वनप्लस ऑक्सिजनओएस 16 ची घोषणा : 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी भारतात होणार लॉंच एआय-युक्त ऑपरेटिंग सिस्टम
वनप्लस 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी भारतात अँड्रॉइड 16 आधारित ऑक्सिजनओएस 16 लॉंच करणार आहे. “इंटेलिजेंटली युअर्स” टॅगलाइनसह एआय-युक्त वैशिष्ट्ये यात असतील.
Published : October 6, 2025 at 1:30 PM IST
हैदराबाद : वनप्लसनं भारतात 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी अँड्रॉइड 16-आधारित ऑक्सिजनओएस 16 लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे. या नवीन ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये “इंटेलिजेंटली युअर्स” या टॅगलाइनसह प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वैशिष्ट्यांचा समावेश असेल, असे कंपनीनं संकेत दिले आहेत. वनप्लसच्या चाहत्यांसाठी ही एक मोठी घोषणा आहे, कारण ऑक्सिजनओएस 16 स्मार्ट फीचर्स, सुधारित कार्यक्षमता आणि वापरकर्त्यांना अधिक सुलभ अनुभव देईल. मात्र, ही नवीन ओएस कोणत्या डिव्हाइसेसवर उपलब्ध असेल आणि त्याचे रोलआउट कसं होईल, याबाबत अद्याप माहिती जाहीर झालेली नाही.
Smarter than you think.— OnePlus India (@OnePlus_IN) October 6, 2025
Yours to experience from October 16. #OxygenOS16 pic.twitter.com/bKAGDV0BQS
ऑक्सिजनओएस 16
वनप्लसनं आपल्या नवीन ऑक्सिजनओएस 16 च्या लॉंचसाठी कंपनीनं “इंटेलिजेंटली युअर्स” या टॅगलाइनसह प्रचार केला असून, यातून एआय-आधारित वैशिष्ट्यांचा समावेश असल्याचं सूचित होतंय. ऑक्सिजनओएस 16 मध्ये सुधारित कार्यक्षमता, जलद प्रक्रिया आणि वापरकर्त्यांना नाविन्यपूर्ण अनुभव देणारी वैशिष्ट्ये असतील. वनप्लस 15, जो स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसरवर चालणार आहे, तो या नवीन ऑपरेटिंग सिस्टमसह येण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं अद्याप कोणत्या डिव्हाइसेसना हे ओएस मिळेल याची यादी जाहीर केलेली नाही, परंतु येत्या काही दिवसांत अधिक माहिती समोर येण्याची अपेक्षा आहे. वनप्लसच्या या नवीन ओएसमुळं स्मार्टफोन वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक प्रगत आणि कार्यक्षम होईल, असा विश्वास आहे. चाहते आणि तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी ही एक उत्साहवर्धक बातमी आहे.
वनप्लस 15 स्मार्टफोन
दरम्यान, वनप्लस 15 स्मार्टफोन लवकरच चीनमध्ये लॉंच होणार आहे, आणि त्यानंतर जागतिक बाजारपेठेतही तो लॉंच होणार आहे. या नवीन फ्लॅगशिप फोनच्या लॉंचची तारीख अद्याप निश्चित नसली तरी, नवीन लीकनुसार, वनप्लस 15 नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात जागतिक बाजारपेठेत दाखल होऊ शकतो. हा फोन क्वालकॉमच्या नवीनतम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 एलिट चिपसेटनं सुसज्ज असेल आणि ऑक्सिजनओएस 16 मध्ये गुगलच्या जेमिनी एआयचा समावेश असेल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना नवीन ऑन-डिव्हाइस एआय क्षमता मिळतील. वनप्लस इंडियानं याबाबत एका एक्स पोस्टद्वारे माहिती दिली आहे, ज्यामध्ये नवीन फीचर्स आणि त्यांच्या प्लस माइंड वैशिष्ट्याची झलक दाखवली आहे. चीनमध्ये या फोनचे प्री-ऑर्डर सुरू झालं असून, ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात, विशेषत: 27 ऑक्टोबर रोजी लॉंच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा फोन सँड ड्यून रंगात उपलब्ध असेल आणि अँड्रॉइड 16-आधारित कलरओएस 16 स्किनसह येईल. यात 165 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह ओएलईडी डिस्प्ले असेल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना उत्कृष्ट व्हिज्युअल अनुभव मिळेल.
हे वाचलंत का :