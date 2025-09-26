स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 सोबत लॉंच होणार वनप्लस 15, रियलमी जीटी 8 प्रो, शाओमी 17, आणि इतर स्मार्टफोन
क्वालकॉमच्या नव्या स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 चिपनं प्रीमियम अँड्रॉइड स्मार्टफोन्स वनप्लस 15, शाओमी 17 सारखे फोन लॉंच होतील.
Published : September 26, 2025 at 3:22 PM IST
हैदराबाद : क्वालकॉमनं नुकतीच फ्लॅगशिप मोबाइल प्लॅटफॉर्म, स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 ची घोषणा केली आहे, प्रीमियम अँड्रॉइड स्मार्टफोन्सना शक्ती पुरवेल. या आगोदरच सॅमसंग, वनप्लस, शाओमी, आयक्यू, रेडमी, रियलमी, पोको, ओप्पो, व्हिव्हो, आरओजी, सोनी, ऑनर, झेडटीई, नुबिया यांसारख्या ब्रँड्सकडून या नव्या सिस्टम-ऑन-चिप (एसओसी) च्या वापराची पुष्टी केली आहे. आता कंपन्या त्यांच्या फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्समध्ये ही नव्या जेन 5 चिप कशी वापरली जाईल याची माहिती देताय. या बातमीत आपण या नव्या चिपच्या वैशिष्ट्यांबद्दल आणि त्यासोबत येणाऱ्या स्मार्टफोन्सबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया....
Forging the future of performance #OnePlus15 #NeverSettle pic.twitter.com/svf5SpHdGW— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 25, 2025
क्वालकॉमच्या नव्या स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 प्लॅटफॉर्मनं अँड्रॉइड स्मार्टफोन बाजारात क्रांती घडवणार आहे. ही चिप 3 नॅनोमीटर प्रोसेसवर आधारित असून, तिच्या पूर्वीच्या स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 4 पेक्षा कामगिरी, बॅटरी लाइफ आणि एआय क्षमतांमध्ये लक्षणीय सुधारणा दाखवते. क्वालकॉमनं आधीच अनेक प्रमुख ब्रँड्ससोबत भागीदारीची घोषणा केली असून, त्यापैकी वनप्लस 15, रियलमी जीटी 8 प्रो, शाओमी 17 सिरीज, आयक्यू 15, सॅमसंग गॅलक्सी एस26 सिरीज, रेडमी के90 प्रो/पोको एफ8 अल्ट्रा, व्हिव्हो एक्स300 अल्ट्रा, ओप्पो फाइंड एक्स9 अल्ट्रा, ऑनर मॅजिक 8 सिरीज आणि नुबिया रेडमॅजिक 11 सिरीज ही डिव्हाइसेस या चिपसोबत येतील.
The all-new iQOO 15, powered by Snapdragon® 8 Elite Gen 5, is set to deliver G.O.A.T. performance like never before. #AmazonSpecials #iQOO15 #Snapdragon8EliteGen5 #ComingSoon pic.twitter.com/qIQKbdQzYx— iQOO India (@IqooInd) September 25, 2025
भारतात पहिलं एसडी8 एलीट जेन 5 डिव्हाइसेस म्हणून वनप्लस 15, आयक्यू 15, शाओमी 17 सिरीज आणि रियलमी जीटी 8 प्रो यांना प्राधान्य मिळू शकते. हे फोन लवकरच भारतीय बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे. या डिव्हाइसेसमध्येही नव्या चिपमुळं अपार कामगिरी आणि नव्या वैशिष्ट्यांचा आनंद घेता येईल.
We are proud to announce that realme GT 8 Pro is among the first smartphones to feature the Snapdragon 8 Elite Gen 5, delivering elite performance with an AnTuTu score exceeding 4 million! pic.twitter.com/xzBHDFEGvQ— realme Global (@realmeglobal) September 25, 2025
स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 एसओसी
ही चिप 3 नॅनोमीटर प्रोसेसवर बांधलेली असून, तिच्या पूर्वीच्या आवृत्त्यापेक्षा 20 टक्के एक कोअर कामगिरी, 17 टक्के मल्टी-कोअर कामगिरी आणि 32 टक्के रिस्पॉन्सिव्हनेस सुधारणा दाखवते. थर्ड जेन क्वालकॉम ओरियन सीपीयू 4.6 गीगाहर्ट्झ पर्यंत क्लॉक स्पीड साध्य करू शकते, ज्यामुळं ती जगातील सर्वात वेगवान मोबाइल सीपीयू ठरते. क्वालकॉमच्या म्हणण्यानुसार, ही सीपीयू गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि दैनंदिन वापरासाठी आदर्श आहे.
