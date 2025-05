ETV Bharat / technology

वनप्लस 13s भारतात 5 जूनला होणार लॉंच; लॉंचपूर्वीच वैशिष्ट्ये, रंगाची माहिती जाहीर - ONEPLUS 13S COLOR DETAILS REVEALED

वनप्लस 13s ( OnePlus )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 19, 2025 at 3:14 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 3:24 PM IST 1 Min Read

हैदबाद : वनप्लस 13s भारत आणि इतर बाजारपेठांमध्ये 5 जून 2025 रोजी लॉंच होणार आहे, अशी घोषणा कंपनीनं सोमवारी केली. हा स्मार्टफोन वनप्लसचा पहिला कॉम्पॅक्ट फ्लॅगशिप फोन असून, यात क्वालकॉमचा अत्याधुनिक स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट चिपसेट वापरला जाणार आहे. तीन रंगविविधतांमध्ये उपलब्ध असलेला हा फोन उष्णता नष्ट करण्यासाठी क्रायो-व्हेलॉसिटी व्हेपर चेंबरसह सुसज्ज आहे. हा फोन एकदा चार्ज केल्यावर 24 तासांपर्यंत बॅटरी लाइफ देणार असल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे.

Last Updated : May 19, 2025 at 3:24 PM IST