलं, “भारतातील एआयसाठी उत्साह आणि संधींचा स्तर अविश्वसनीय आहे. भारताकडं जागतिक एआय नेतृत्वासाठी सर्व आवश्यक घटक आहेत. उत्कृष्ट तंत्रज्ञान प्रतिभा, जागतिक दर्जाचे डेव्हलपर इकोसिस्टम आणि भारत सरकारच्या इंडिया एआय मिशनद्वारे मजबूत पाठबळ मिळेल.” त्यांनी पुढं सांगितलं की, भारतात कार्यालय उघडणे हे भारतासाठी आणि भारतासोबत एआय विकसित करण्याचं आमचं पहिलं पाऊल आहे.

ओपनएआयच्या मते, भारत हा चॅटजीपीटीचा वापरकर्त्यांच्या संख्येनुसार दुसरा सर्वात मोठा बाजार आहे आणि गेल्या वर्षभरात येथील साप्ताहिक सक्रिय वापरकर्त्यांची संख्या वाढली आहे. भारत जागतिक स्तरावर डेव्हलपर बाजारपेठेत टॉप 5 मध्ये आहे आणि चॅटजीपीटीवर सर्वाधिक विद्यार्थी वापरकर्त्यांचा देश आहे. यामुळं भारतातील शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधींची प्रचंड क्षमता दिसून येते.

भारतासाठी विशेष चॅटजीपीटी सब्स्क्रिप्शन योजना, ‘चॅटजीपीटी गो’, दरमहा 399 रुपये इतक्या किफायतशीर दरात उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये यूपीआयद्वारे पेमेंटची सुविधा आहे. याशिवाय, ओपनएआयनं भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत भागीदारीत ‘ओपनएआय अकादमी’ नावाचा एआय साक्षरता कार्यक्रम देशभरात विस्तारित केला आहे. चॅटजीपीटीच्या अलीकडील जीपीटी-5 मॉडेलनं भारतीय भाषांच्या बेंचमार्क चाचण्यांमध्ये उल्लेखनीय काम केलंय. याशिवाय, ‘स्टडी मोड’ सुविधेमुळं वापरकर्त्यांना वैयक्तिकृत प्रतिसाद, परस्परसंवादी प्रश्न आणि टप्प्याटप्प्यानं मार्गदर्शन मिळतं.

केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं, “ओपनएआयची भारतात उपस्थिती स्थापन करण्याचा निर्णय देशाच्या डिजिटल नवोन्मेष आणि एआय स्वीकारातील वाढत्या नेतृत्वाचं प्रतिबिंब आहे. इंडिया एआय मिशनचा भाग म्हणून आम्ही विश्वासार्ह आणि समावेशक एआय इकोसिस्टम तयार करत आहोत. ओपनएआयच्या भागीदारीमुळं एआयचे फायदे प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचतील.” ओपनएआयची याच महिन्यात भारतात पहिली शिक्षण परिषद आणि वर्षाच्या अखेरीस पहिला डेव्हलपर डे आयोजित करणार आहे. याशिवाय, कंपनी भारतात विविध पदासांठी नोकर भरती करत आहे.

हे वाचलंत का :

  1. ओपनएआयनं भारतात लाँच केलं चॅटजीपीटी गो : 399 रुपये मासिक सबस्क्रिप्शनसह मराठीचा सपोर्ट
  2. ॲपल ॲप स्टोअर रँकिंगमध्ये पक्षपात : एलोन मस्क यांचा ॲपल स्टोअरवर गंभीर आरोप
  3. ओपनएआयनं सादर केलं चॅटजीपीटी 5 मॉडेल
Last Updated : August 22, 2025 at 12:52 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

OPENAIओपनएआयCHATGPTOPENAI OPEN FIRST OFFICE IN DELHIOPENAI INDIA FIRST OFFICE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.