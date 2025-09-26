चॅटजीपीटीसाठी ओपनएआयचं नवीन 'पल्स' फीचर लॉंच : सीईओ सॅम ऑल्टमन यांचं हे आवडतं वैशिष्ट्य

ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 4:02 PM IST

हैदराबाद : ओपनएआयनं शुक्रवारी चॅटजीपीटीसाठी एक नवीन आणि रोमांचक वैशिष्ट्य 'पल्स' (ChatGPT Pulse) सुरू केलं आहे. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांच्या दैनंदिन संवादांवर आधारित डेटा गोळा करून वैयक्तिकृत सकाळचा एआय सारांश पुरवतं. सध्या हे फीचर केवळ चॅटजीपीटी प्रो सबस्क्रायबर्ससाठी उपलब्ध आहे, पण लवकरच प्लस सबस्क्रायबर्ससाठीही उपलब्ध होणार आहे. ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी याला चॅटजीपीटीचं आतापर्यंतचं सर्वोत्तम वैशिष्ट्य म्हटलं आहे.

ओपनएआयनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात आणखी एक क्रांतिकारी पाऊल टाकलं आहे. शुक्रवारी, 26 सप्टेंबर 2025 रोजी लॉंच झालेल्या 'पल्स' या नवीन वैशिष्ट्यामुळं चॅटजीपीटी वापरकर्त्यांना त्यांच्या चॅट इतिहासावर आधारित वैयक्तिकृत दैनिक सारांश मिळणार आहे. हे फीचर एक प्रकारे वैयक्तिक सहायकासारखं कार्य करतं, जे रात्रभर वापरकर्त्यांच्या संवादांचा अभ्यास करून सकाळी उपयुक्त माहितीचं संक्षिप्त रूप देतं. ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर याबाबत उत्साह व्यक्त करत म्हटलं आहे, "आज आम्ही चॅटजीपीटीचं माझं आवडतं वैशिष्ट्य 'पल्स' लॉंच करत आहोत. सध्या ते प्रो सबस्क्रायबर्ससाठी उपलब्ध आहे."

ऑल्टमन यांच्या मते, 'पल्स' रात्रभर वापरकर्त्यांच्या आवडी, डेटा, अलीकडील चॅट्स आणि इतर गोष्टींवर विचार करत राहतं. सकाळी वापरकर्त्यांना त्यांच्या रुचीप्रमाणे तयार केलेल्या माहितीचा संच मिळतो. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात त्यांना मदत करतं, ज्यामुळं एआयचा उपयोग अधिक व्यावहारिक आणि वैयक्तिक होतो.

'पल्स' ची कार्यप्रणाली अतिशय सोपी आणि प्रभावी आहे. दररोज रात्री, हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांच्या चॅट इतिहासाचा आणि मेमरीचा अभ्यास करतं आणि दुसऱ्या सकाळी अहवाल तयार करतं. हे अहवाल विविध प्रकारचे असू शकतात. उदाहरणार्थ, येणाऱ्या कार्यक्रमांची आठवण, चॅटमध्ये उल्लेखित विषयांवर फॉलो-अप, अन्नाच्या कल्पना, प्रवासाच्या शिफारशी इत्यादी. हे फीचर केवळ चॅट डेटावर अवलंबून नसून, वापरकर्त्यांच्या जीमेल आणि कॅलेंडरशी जोडलं जाऊ शकतं, ज्यामुळं अपडेट्स अधिक वैयक्तिकृत होतात.

हे वैशिष्ट्य एक प्रकारे वैयक्तिकृत ब्रिफिंग सारखं आहे, जसं की तुमचा खास सहायक तुम्हाला दिवसाची सुरुवात करताना सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी सांगतो. मात्र, ओपनएआयनं स्पष्ट केलं आहे की ही सध्याची आवृत्ती फक्त सुरुवात आहे. भविष्यात हे वैशिष्ट्य आणखी प्रगत होईल, ज्यात अधिक डेटा एकत्रीकरण आणि अचूकता येईल. एआय क्षेत्रातील या नव्या पावलामुळं वापरकर्त्यांचा चॅटजीपीटीशी संवाद अधिक सखोल आणि उपयुक्त होईल. सध्या प्रो सबस्क्रायबर्ससाठी उपलब्ध असलं तरी, लवकरच प्लस वापरकर्त्यांनाही ही सुविधा मिळेल, ज्यामुळं एआयचा लोकप्रियता आणखी वाढेल.

ओपनएआयच्या या लॉंचमुळं एआय तंत्रज्ञानाच्या भविष्यातील दिशा स्पष्ट होत आहे. वैयक्तिक डेटाच्या सुरक्षित वापरावर भर देत, 'पल्स' सारखी वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांना त्यांच्या आयुष्यातील छोट्या-मोठ्या गोष्टींसाठी एआयला अधिक जवळ आणतील. सॅम ऑल्टमन यांच्या शब्दांत, "हे वैशिष्ट्य तुम्हाला रात्रभर काम करून सकाळी तयार केलेला उपहार देतं." हे फीचर एआयच्या दैनंदिन जीवनातील एकात्मीकरणाचं उत्तम उदाहरण आहे.

