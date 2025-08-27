ETV Bharat / technology

OnePlus Pad 3 : टॅबलेटचे लॉंच होण्यापूर्वीच प्रीमियम फीचर्स आणि आकर्षक डिझाइन आलं समोर - ONEPLUS PAD 3 LAUNCH SOON

वनप्लस पॅड 3, 5 सप्टेंबर 2025 रोजी भारतात लॉंच होणार आहे. प्रीमियम वैशिष्ट्ये, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि आकर्षक डिझाइनसह हा टॅबलेट विद्यार्थी, व्यावसायिकांसाठी आदर्श आहे.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद : वनप्लसनं भारतीय बाजारपेठेत आपला नवीन टॅबलेट, वनप्लस पॅड 3, लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे. हा प्रीमियम सेगमेंटमधील टॅबलेट 5 सप्टेंबर 2025 रोजी लॉंच होणार आहे. हा टॅबलेट विशेषतः विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि मनोरंजनासाठी उच्च-प्रदर्शन उपकरण शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी डिझाइन केला आहे. शक्तिशाली प्रोसेसर, आकर्षक डिझाइन आणि अनेक नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांसह, वनप्लस पॅड 3 बाजारात एक नवीन मानक स्थापित करण्यास सज्ज आहे.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

OnePlus Pad 3 वैशिष्ट्ये आणि लॉंच तपशील
वनप्लस पॅड 3 चे लॉंच 5 सप्टेंबर 2025 रोजी ऑनलाइन आयोजित केले जाईल, आणि याच दिवशी प्री-ऑर्डर सुरू होईल. हा टॅबलेट वनप्लसच्या अधिकृत वेबसाइटवर, तसंच Amazon आणि Flipkart सारख्या प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आणि निवडक रिटेल स्टोअरमध्ये उपलब्ध असेल. वनप्लस सामान्यतः लॉंच इव्हेंटदरम्यान आकर्षक ऑफर्स आणि सवलती देत असतं, त्यामुळं लवकर खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही एक उत्तम संधी असेल.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

OnePlus Pad 3 डिझाइन आणि डिस्प्ले
वनप्लस पॅड 3 चं डिझाइन प्रीमियम आणि आधुनिक आहे, जे कंपनीच्या इतर उत्पादनांपेक्षा वेगळे आहे. यात 13.2 इंच AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. हा डिस्प्ले गेमिंग, व्हिडिओ पाहणे आणि स्क्रोलिंगसाठी अत्यंत गुळगुळीत आणि प्रतिसादात्मक अनुभव प्रदान करेल. टॅबलेटचे शरीर पातळ आणि हलके असेल, ज्यामुळे तो सहजपणे वाहून नेण्यास सोयीस्कर आहे. विद्यार्थ्यांसाठी नोट्स घेणे, प्रेझेंटेशन तयार करणे किंवा व्यावसायिकांसाठी कामाच्या गरजा पूर्ण करणे, या टॅबलेटची रचना सर्व प्रकारच्या वापरकर्त्यांना अनुकूल आहे.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

OnePlus Pad 3 प्रोसेसर आणि कार्यक्षमता
वनप्लस पॅड 3 मध्ये Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट आहे, ज्यामुळे हा टॅबलेट अत्यंत शक्तिशाली बनतो. यात 12GB आणि 256GB इंटरनल स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहे. ही कॉन्फिगरेशन मल्टीटास्किंग, हाय-एंड गेमिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंग किंवा ग्राफिक्स डिझाइनसारख्या क्रिएटिव्ह कामांसाठी आदर्श आहे. या प्रोसेसरमुळे टॅबलेटला उच्च कार्यक्षमता मिळेल, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

