वनप्लस 15 5G : नवा कॅमेरा मॉड्यूल आणि सँड स्टॉर्म रंगासह पुढील महिन्यात होणार लॉंच
वनप्लस 15 5G पुढील महिन्यात लॉंच होतोय. स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट प्रोसेसर, नवीन चौकोनी कॅमेरा मॉड्यूल आणि प्रीमियम सँड स्टॉर्म रंगासह आकर्षक डिझाइनमध्ये तो येईल.
Published : September 29, 2025 at 12:16 PM IST
हैदराबाद : वनप्लस कंपनीनं आपल्या आगामी फ्लॅगशिप स्मार्टफोन वनप्लस 15 ची डिझाइन उघड केली आहे. स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसरनं सुसज्ज असलेला हा फोन पुढील महिन्यात चीनमध्ये लॉंच होणार आहे.नवीन चौकोनी कॅमेरा मॉड्यूल आणि सोन्यासारखा रंग असलेल्या सँड स्टॉर्म व्हेरिएंटमुळं या फोनला प्रीमियम लूक मिळेल. टिपस्टरनंही हातात धरलेल्या फोटोंद्वारे त्याची जाड बिल्ड आणि नवीन फीचर्स उघड केली आहेत. भारतात मात्र हा फोन जानेवारी 2026 पर्यंत उपलब्ध होणार नाही.
OnePlus 15 live images and close up images are out ?— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) September 28, 2025
So, what are your thoughts on this design ?
The device has matt finish texture which is icy & skin friendly ! pic.twitter.com/k0MzMHSHoC
डिझाइन अधिकृतपणे जाहीर
वनप्लस 15 5G स्मार्टफोनच्या लॉंचबाबत उत्सुकता वाढत आहे. कंपनीनं आता चीनमध्ये या फोनची डिझाइन अधिकृतपणे जाहीर केली असून, त्यातील बदल फॅन्सना आकर्षित करत आहेत. पारंपरिक गोलाकार कॅमेरा मॉड्यूलऐवजी आता चौकोनी आकाराचा मॉड्यूल दिसत आहे, ज्याच्या कडा वाकड्या आहेत. या मॉड्यूलमध्ये तीन कॅमेरा लेन्स आणि एलईडी फ्लॅश आहे. हा बदल वनप्लस 13च्या तुलनेत पूर्णपणे नवीन आहे, पण तो वनप्लस 13एस सारखा दिसतो, जो भारतात कॉम्पॅक्ट फ्लॅगशिप म्हणून लॉंच झाला होता. या डिझाइनमुळं फोनचा मागील भाग अधिक आधुनिक आणि स्टायलिश वाटतो.
Meet the new OnePlus 15 in this gorgeous Sand Dune colour. 🔥— Alvin (@sondesix) September 28, 2025
Looks really nice, although it doesn't have that distinctive OnePlus design anymore. pic.twitter.com/Rd3Mwh1Rwg
रंग उघड
रंगांच्या बाबतीत, कंपनीनं सँड स्टॉर्म नावाचा नवीन गोल्ड-सारखा रंग उघड केला आहे, जो प्रीमियम वाटणारा आहे. हा रंग वाळूसारखा हलका सोनेरी आहे, ज्यामुळं फोन हातात धरल्यावर खूपच आकर्षक दिसतो. याशिवाय, मिस्ट पर्पल आणि अॅब्सोल्यूट ब्लॅक असे इतर रंगही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. टिपस्टर डिजिटल चॅट स्टेशन (डीसीएस) नं व्हिवोच्या प्लॅटफॉर्मवर हा फोन सँड स्टॉर्म रंगात हातात धरलेल्या फोटो शेअर केला आहेत. या फोटोंमधून फोनची बिल्ड थोडी जाड दिसते, जी मागील मॉडेल्सपेक्षा वेगळी आहे. हे बदल वापरकर्त्यांना अधिक मजबूत आणि आरामदायक हँडलिंग देतील.
