हैदराबाद : OnePlus 13s vs Nothing Phone 3 हे दोन आगामी प्रीमियम स्मार्टफोन्स फ्लॅगशिप सेगमेंटमध्ये क्रांती घडवण्यास सज्ज आहेत. OnePlus 13s हा कॉम्पॅक्ट परंतु शक्तिशाली स्मार्टफोन म्हणून उदयास येत आहे, जो iPhone 16 आणि Samsung Galaxy S25 ला टक्कर देण्यास तयार आहे. दुसरीकडं, Nothing Phone (3) हा Nothing चा नवीन फ्लॅगशिप फोन आहे, जो डिझाइन आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत नवीन दिशा ठरवेल.

OnePlus 13s vs Nothing Phone (3) मध्ये काय आहे वेगळे?

OnePlus 13s vs Nothing Phone (3) डिझाइन

OnePlus 13s च्या टीझर इमेजेसमधून त्याची iPhone 16 Pro आणि Xiaomi 15 शी साधर्म्य असलेली बॉक्सी डिझाइन दिसून येते. फ्लॅट बाजू आणि काळा, पांढरा व मॅट हिरवा रंग यामुळं हा फोन आकर्षक दिसतो. मात्र, त्याचा पुढील भाग अजूनही गुलदस्त्यात आहे. दुसरीकडं, Nothing Phone (3) मध्ये पारदर्शक मागील काच आणि नवीन डिझाइन दिसेल. Nothing नं पुष्टी केली आहे की, त्यांचं आयकॉनिक Glyph इंटरफेस या फोनमध्ये नसेल, ज्यामुळं LED लाइट पॅटर्नचा अंत होईल.

OnePlus 13s vs Nothing Phone (3) वैशिष्ट्ये

OnePlus 13s मध्ये Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट, कस्टम Wi-Fi चिप, 5.5G नेटवर्क सपोर्ट, सुधारित कूलिंग सिस्टम, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि 6.3-इंच डिस्प्ले असेल. याशिवाय, OnePlus नं अलर्ट स्लाइडर काढून टाकत Plus की सादर केली आहे, जी रिंगर प्रोफाइल्स स्विच करण्यासोबतच डिव्हाइस शॉर्टकट्स आणि Mind Space साठी प्रवेशद्वार असेल. AI वैशिष्ट्यांवरही कंपनीनं मोठी बाजी लावली आहे. Nothing Phone (3) मध्ये देखील Snapdragon 8 Elite चिपसेट असेल, परंतु डिस्प्ले, बॅटरी, चार्जिंग आणि कॅमेरा यांसारख्या इतर वैशिष्ट्यांबाबत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

OnePlus 13s vs Nothing Phone (3) अंदाजित किंमत

लीकनुसार, OnePlus 13s ची सुरुवातीची किंमत भारतात 55,999 रुपये असू शकते. दुसरीकडं, Nothing Phone (3) ची किंमत युकेमध्ये सुमारे 800 पाऊंड (अंदाजे 90,000 रुपये) असू शकते, परंतु भारतात स्थानिक बाजारानुसार ही किंमत कमी असण्याची शक्यता आहे.