OnePlus Pad 3 कॅमेरा आणि बॅटरी
वनप्लस पॅड 3 मध्ये 13MP रियर कॅमेरा आणि 8MP फ्रंट कॅमेरा आहे. रियर कॅमेरा सामान्य फोटोग्राफी आणि डॉक्युमेंट स्कॅनिंगसाठी पुरेसा आहे, तर फ्रंट कॅमेरा व्हिडिओ कॉल आणि ऑनलाइन मीटिंगसाठी उत्तम अनुभव देईल. बॅटरीच्या बाबतीत, यात 12.140mAh बॅटरी आहे, जी 80W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. यामुळे टॅबलेट त्वरित चार्ज होईल आणि दीर्घकाळ टिकेल, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना सतत चार्जिंगची चिंता करावी लागणार नाही.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

OnePlus Pad 3 किंमत?
वनप्लस पॅड 3 ची अपेक्षित किंमत 35,000 ते 40,000 रुपये दरम्यान आहे. या किंमतीमुळे हा टॅबलेट प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्थान मिळवेल, जिथे तो Samsung Galaxy Tab मालिका आणि Apple iPad च्या बेस मॉडेल्सशी स्पर्धा करेल.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

वनप्लस पॅड 3 का निवडावा?
जर तुम्ही उत्तम डिस्प्ले, जलद प्रोसेसर, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि आकर्षक डिझाइन असलेला टॅबलेट शोधत असाल, तर वनप्लस पॅड 3 तुमच्यासाठी योग्य पर्याय आहे. हा टॅबलेट विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास, व्यावसायिकांसाठी काम आणि मनोरंजनासाठी सर्वसमावेशक उपकरण आहे. त्याच्या प्रीमियम वैशिष्ट्यांमुळं आणि स्पर्धात्मक किंमतीमुळं, हा टॅबलेट भारतीय बाजारपेठेत नक्कीच यशस्वी होईल.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

हे वाचलंत का :

  1. वनप्लस नॉर्ड बड्स 3r भारतात लॉंच : IP55 रेटिंग, 12.4mm ड्रायव्हर्ससह; किंमत, वैशिष्ट्ये
  2. Vivo T4 Pro 5G फोन 90W फास्ट चार्जिंगसह भारतात लॉंच : जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये आणि विक्री तारीख
  3. सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 Vs गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड: कोणता फोल्डेबल स्मार्टफोन आहे सर्वोत्तम?

हैदराबाद : वनप्लसनं भारतीय बाजारपेठेत आपला नवीन टॅबलेट, वनप्लस पॅड 3, लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे. हा प्रीमियम सेगमेंटमधील टॅबलेट 5 सप्टेंबर 2025 रोजी लॉंच होणार आहे. हा टॅबलेट विशेषतः विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि मनोरंजनासाठी उच्च-प्रदर्शन उपकरण शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी डिझाइन केला आहे. शक्तिशाली प्रोसेसर, आकर्षक डिझाइन आणि अनेक नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांसह, वनप्लस पॅड 3 बाजारात एक नवीन मानक स्थापित करण्यास सज्ज आहे.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

OnePlus Pad 3 वैशिष्ट्ये आणि लॉंच तपशील
वनप्लस पॅड 3 चे लॉंच 5 सप्टेंबर 2025 रोजी ऑनलाइन आयोजित केले जाईल, आणि याच दिवशी प्री-ऑर्डर सुरू होईल. हा टॅबलेट वनप्लसच्या अधिकृत वेबसाइटवर, तसंच Amazon आणि Flipkart सारख्या प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आणि निवडक रिटेल स्टोअरमध्ये उपलब्ध असेल. वनप्लस सामान्यतः लॉंच इव्हेंटदरम्यान आकर्षक ऑफर्स आणि सवलती देत असतं, त्यामुळं लवकर खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही एक उत्तम संधी असेल.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

OnePlus Pad 3 डिझाइन आणि डिस्प्ले
वनप्लस पॅड 3 चं डिझाइन प्रीमियम आणि आधुनिक आहे, जे कंपनीच्या इतर उत्पादनांपेक्षा वेगळे आहे. यात 13.2 इंच AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. हा डिस्प्ले गेमिंग, व्हिडिओ पाहणे आणि स्क्रोलिंगसाठी अत्यंत गुळगुळीत आणि प्रतिसादात्मक अनुभव प्रदान करेल. टॅबलेटचे शरीर पातळ आणि हलके असेल, ज्यामुळे तो सहजपणे वाहून नेण्यास सोयीस्कर आहे. विद्यार्थ्यांसाठी नोट्स घेणे, प्रेझेंटेशन तयार करणे किंवा व्यावसायिकांसाठी कामाच्या गरजा पूर्ण करणे, या टॅबलेटची रचना सर्व प्रकारच्या वापरकर्त्यांना अनुकूल आहे.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

OnePlus Pad 3 प्रोसेसर आणि कार्यक्षमता
वनप्लस पॅड 3 मध्ये Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट आहे, ज्यामुळे हा टॅबलेट अत्यंत शक्तिशाली बनतो. यात 12GB आणि 256GB इंटरनल स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहे. ही कॉन्फिगरेशन मल्टीटास्किंग, हाय-एंड गेमिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंग किंवा ग्राफिक्स डिझाइनसारख्या क्रिएटिव्ह कामांसाठी आदर्श आहे. या प्रोसेसरमुळे टॅबलेटला उच्च कार्यक्षमता मिळेल, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

OnePlus Pad 3 कॅमेरा आणि बॅटरी
वनप्लस पॅड 3 मध्ये 13MP रियर कॅमेरा आणि 8MP फ्रंट कॅमेरा आहे. रियर कॅमेरा सामान्य फोटोग्राफी आणि डॉक्युमेंट स्कॅनिंगसाठी पुरेसा आहे, तर फ्रंट कॅमेरा व्हिडिओ कॉल आणि ऑनलाइन मीटिंगसाठी उत्तम अनुभव देईल. बॅटरीच्या बाबतीत, यात 12.140mAh बॅटरी आहे, जी 80W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. यामुळे टॅबलेट त्वरित चार्ज होईल आणि दीर्घकाळ टिकेल, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना सतत चार्जिंगची चिंता करावी लागणार नाही.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

OnePlus Pad 3 किंमत?
वनप्लस पॅड 3 ची अपेक्षित किंमत 35,000 ते 40,000 रुपये दरम्यान आहे. या किंमतीमुळे हा टॅबलेट प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्थान मिळवेल, जिथे तो Samsung Galaxy Tab मालिका आणि Apple iPad च्या बेस मॉडेल्सशी स्पर्धा करेल.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

वनप्लस पॅड 3 का निवडावा?
जर तुम्ही उत्तम डिस्प्ले, जलद प्रोसेसर, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि आकर्षक डिझाइन असलेला टॅबलेट शोधत असाल, तर वनप्लस पॅड 3 तुमच्यासाठी योग्य पर्याय आहे. हा टॅबलेट विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास, व्यावसायिकांसाठी काम आणि मनोरंजनासाठी सर्वसमावेशक उपकरण आहे. त्याच्या प्रीमियम वैशिष्ट्यांमुळं आणि स्पर्धात्मक किंमतीमुळं, हा टॅबलेट भारतीय बाजारपेठेत नक्कीच यशस्वी होईल.

वनप्लस पॅड 3, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 3 Price
वनप्लस पॅड 3 (OnePlus)

हे वाचलंत का :

  1. वनप्लस नॉर्ड बड्स 3r भारतात लॉंच : IP55 रेटिंग, 12.4mm ड्रायव्हर्ससह; किंमत, वैशिष्ट्ये
  2. Vivo T4 Pro 5G फोन 90W फास्ट चार्जिंगसह भारतात लॉंच : जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये आणि विक्री तारीख
  3. सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 Vs गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड: कोणता फोल्डेबल स्मार्टफोन आहे सर्वोत्तम?

For All Latest Updates

TAGGED:

ONEPLUS PAD 3वनप्लस पॅड 3ONEPLUS PAD 3 FEATURESPAD 3ONEPLUS PAD 3 LAUNCH SOON

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.