OnePlus 15— Tech Home (@TechHome100) September 28, 2025
▫️ Minimalist Camera Deco
▫️ 1.15mm Ultra-narrow equilateral bezels
▫️ Aerospace-grade nano-ceramic metal middle frame
▫️ Unique " quenching pattern"
▫️ new "snow skin feel"
▫️ golden r corner
▫️ ultrasonic fingerprint scanner #OnePlus #OnePlus15
1/2🧵 pic.twitter.com/snMn7QCgXy
165Hz ओएलईडी पॅनल
फोनच्या बाजूच्या डिझाइनबाबत बोलायचं तर, डाव्या बाजूला नवीन 'प्लस की' आहे, जी वेगवेगळ्या फंक्शन्ससाठी उपयुक्त ठरेल. उजव्या बाजूला व्हॉल्यूम आणि पॉवर बटण आहेत, जे स्टँडर्ड पोजिशनमध्ये आहेत. समोरच्या बाजूला स्लिमर बीझेल्स आहेत, ज्यामुळं स्क्रीनचा व्ह्यूइंग एक्सपीरियन्स सुधारेल. टिपस्टरनं सांगितल्याप्रमाणे, हा फोन 165Hz ओएलईडी पॅनलसह येईल, जो स्मूथ स्क्रोलिंग आणि गेमिंगसाठी उत्तम असेल. याशिवाय, 7000mAhची मोठी बॅटरी असेल, जी दीर्घकाळ चालेल आणि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेल.
Real life OnePlus 15 photos. pic.twitter.com/x1L0GMf4pj— Gadgets Hub 𝕏 (@thegadgetshub) September 28, 2025
1TB स्टोरेजपर्यंत
स्टोरेज आणि रॅमच्या बाबतीत, एकाधिक व्हेरिएंट्स उपलब्ध होणार आहेत. 16GB रॅमपर्यंत आणि 1TB स्टोरेजपर्यंत. स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसरमुळं हा फोन परफॉर्मन्समध्ये अव्वल असेल, विशेषतः AI फीचर्स आणि मल्टिटास्किंगसाठी. कॅमेरा सेटअपबाबत अद्याप पूर्ण माहिती नाही, पण तीन लेन्स असल्यानं हाय-एंड फोटोग्राफी अपेक्षित आहे. वनप्लसनं हे टीझर चीनमध्ये शेअर केले असून, लॉंच डेट निश्चित झालेली नाही, पण पुढील महिन्यात तो लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
5G कनेक्टिव्हिटी
भारतीय बाजारपेठेसाठी मात्र लॉंचची वाट पाहावी लागेल. वनप्लस 15 5G चं भारतातील लॉंच जानेवारी 2026 पर्यंत होणार नाही, म्हणजे अजून तीन महिने थांबावे लागतील. यानंतर भारतीय व्हेरिएंटची डिझाइन आणि फीचर्स काय असतील, हे समोर येईल. वनप्लसच्या या नव्या फ्लॅगशिपमुळं स्पर्धा तीव्र होईल, कारण सेमसंग आणि शाओमी सारख्या कंपन्यांचे मॉडेल्सही याच सेगमेंटमध्ये आहेत. फॅन्स आता या फोनच्या पूर्ण स्पेसिफिकेशन्सची वाट पाहत आहेत, ज्यात 5G कनेक्टिव्हिटी, वायरलेस चार्जिंग आणि IP रेटिंग सारखे फीचर्स अपेक्षित आहेत.
प्री-ऑर्डर बुकिंग लवकरच सुरू
वनप्लस 15 5G हा फोन डिझाइन आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत क्रांती घडवेल अशी अपेक्षा आहे. सँड स्टॉर्म रंगासारखे प्रीमियम ऑप्शन्स वापरकर्त्यांना आकर्षित करतील. लॉंचनंतर किंमत आणि उपलब्धता जाहीर होईल, पण प्री-ऑर्डर बुकिंग सुरू होण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत, हा फोन वनप्लसच्या फॅनबेससाठी एक मोठा सरप्राईज ठरेल.
