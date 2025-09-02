हैदराबाद : वनप्लस स्मार्टफोन कंपनी आपल्या आगामी हँडसेट वनप्लस 15 च्या पहिल्या लीक रेंडरमुळं चर्चेत आलीय. या लीकनुसार, वनप्लस 15 5g मध्ये डिझाइनमध्ये बदल, शक्तिशाली परफॉर्मन्स अपग्रेड आणि 7,000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी असण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, अहवालांनुसार कंपनी वनप्लस 14 ऐवजी वनप्लस 15 लाँच करू शकते.
oneplus 15 5g डिझाइन
वनप्लस स्मार्टफोन नाविन्यपूर्ण डिझाइन आणि उत्कृष्ट वैशिष्ट्यांसाठी ओळखला जातो. अलीकडेच, टिप्स्टर सुधांशू अंभोरे यांनी शेअर केलेल्या लीक इमेजमुळं वनप्लस 15 ची पहिली झलक समोर आली आहे. या लीकनुसार, वनप्लस 15 च्या रियर कॅमेरा डिझाइनमध्ये मोठा बदल दिसून येत आहे. मागील मॉडेल्समध्ये दिसणारा गोलाकार कॅमेरा डिझाइन आता चौकोनी आकाराच्या, गोल किनारी असलेल्या कॅमेरा आयलँडनं बदलली जाण्याची शक्यता आहे. या कॅमेरा आयलँडमध्ये तीन सेन्सर्स असतील. हा फोन काळा, जांभळा आणि टायटॅनियम रंगांमध्ये उपलब्ध होऊ शकतो, ज्यामुळं तो स्टायलिश आणि प्रीमियम लूक देईल.
oneplus 15 5g रॅम आणि स्टोरेज पर्याय
वनप्लस 15 मध्ये अनेक रॅम आणि स्टोरेज पर्याय उपलब्ध असण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये 12 जीबी रॅमसह 256 जीबी किंवा 512 जीबी स्टोरेज, 16 जीबी रॅमसह 256 जीबी किंवा 512 जीबी स्टोरेज आणि टॉप-एंड व्हेरिएंटमध्ये 16 जीबी रॅमसह 1 टीबी स्टोरेज समाविष्ट आहे. याशिवाय, बेंचमार्क लीकनुसार हा फोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट 8 जेन 5 प्रोसेसरनं सुसज्ज असेल.
oneplus 15 5g डिस्प्ले
डिस्प्ले आणि बॅटरीच्या बाबतीतही वनप्लस 15 मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. अहवालांनुसार, यात 6.78 इंचाचा फ्लॅट LTPO डिस्प्ले असेल, ज्याचा रिझोल्यूशन 1.5K आणि रिफ्रेश रेट 165Hz असेल. यामुळं गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहण्याचा अनुभव अधिक स्मूथ आणि आकर्षक होईल. विशेष म्हणजे, या फोनची बॅटरी 7,000mAh पेक्षा जास्त क्षमतेची असेल आणि ती 100W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. ही बॅटरी मागील मॉडेल्सच्या तुलनेत मोठी अपग्रेड आहे, ज्यामुळं दीर्घकाळ बॅटरी बॅकअप मिळेल.
भारतीय ग्राहकांसाठी काय आहे खास?
भारतीय ग्राहकांसाठी वनप्लस 15 हा स्मार्टफोन परफॉर्मन्स, बॅटरी लाइफ आणि डिस्प्ले क्वालिटीच्या बाबतीत क्रांतीकारी ठरू शकतो. जर वनप्लस 15 च्या या नव्या वैशिष्ट्यांमुळं तो भारतीय ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय बनू शकतो.
