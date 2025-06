ETV Bharat / technology

OnePlus Nord 5 आणि Nord CE 5 चे रंग पर्याय, प्रमुख वैशिष्ट्ये लॉंचपूर्वीच लीक - ONEPLUS SUMMER LAUNCH EVENT

वनप्लस समर लाँच इव्हेंट ( OnePlus )

Published : June 21, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 10:54 AM IST

हैदराबाद : वनप्लसनं भारत आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी 8 जुलै रोजी आपला समर लॉंच इव्हेंट जाहीर केला आहे. या इव्हेंटमध्ये बहुप्रतीक्षित वनप्लस नॉर्ड 5, नॉर्ड CE 5 आणि वनप्लस बड्स 4 लॉंच केले जाणार आहेत. नॉर्ड CE 5 मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8350 चिपसेट असेल, तर बड्स 4 मध्ये ड्युअल DAC ड्रायव्हर्स आणि LHDC 5.0 ऑडिओ तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल. हे डिव्हाइसेस वनप्लसच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअर आणि Amazon India वर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. OnePlus Summer Launch Event

वनप्लसनं जाहीर केलं आहे की, 8 जुलै 2025 रोजी दुपारी 2 वाजता भारतात नॉर्ड 5, नॉर्ड CE 5 आणि वनप्लस बड्स 4 लॉंच केले जातील. या डिव्हाइसेसना TUV Rheinland आणि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) सारख्या प्रमाणन मंचांवर पाहिलं गेलं आहे. वनप्लस नॉर्ड CE 5 ची भारतातील किंमत

नॉर्ड CE 5 ची बेस व्हेरिएंटची किंमत भारतात अंदाजे 25,000 रुपये असण्याची शक्यता आहे. मध्यम-श्रेणीचा हा स्मार्टफोन परवडणाऱ्या किंमतीत उत्कृष्ट कामगिरी देण्यासाठी डिझाइन केला आहे, ज्यामुळं तो बजेट-सजग ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल.

