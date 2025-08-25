ETV Bharat / technology

ओपनएआयचा भारतात शिक्षणासाठी नवीन उपक्रम, आयआयटी मद्राससोबत संशोधन करार - OPENAI IIT MADRAS AGREEMENT

ओपनएआयनं भारतात शिक्षणासाठी नवीन उपक्रम जाहीर केलाय. यात शिक्षकांना एआय प्रशिक्षण आणि आयआयटी मद्राससोबत संशोधन कराराचा समावेश आहे.

OpenAI
ओपनएआय (Etv Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2025 at 8:07 PM IST

1 Min Read

हैदराबाद : ओपनएआयनं सोमवारी भारतात शिक्षण क्षेत्रासाठी एक नवीन उपक्रम जाहीर केला, ज्यामध्ये शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) साधने आणि प्रशिक्षण देण्यावर भर आहे. यासोबतच, आयआयटी मद्राससोबत पाच लाख डॉलरच्या निधीसह संशोधन सहकार्याची घोषणा केली. येत्या काही महिन्यांत नवी दिल्लीत पहिले कार्यालय उघडण्याची शक्यता आहे. सॅम ऑल्टमन यांच्या भारत भेटीच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.

आयआयटी मद्राससोबत करार
ओपनएआयचा हा उपक्रम भारतातील शिक्षणाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून सक्षम करण्यावर केंद्रित आहे. आयआयटी मद्राससोबतच्या कराराद्वारे दीर्घकालीन संशोधन होईल, ज्यामध्ये एआयचा वापर शिक्षणाच्या परिणामकारकतेत सुधारणा, अध्यापन पद्धतीत नावीन्य आणि संज्ञानात्मक न्यूरोसायन्सच्या अंतर्दृष्टीचा समावेश असेल. संशोधनाचे निष्कर्ष उघडपणे सामायिक केले जातील आणि भविष्यातील उत्पादन विकासाला दिशा देतील. भारतात चॅटजीपीटी वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे.

पाच लाख चॅटजीपीटी परवाने
ओपनएआयनं राघव गुप्ता यांची भारत आणि आशिया पॅसिफिकसाठी शिक्षण प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. गुप्ता यांचा शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. ते शिक्षक, विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी एआय साधने अधिक सोपं करण्याचं काम पाहतील. येत्या सहा महिन्यांत ओपनएआय शिक्षण मंत्रालय (MoE), AICTE आणि ARISE शाळांमार्फत सुमारे पाच लाख चॅटजीपीटी परवाने आणि प्रशिक्षण देतील.

ओपनएआय लर्निंग ॲक्सिलरेटर
हा उपक्रम 'ओपनएआय लर्निंग ॲक्सिलरेटर' अंतर्गत आहे, जो भारतातील शिक्षक आणि लाखो विद्यार्थ्यांना प्रगत एआय तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. शिक्षण मंत्रालयासोबतच्या सहकार्यानं सरकारी शाळांतील शिक्षकांना चॅटजीपीटी उपलब्ध होईल, तर AICTE मार्फत तंत्रशिक्षण संस्थांना डिजिटल कौशल्ये आणि रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी मदत होईल. ARISE शाळांना वैयक्तिकृत अध्यापनासाठी चॅटजीपीटी मिळेल.

हे वाचलंत का :

  1. ओपनएआय भारतात पहिले कार्यालय दिल्लीत उघडणार; स्थानिकांना नोकरीची संधी
  2. ध्रुव राठींनी लाँच केलेला एआय फिएस्टा प्लॅटफॉर्म काय आहे?
  3. ओपनएआयनं भारतात लाँच केलं चॅटजीपीटी गो : 399 रुपये मासिक सबस्क्रिप्शनसह मराठीचा सपोर्ट

हैदराबाद : ओपनएआयनं सोमवारी भारतात शिक्षण क्षेत्रासाठी एक नवीन उपक्रम जाहीर केला, ज्यामध्ये शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) साधने आणि प्रशिक्षण देण्यावर भर आहे. यासोबतच, आयआयटी मद्राससोबत पाच लाख डॉलरच्या निधीसह संशोधन सहकार्याची घोषणा केली. येत्या काही महिन्यांत नवी दिल्लीत पहिले कार्यालय उघडण्याची शक्यता आहे. सॅम ऑल्टमन यांच्या भारत भेटीच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.

आयआयटी मद्राससोबत करार
ओपनएआयचा हा उपक्रम भारतातील शिक्षणाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून सक्षम करण्यावर केंद्रित आहे. आयआयटी मद्राससोबतच्या कराराद्वारे दीर्घकालीन संशोधन होईल, ज्यामध्ये एआयचा वापर शिक्षणाच्या परिणामकारकतेत सुधारणा, अध्यापन पद्धतीत नावीन्य आणि संज्ञानात्मक न्यूरोसायन्सच्या अंतर्दृष्टीचा समावेश असेल. संशोधनाचे निष्कर्ष उघडपणे सामायिक केले जातील आणि भविष्यातील उत्पादन विकासाला दिशा देतील. भारतात चॅटजीपीटी वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे.

पाच लाख चॅटजीपीटी परवाने
ओपनएआयनं राघव गुप्ता यांची भारत आणि आशिया पॅसिफिकसाठी शिक्षण प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. गुप्ता यांचा शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. ते शिक्षक, विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी एआय साधने अधिक सोपं करण्याचं काम पाहतील. येत्या सहा महिन्यांत ओपनएआय शिक्षण मंत्रालय (MoE), AICTE आणि ARISE शाळांमार्फत सुमारे पाच लाख चॅटजीपीटी परवाने आणि प्रशिक्षण देतील.

ओपनएआय लर्निंग ॲक्सिलरेटर
हा उपक्रम 'ओपनएआय लर्निंग ॲक्सिलरेटर' अंतर्गत आहे, जो भारतातील शिक्षक आणि लाखो विद्यार्थ्यांना प्रगत एआय तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. शिक्षण मंत्रालयासोबतच्या सहकार्यानं सरकारी शाळांतील शिक्षकांना चॅटजीपीटी उपलब्ध होईल, तर AICTE मार्फत तंत्रशिक्षण संस्थांना डिजिटल कौशल्ये आणि रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी मदत होईल. ARISE शाळांना वैयक्तिकृत अध्यापनासाठी चॅटजीपीटी मिळेल.

हे वाचलंत का :

  1. ओपनएआय भारतात पहिले कार्यालय दिल्लीत उघडणार; स्थानिकांना नोकरीची संधी
  2. ध्रुव राठींनी लाँच केलेला एआय फिएस्टा प्लॅटफॉर्म काय आहे?
  3. ओपनएआयनं भारतात लाँच केलं चॅटजीपीटी गो : 399 रुपये मासिक सबस्क्रिप्शनसह मराठीचा सपोर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

IIT MADRASOPENAIOPENAI AGREEMENT WITH IIT MADRASआयआयटी मद्रासOPENAI IIT MADRAS AGREEMENT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.