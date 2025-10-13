ETV Bharat / technology

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

OnePlus Ace 6 : 120W फास्ट चार्जिंगसह लॉंच होतोय. तो भारतात OnePlus 15R म्हणून लॉंच होण्याची शक्यता आहे. याची वैशिष्ट्ये आणि लॉंच तपशील जाणून घ्या.

OnePlus Ace 6
प्रातिनिधिक छायाचित्र (OnePlus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 10:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : OnePlus आपल्या नवीन स्मार्टफोन OnePlus 15 आणि OnePlus Ace 6 च्या लॉंचसाठी सज्ज झाला आहे. नुकतेच, OnePlus Ace 6 हा आगामी स्मार्टफोन चायनाच्या 3C प्रमाणपत्र साइटवर दिसला आहे, ज्यामुळं याच्या वैशिष्ट्यांबाबत उत्सुकता वाढली आहे. हा फोन 120W फास्ट चार्जिंगसह येण्याची शक्यता आहे आणि भारतात याची रीब्रँडेड आवृत्ती OnePlus 15R म्हणून लॉंच होऊ शकते. चला, या फोनच्या अपेक्षित वैशिष्ट्यांबद्दल आणि लॉंचच्या तपशीलांबद्दल जाणून घेऊया...

OnePlus Ace 6
OnePlus चा आगामी स्मार्टफोन OnePlus Ace 6 नं चायनाच्या 3C प्रमाणपत्र साइटवर आपली उपस्थिती दर्शवली आहे. या फोनचा मॉडेल नंबर PQL110 असून, यामध्ये 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असल्याचं समोर आलं आहे. टिप्स्टरच्या मते, हा फोन OnePlus Ace 5 चा उत्तराधिकारी असेल आणि येत्या काही आठवड्यांत चायनामध्ये लॉंच होण्याची शक्यता आहे. OnePlus Ace 6 च्या वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचं झालं, तर हा फोन अनेक दमदार फीचर्ससह येण्याची अपेक्षा आहे. OnePlus Ace 6 मध्ये BOE OLED डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे, ज्याचा रिझॉल्यूशन 1.5K असेल आणि रिफ्रेश रेट 165Hz इतका असेल. याशिवाय, यामध्ये अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर देखील मिळेल. हा फोन Snapdragon 8 Elite चिपसेटद्वारे संचालित असेल, जो उत्कृष्ट कार्यक्षमता देण्यास सक्षम आहे. याची बॅटरी क्षमता 7,800mAh इतकी प्रचंड असेल, जी 120W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. यामुळं फोन अत्यंत कमी वेळेत चार्ज होईल.

कॅमेरा सेटअप
याशिवाय, OnePlus Ace 6 मध्ये मेटल मिडल फ्रेम आणि IP68 रेटिंग असेल, ज्यामुळं हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित असेल. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, हा फोन Android 16 वर आधारित ColorOS 16 वर चालेल. कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झालं, तर यामध्ये 50MP + 8MP चा ड्युअल कॅमेरा सेटअप असण्याची शक्यता आहे, जो चायनामध्ये उपलब्ध असेल. मात्र, भारतात याच्या रीब्रँडेड आवृत्तीत टेलिफोटो कॅमेरा मिळण्याची शक्यता आहे.

भारतात कधी होणार लॉंच
OnePlus Ace 6 ची चायनामधील लॉंच तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. दुसरीकडं, OnePlus 15 चं जागतिक लॉंच, ज्यामध्ये भारताचाही समावेश आहे, 13 नोव्हेंबरला होणार आहे. मात्र, OnePlus 15R च्या लॉंचबाबत कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाही. भारतात, OnePlus Ace 6 हा OnePlus 15R म्हणून रीब्रँडेड स्वरूपात लॉंच होऊ शकतो, ज्यामध्ये काही किरकोळ बदल असतील. OnePlus 13R ही Ace 5 ची रीब्रँडेड आवृत्ती होता. भारतीय बाजारपेठेत हा फोन टेलिफोटो कॅमेरासह येऊ शकतो, ज्यामुळे फोटोग्राफी उत्साहींसाठी हा एक आकर्षक पर्याय ठरेल.

फास्ट चार्जिंग आणि प्रीमियम डिझाइन
OnePlus Ace 6 आणि त्याचे रीब्रँडेड आवृत्ती OnePlus 15R हे स्मार्टफोन तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवीन मानदंड स्थापित करू शकतात. दमदार प्रोसेसर, मोठी बॅटरी, फास्ट चार्जिंग आणि प्रीमियम डिझाइनसह हा फोन ग्राहकांचं लक्ष वेधून घेईल. OnePlus च्या चाहत्यांसाठी ही एक रोमांचक बातमी आहे, आणि येत्या काही आठवड्यांत अधिक तपशील समोर येतील.

हे वाचलंत का :

  1. 2025 मधील 'हे' आहेत बेस्ट 10 कॅमेरा स्मार्टफोन
  2. ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी
  3. सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

For All Latest Updates

TAGGED:

ONEPLUSONEPLUS 15ONEPLUS ACE 6ONEPLUS 15RONEPLUS ACE 6 LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.