ओपनएआयनं चॅटजीपीटीसाठी पालक नियंत्रणाची घोषणा केली, पालकांकडं असणारं खात्याचं कंट्रोल

ओपनएआयनं चॅटजीपीटीसाठी पालक नियंत्रण फीचर सुरू करण्याची घोषणा केलीय.
Published : September 30, 2025 at 2:41 PM IST
हैदराबाद : सॅन फ्रान्सिस्को येथील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंपनी ओपनएआयनं सोमवारी चॅटजीपीटीसाठी नवीन नियंत्रण सुविधा जाहीर केली. या उपाययोजनेची घोषणा प्रथम गेल्या महिन्यात एका किशोरवयीन मुलानं चॅटबॉटशी संवाद साधल्यानंतर आत्महत्या केल्याच्या घटनेनंतर करण्यात आली होती. या नवीन नियंत्रणांचा उद्देश लहान मुलं आणि किशोरवयीन मुलांना चॅटजीपीटीकडून येणाऱ्या अयोग्य प्रतिसादांपासून संरक्षण प्रदान करणे आहे. याशिवाय, ओपनएआय 18 वर्षांखालील वापरकर्त्यांचं वय ओळखणारी AI-आधारित प्रणाली विकसित करत आहे, जी वयानुसार योग्य सेटिंग्ज लागू करेल.
ओपनएआयनं चॅटजीपीटीसाठी नवीन नियंत्रण सुविधा जाहीर केली आहे, जी जागतिक स्तरावर सर्व वेब वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे. लवकरच ही सुविधा मोबाईल अॅप्सवर विस्तारित केली जाईल, परंतु डेस्कटॉप अॅप्ससाठी याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. ही नियंत्रण प्रणाली पालक किंवा किशोरवयीन मुलांद्वारे सेट केली जाऊ शकते. यासाठी एकाला (पालक किंवा मुलाला) आमंत्रण पाठवावे लागेल आणि दुसऱ्याला ते स्वीकारणे आवश्यक आहे. किशोरवयीन मुलानं खाते काढल्यानंतर, पालक त्यांच्या स्वतःच्या खात्याद्वारे मुलाच्या सेटिंग्ज व्यवस्थापित करू शकतात. विशेष म्हणजे, जर किशोरवयीन मुलानं खातं डिस्कनेक्ट केलं, तर पालकांना याची सूचना मिळेल.खाते जोडणी पूर्ण झाल्यावर, पालकांना चॅटजीपीटीच्या प्रतिसादांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन पर्याय उपलब्ध होतील. हे पर्याय नियंत्रण पृष्ठाद्वारे उपलब्ध असतील, जिथं पालक एक किंवा सर्व पर्याय प्रतिबंधित करू शकतात.
यामध्ये 'क्वायट अवर्स'चा समावेश आहे, ज्याद्वारे पालक चॅटजीपीटीचा वापर करण्यासाठी विशिष्ट वेळ निश्चित करू शकतात. याशिवाय, पालक व्हॉइस मोड, मेमरी आणि प्रतिमा निर्मिती क्षमता बंद करू शकतात. तसंच, मुलांच्या संभाषणांचा वापर ओपनएआयच्या मॉडेल सुधारणेसाठी होऊ नये, यासाठी मॉडेल प्रशिक्षणातून बाहेर पडण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे.जोडलेल्या किशोरवयीन खात्यांना डीफॉल्टनुसार सुधारित सुरक्षा उपाय लागू होतील. यामध्ये ग्राफिक सामग्री, व्हायरल आव्हानं, लैंगिक, रोमँटिक किंवा हिंसक आणि अति सौंदर्य यांचा समावेश आहे. पालक ही सेटिंग्ज बंद करू शकतात, परंतु किशोरवयीन मुलांना यात बदल करता येणार नाहीत.याशिवाय, ओपनएआयनं किशोरवयीन मुलांना मानसिक त्रास होण्याची शक्यता असल्यास पालकांसाठी नवीन सूचना प्रणाली विकसित केली आहे. जर चॅटजीपीटीला किशोरवयीन वापरकर्त्यामध्ये स्वतःला इजा करण्याच्या विचारांचे संकेत दिसले, तर ते संदेश मानवी पुनरावलोकनकर्त्यांच्या गटाकडं पाठवले जातील.
हे गट पालकांना ईमेल, मजकूर संदेश किंवा फोनवरील पुष नोटिफिकेशनद्वारे सूचित करतील. जर पालकांनी सूचना प्रणालीतून बाहेर पडण्याचा पर्याय निवडला असेल तरच ही सूचना कार्य करणार नाही.कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे की, “आम्ही मानसिक आरोग्य आणि किशोरवयीन तज्ज्ञांसोबत ही प्रणाली डिझाइन केली आहे, कारण आम्हाला हे योग्यरित्या करायचं आहे. कोणतीही प्रणाली परिपूर्ण नाही आणि काहीवेळा खरा धोका नसतानाही आम्ही सूचना देऊ शकतो, पण आम्हाला वाटते की पालकांना सतर्क करणे आणि त्यांना हस्तक्षेप करण्याची संधी देणे चांगलं आहे.”ओपनएआयनं असंही सांगितलं की, जर किशोरवयीन मुलाच्या जीवाला तात्काळ धोका असेल आणि पालकांशी संपर्क साधता येत नसेल, तर कंपनी कायदा अंमलबजावणी किंवा इतर आपत्कालीन सेवांशी संपर्क साधण्याची प्रक्रिया आणि परिस्थिती निश्चित करत आहे. अशा परिस्थितीत, फक्त किशोरवयीन मुलाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक माहितीच सामायिक केली जाईल.
