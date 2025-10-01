ETV Bharat / technology

ओपनएआयने मेटा व्हायब्स सारखे सोरा ॲप केलं लाँच : काय आहे सोरा ॲप

ओपनएआयचं सोरा ॲप, सोरा 2 मॉडेलवर आधारित, एआय-जनरेटेड व्हिडिओ आणि ऑडिओ तयार करते. कॅमिओस वैशिष्ट्य, वैयक्तिक फीडला प्राधान्य देतं.

Sora app
सोरा ॲप (OpenAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : ओपनएआयनं नुकतेच सोरा नावाचं नवीन iOS ॲप लाँच केलं आहे, जे मेटा एआयच्या व्हाइब्स फीचर सारखं आहे. हे ॲप सोरा 2 या नवीन व्हिडिओ आणि ऑडिओ जनरेशन मॉडेलवर आधारित आहे, जे अधिक वास्तववादी, एआय-जनरेटेड मीडियाची निर्मिती करतं. सोरा ॲप वापरकर्त्यांना टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्सद्वारे नवीन व्हिडिओ तयार करण्याची, विद्यमान सामग्री रीमिक्स करण्याची आणि वैयक्तिक फीडद्वारे नवीन सृजनांचा शोध घेण्याची सुविधा देतं. यामध्ये कॅमिओस नावाचं एक खास वैशिष्ट्य आहे, जे वापरकर्त्यांना स्वतःला किंवा मित्रांना एआय-जनरेटेड दृश्यांमध्ये समाविष्ट करण्याची परवानगी देतं. सध्या हे ॲप अमेरिका आणि कॅनडामध्ये उपलब्ध आहे, आणि लवकरच याची जागतिक उपलब्धता होण्याची शक्यता आहे.

सोरा ॲप वापरकर्त्यांना टिकटॉक आणि इन्स्टाग्राम रील्ससारखा वैयक्तिक फीड अनुभव देतं, जो विशेषतः तुमच्या मित्रांच्या आणि ओळखीच्या व्यक्तींच्या सृजनांवर केंद्रित आहे. यामुळं मेटा एआयच्या व्हाइब्सपेक्षा सोरा वेगळं ठरतं, कारण व्हाइब्स मुख्यतः क्रिएटर्स आणि समुदायांनी तयार केलेल्या एआय व्हिडिओंवर लक्ष केंद्रित करतं. सोरामधील कॅमिओस वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना एकदा व्हिडिओ आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे त्यांचं स्वरूप आणि आवाज कॅप्चर करण्याची परवानगी देतं. यामुळं वापरकर्ते आपल्या कॅमिओवर पूर्ण नियंत्रण ठेवू शकतात आणि त्यांचा समावेश असलेले व्हिडिओ हटवू किंवा त्यांच्यावरील प्रवेश रद्द करू शकतात.

सोराचा फीड मित्र आणि क्रिएटर्स यांच्या सृजनांना प्राधान्य देतं, ज्यामुळं नवीन सृजनांना प्रेरणा मिळते. ओपनएआयनं किशोरवयीन वापरकर्त्यांसाठी दैनंदिन मर्यादा, पालकांसाठी चॅटजीपीटीद्वारे नियंत्रण आणि अनुचित सामग्री हटवण्यासाठी मॉडरेशन सिस्टम यांसारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली आहेत. सोरा 2 सुरुवातीला विनामूल्य उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये संगणकीय मर्यादांमुळं काही बंधने लागू होऊ शकतात. याशिवाय, चॅटजीपीटी प्रो वापरकर्त्यांसाठी उच्च-गुणवत्तेच्या सोरा 2 प्रो मॉडेलची योजना आहे, तर सॉरा 1 टर्बो देखील समर्थित राहील आणि सर्व पूर्वीचे सृजन वापरकर्त्यांच्या लायब्ररीत उपलब्ध राहतील.

मेटा एआयच्या व्हाइब्स फीचरप्रमाणे, सोरा देखील सृजनशील प्रयोगांना प्रोत्साहन देतं. व्हाइब्स वापरकर्त्यांना स्क्रॅचपासून व्हिडिओ तयार करण्याची, फीडमधील सामग्री रीमिक्स करण्याची आणि मेटा प्लॅटफॉर्मवर, जसं की इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर सृजन शेअर करण्याची सुविधा देतं. तथापि, सोरामध्ये ओळख पडताळणी आणि कॅमिओससारखी वैशिष्ट्ये आहेत, जी व्हाइब्समध्ये नाहीत. दुसरीकडं, इन्स्टाग्राम आणि टिकटॉक ही सामान्य सामाजिक मंच आहेत, जे प्रामुख्यानं वापरकर्त्यांनी तयार केलेल्या सामग्रीवर केंद्रित आहेत आणि पूर्णपणे जनरेटिव्ह एआय कार्यप्रवाहासाठी डिझाइन केलेले नाहीत. टिकटॉक लहान, आकर्षक क्लिप्स आणि शोध अल्गोरिदमवर भर देतं, तर इन्स्टाग्राम सामाजिक सहभागासाठी फीड, स्टोरीज आणि रील्स एकत्रित करतं. सोराचं एआय-केंद्रित दृष्टिकोन त्याला मेटा एआयच्या व्हाइब्सशी साम्य आहे, परंतु त्याची वैयक्तिक फीड आणि कॅमिओस वैशिष्ट्ये याला वेगळेपण देतात. ओपनएआयच्या या नवीन उपक्रमानं एआय-जनरेटेड मीडियाच्या क्षेत्रात नवीन क्रांती घडवण्याची क्षमता आहे.

हे वाचलंत का :

  1. रियलमी 15x 5G भारतात लॉंच: 7,000mAh बॅटरीसह शक्तिशाली फीचर्स
  2. बीट्स पॉवरबीट्स फिट वायरलेस इअरबड्स भारतात लाँच
  3. ॲमेझॉननं सादर केली ॲलेक्सा+, किंडल स्क्राइब आणि नवीन इको डिव्हाइसेस

For All Latest Updates

TAGGED:

OPENAI SORA APPSORA APPसोरा ॲपSORAOPENAI LAUNCHES SORA APP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.