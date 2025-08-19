हैदराबाद : सॅम ऑल्टमन यांच्या नेतृत्वाखालील ओपनएआयनं मंगळवारी भारतातील वापरकर्त्यांसाठी विशेषतः डिझाइन केलेलं चॅटजीपीटी गो नावाचं एक नवीन, कमी किमतीचा सबस्क्रिप्शन प्लॅन लाँच केलाय. या प्लॅनमध्ये वाढीव मेसेज लिमिट, इमेज जनरेशन, फाइल अपलोडिंग आणि चॅट मेमरी यासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. कंपनीच्या नवीनतम GPT-5 मॉडेलवर आधारित, हा प्लॅन स्थानिक भारतीय भाषांला अनुरूप आहे. भारतीय बाजारपेठेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (AI) वाढती मागणी लक्षात घेता, ओपनएआयनं हा परवडणारा पर्याय सादर केला आहे.
नवीन सबस्क्रिप्शन प्लॅन लाँच
ओपनएआयनं भारतात चॅटजीपीटी गो नावाचा नवीन सबस्क्रिप्शन प्लॅन लाँच केला आहे, ज्याची किंमत फक्त 399 रुपये प्रति महिना आहे. या प्लॅनद्वारे वापरकर्त्यांना युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे पेमेंट करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, ज्यामुळं भारतातील डिजिटल पेमेंट्स अधिक सुलभ होतं. चॅटजीपीटी गो हा प्लॅन भारतीय वापरकर्त्यांसाठी विशेषतः तयार केला गेला आहे, ज्यांना चॅटजीपीटीच्या प्रगत वैशिष्ट्यांचा अधिक फायदा कमी किमतीत घ्यायचा आहे, असं ओपनएआयनं आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलंय.
स्थानिक भारतीय भाषांना समर्थन
या नवीन प्लॅनमध्ये GPT-5 मॉडेलवर आधारित 10 पट जास्त मेसेज लिमिट, 10 पट जास्त इमेज जनरेशन, 10 पट जास्त फाइल अपलोड्स आणि दुप्पट चॅट मेमरी यासारख्या सुविधा समाविष्ट आहेत. याशिवाय, हा प्लॅन स्थानिक भारतीय भाषांना समर्थन देतो, ज्यामुळे हिंदी, तमिळ, तेलुगू, मराठी यासारख्या भाषांमध्ये संवाद साधणे अधिक प्रभावी आणि सोपं होतंय. यामुळं विद्यार्थी, व्यावसायिक, उद्योजक आणि सर्जनशील व्यक्तींसाठी चॅटजीपीटीचा वापर अधिक सुलभ होणार आहे.
UPI पेमेंट सुलभ
सध्या भारतात चॅटजीपीटीचे इतर दोन प्लॅन्स उपलब्ध आहेत: चॅटजीपीटी प्लस(1,999/महिना) आणि चॅटजीपीटी प्रो (₹19,900/महिना). चॅटजीपीटी गो हा परवडणारा पर्याय आहे, जो फ्री टियर आणि प्रीमियम प्लॅन्समधील अंतर कमी करतो. ओपनएआयचे उपाध्यक्ष आणि चॅटजीपीटीचे प्रमुख निक टर्ले यांनी सांगितलं, “भारतातील लाखो लोक चॅटजीपीटीचा वापर शिक्षण, काम, सर्जनशीलता आणि समस्या सोडवण्यासाठी करतात, यानं आम्हाला प्रेरणा मिळाली आहे. चॅटजीपीटी गोद्वारे आम्ही या क्षमता अधिक परवडणाऱ्या आणि UPI पेमेंटद्वारे सुलभ करत आहोत.”
भारत चॅटजीपीटीसाठी सर्वात मोठा बाजार
भारत हा सध्या चॅटजीपीटीचा दुसरा सर्वात मोठा बाजार आहे, आणि सॅम ऑल्टमन यांनी GPT-5 च्या लाँचदरम्यान सांगितलं की, भारत लवकरच कंपनीचा सर्वात मोठा बाजार बनू शकतो. “भारतातील नागरिक आणि व्यवसाय चॅटजीपीटीचा वापर करून ज्या प्रकारे नवीन संधी निर्माण करत आहेत, ते खरोखरच उल्लेखनीय आहे,” असं ऑल्टमन म्हणाले. यावर्षी फेब्रुवारीत भारत भेटीवेळी त्यांनी नमूद केले की, 2024 मध्ये भारतातील चॅटजीपीटी वापरकर्त्यांची संख्या तिप्पट झाली आहे. मे महिन्यात, ओपनएआयनं घोषणा केली की, चॅटजीपीटी एंटरप्राइझ, चॅटजीपीटी एडु आणि ओपनएआय API प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांचा डेटा भारतातच स्थानिक पातळीवर साठवला जाईल, ज्यामुळं स्थानिक डेटा कायद्याचं पालन करणं सोपं होईल.
AI तंत्रज्ञान अधिक सुलभ
चॅटजीपीटी गोच्या लाँचमुळं ओपनएआयनं भारतातील AI बाजारपेठेतील आपलं स्थान बळकट केलं आहे. 399 च्या किफायतशीर किमतीत, GPT-5 ची शक्ती, स्थानिक भाषा समर्थन आणि UPI पेमेंट पर्यायासह, हा प्लॅन भारतातील लाखो वापरकर्त्यांसाठी AI तंत्रज्ञान अधिक सुलभ करेल. भारत हा ओपनएआयसाठी एक महत्त्वाचा बाजार आहे, आणि चॅटजीपीटी गो हा त्यांच्या स्थानिक रणनीतीचा एक भाग आहे, ज्यामुळं AI चा वापर अधिक समावेशक आणि परवडणारा होईल.