Excited to showcase the #Xiaomi17Series powered by the cutting-edge #Snapdragon8EliteGen5 at #SnapdragonSummit coming to India pic.twitter.com/pxVq4IyOFp— Anuj Sharma (@s_anuj) September 26, 2025
ग्राफिक्सच्या बाबतीत, नव्या क्वालकॉम अॅड्रेनो जीपीयूमध्ये 23 टक्के चांगली गेमिंग अनुभव आणि 25 टक्के रे-ट्रेसिंग सुधारणा आहे. ही जीपीयू रे-ट्रेसिंग तंत्रज्ञानामुळं गेम्समध्ये अधिक वास्तविक ग्राफिक्स देतात, ज्यामुळं हाय-एंड गेमर्ससाठी ही चिप परिपूर्ण आहे. याशिवाय, क्वालकॉम हॅक्सागॉन एनपीयू 37 टक्के एआय प्रोसेसिंग वाढवते. 12 + 8 + 1 टेन्सर कोअर कॉन्फिगरेशनसह, ती 64-बिट मेमरी व्हिज्युअलायझेशन, 220 टोकन्स प्रति सेकंद आणि 32के कंटेंट विंडो 2-बिट सपोर्ट देते. हे एआय फीचर्ससारखे व्हॉइस असिस्टंट, इमेज जनरेशन आणि रिअल-टाइम ट्रान्सलेशनसाठी उपयुक्त ठरेल. ऊर्जा बचत हा या चिपचा आणखी एक फायदा आहे. पूर्वीच्या जेन 4 पेक्षा 16 टक्के एकूण पॉवर सेव्हिंग्स असून, सीपीयूत 35 टक्के, जीपीयूत 20 टक्के आणि एआयमध्ये 16 टक्के सुधारणा आहे. यामुळे स्मार्टफोनची बॅटरी लाइफ वाढेल आणि दीर्घकाळ वापर करता येईल.
20-बिट आयएसपी आणि चारपट मोठा डायनॅमिक रेंज सपोर्टसह, ती जगातील पहिली हार्डवेअर एपीव्ही कोडेक्स, ड्रॅगॉन फ्युजन व्हिडिओ, स्नॅपड्रॅगॉन ऑडिओ सेन्स, रिफ्लेक्शन रिमूव्हल आणि नाइट व्हिजन 3.0 सारखी वैशिष्ट्ये देते. यामुळं फोटो आणि व्हिडिओ क्वालिटी अविश्वसनीय होईल. या चिपमुळं अँड्रॉइड इकोसिस्टममध्ये नव्या युगाची सुरुवात होत आहे. वनप्लस 15 सारखे फोन वेगवान चार्जिंग आणि प्रीमियम डिझाइनसह येतील, तर रियलमी जीटी 8 प्रो गेमिंग फोकस्ड असेल. शाओमी 17 सिरीजमध्ये हाय-एंड कॅमेरा सेटअप असेल, आणि आयक्यू 15 फास्ट परफॉर्मन्स देईल. सॅमसंग गॅलक्सी एस26 सारख्या डिव्हाइसेस 2026 मध्ये येतील, पण भारतीय बाजारात पहिल्या फोनची वाट पाहत असलेल्या ग्राहकांसाठी वनप्लस आणि रियलमीचे मॉडेल्स रोमांचक ठरतील. एकंदरीत, स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 ही चिप स्मार्टफोन अनुभवाला नव्या उंचीवर नेली जाईल. तिच्या एआय, गेमिंग आणि बॅटरी सुधारणांमुळं प्रीमियम सेगमेंटमध्ये स्पर्धा तीव्र होईल. भारतीय ग्राहकांना लवकरच हे फोन मिळतील, ज्यामुळे टेक मार्केटमध्ये उत्साह वाढेल.
