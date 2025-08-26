हैदराबाद : वनप्लसनं मंगळवारी भारतात नवीन ट्रूली वायरलेस स्टीरिओ (TWS) हेडसेट, वनप्लस नॉर्ड बड्स 3r लॉंच केलाय. हे इयरफोन्स IP55 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण देतात आणि 12.4mm टायटॅनियम डायनॅमिक ड्रायव्हर्ससह येतात.
यात AI-आधारित कॉल नॉईज कॅन्सलेशन, ड्युअल-डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटी, रिअल-टाइम AI ट्रान्सलेशन आणि 360-डिग्री वनप्लस 3D ऑडिओसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. याशिवाय, फाइंड माय इयरबड्स फीचर देखील उपलब्ध आहे, ज्यामुळं हरवलेले इयरबड्स शोधणं सोपं होतं. यात एकत्रितपणे चार्जिंग केससह 54 तासांपर्यंत बॅटरी लाइफ मिळते.
किंमत आणि उपलब्धता
वनप्लस नॉर्ड बड्स 3r ची भारतातील किंमत 1,799 रुपये आहे, परंतु मर्यादित काळासाठी ते 1,599 रुपयांना उपलब्ध आहे. हे इयरफोन्स ऑरा ब्लू आणि ॲश ब्लॅक रंगांमध्ये येतात. 8 सप्टेंबरपासून हे वनप्लस इंडिया ई-स्टोअर, वनप्लस स्टोअर ॲप, वनप्लस एक्सपीरियन्स स्टोअर्स, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, क्रोमा, रिलायन्स, विजय सेल्स, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर निवडक रिटेल स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.
वैशिष्ट्ये आणि तपशील
वनप्लस नॉर्ड बड्स 3r मध्ये 12.4mm टायटॅनियम-कोटेड डायनॅमिक ड्रायव्हर्स आहेत, जे उत्कृष्ट ध्वनी गुणवत्ता देतात. युजर्स तीन प्रीसेट EQ मोड्समधून निवडू शकतात आणि साउंड मास्टर EQ फीचरद्वारे सहा-बँड इक्वलायझरसह सानुकूलित अनुभव घेऊ शकतात. वनप्लस 3D ऑडिओ 360-डिग्री ध्वनी अनुभव देते.
ड्युअल माइक आणि AI तंत्रज्ञानामुळं कॉल्स अधिक स्पष्ट होतात. ब्लूटूथ 5.4 आणि गूगल फास्ट पेअरसह, यात ड्युअल-डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटी आणि 47ms कमी लेटन्सी गेमिंग मोड आहे. टॅप 2 टेक फीचरद्वारे डबल-टॅप करून फोटो काढता येतात, तर फाइंड माय इयरबड्स हरवलेले बड्स शोधण्यास मदत करते. चार्जिंग केससह 54 तास बॅटरी लाइफ आणि TÜV राइनलँड बॅटरी हेल्थ सर्टिफिकेशन मिळते. फक्त इयरफोन्सना IP55 रेटिंग आहे.
