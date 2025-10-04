वनप्लसचा धमका : लवकरच जागतिक बाजारपेठेत वनप्लस 15 होणार लॉंच, फीचर झाले लीक
वनप्लस 15 लवकरच जागतिक बाजारपेठेत लॉंच होणार आहे. स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5, ऑक्सिजनओएस 16 आणि जेमिनी एआयसह हा फोन नाविन्यपूर्ण अनुभव देईल.
हैदराबाद : वनप्लस 15 स्मार्टफोन लवकरच चीनमध्ये लॉंच होणार आहे, आणि त्यानंतर जागतिक बाजारपेठेतही तो लॉंच होणार आहे. या नवीन फ्लॅगशिप फोनच्या लॉंचची तारीख अद्याप निश्चित नसली तरी, नवीन लीकनुसार, वनप्लस 15 नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात जागतिक बाजारपेठेत दाखल होऊ शकतो. हा फोन क्वालकॉमच्या नवीनतम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 एलिट चिपसेटनं सुसज्ज असेल आणि ऑक्सिजनओएस 16 मध्ये गुगलच्या जेमिनी एआयचा समावेश असेल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना नवीन ऑन-डिव्हाइस एआय क्षमता मिळतील. वनप्लस इंडियानं याबाबत एका एक्स पोस्टद्वारे माहिती दिली आहे, ज्यामध्ये नवीन फीचर्स आणि त्यांच्या प्लस माइंड वैशिष्ट्याची झलक दाखवली आहे.
- 6.78-inch flat BOE X3 OLED 8T LTPO screen
- 1.5K resolution, 1-165Hz RR, 2160Hz PWM dimming, 1800nits global max brightness, HDR10+, Dolby Vision
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Fengchi 2.0 gaming kernel
- LPDDR5x RAM | UFS 4.1
- 7300mAh battery
वनप्लस 15
वनप्लस 15 स्मार्टफोनच्या जागतिक लॉंचबाबत हा फोन 13 नोव्हेंबर रोजी जागतिक बाजारपेठेत आणि भारतात लॉंच होण्याची शक्यता आहे. चीनमध्ये या फोनचे प्री-ऑर्डर सुरू झालं असून, ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात, विशेषत: 27 ऑक्टोबर रोजी लॉंच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा फोन सँड ड्यून रंगात उपलब्ध असेल आणि अँड्रॉइड 16-आधारित कलरओएस 16 स्किनसह येईल. यात 165 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह ओएलईडी डिस्प्ले असेल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना उत्कृष्ट व्हिज्युअल अनुभव मिळेल.
चिपसेट
वनप्लस 15 मध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 एलिट चिपसेट असेल, जो उच्च कार्यक्षमता आणि ऊर्जा कार्यक्षमता प्रदान करेल. हा फोन प्रीमियम डिझाइन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह येणार आहे, ज्यामुळं तो स्पर्धेत आघाडीवर राहील. चीनमध्ये हा फोन प्री-रिझर्व्हेशनसाठी उपलब्ध आहे, आणि त्याच्या वैशिष्ट्यांमुळं चाहत्यांमध्ये उत्साह आहे.
दरम्यान, वनप्लस इंडियानं ऑक्सिजनओएस 16 बद्दल एक मोठी घोषणा केली आहे. या नवीन ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये गुगलच्या जेमिनी एआय मॉडेल्सचा समावेश असेल, ज्यामुळं फोनमध्ये नवीन एआय क्षमता उपलब्ध होतील. यामध्ये प्लस माइंड वैशिष्ट्यासह माइंड स्पेस हबमधील वापरकर्त्याच्या सेव्ह केलेल्या डेटाला अॅक्सेस करण्याची क्षमता आहे. वनप्लसनं याबाबत एका एक्स पोस्टमध्ये “तुमचा नियोजक, सहाय्यक आणि व्यवस्थापक – सर्व एकाच ठिकाणी” अशी टॅगलाइन वापरली आहे, ज्यामुळं दैनंदिन कामे सुलभ होणार आहेत. उदाहरणार्थ, वापरकर्ता जेमिनीला माइंड स्पेस अॅपमधील माहिती वापरून पाच दिवसांच्या पॅरिस ट्रिपचं नियोजन करण्यास सांगू शकतो. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना त्यांच्या सेव्ह केलेल्या सामग्रीतून माहिती शोधण्याची गरज कमी करेल.
ऑक्सिजनओएस 16
ऑक्सिजनओएस 16 मधील सुधारित प्लस माइंड वैशिष्ट्य वनप्लसच्या फ्लॅगशिप डिव्हाइसेसवर उपलब्ध असेल. मात्र, कंपनीनं अद्याप ऑक्सिजनओएस 16 च्या जागतिक रिलीज तारखेची पुष्टी केलेली नाही. वनप्लस 15 आणि ऑक्सिजनओएस 16 च्या एकत्रित वैशिष्ट्यांमुळं हा फोन तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल.
