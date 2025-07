ETV Bharat / technology

OnePlus 13 vs Nothing Phone 3 : कोणता प्रीमियम स्मार्टफोन आहे तुमच्यासाठी योग्य? - ONEPLUS 13 VS NOTHING PHONE 3

OnePlus 13 vs Nothing Phone 3 ( ETV BHARAT MH Desk )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 3, 2025 at 12:18 PM IST 4 Min Read

हैदराबाद : OnePlus 13 vs Nothing Phone 3 हे दोन्ही फ्लॅगशिप फोन्स आपल्या अनोख्या डिझाइन, शक्तिशाली कामगिरी आणि अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांनी ग्राहकांचं लक्ष वेधत आहेत. पण तुमच्या गरजांसाठी कोणता फोन आहे योग्य? चला, या दोन्ही फोन्सची किंमत, डिझाइन, डिस्प्ले, कॅमेरा, बॅटरी आणि सॉफ्टवेअरच्या आधारे सविस्तर तुलना करूया. OnePlus 13 vs Nothing Phone 3 किंमत आणि उपलब्धता

OnePlus 13 : याची सुरुवातीची किंमत आहे 69,997 (12GB रॅम + 256GB स्टोरेज), तर टॉप मॉडेल 24GB रॅम + 1TB स्टोरेजपर्यंत उपलब्ध आहे. हा फोन ब्लॅक वेल्वेट, पिंक सॅटिन आणि ग्रीन सिल्क रंगांमध्ये मिळतो. किंमतीच्या बाबतीत हा फोन Nothing Phone 3 पेक्षा अधिक परवडणारा आहे. Nothing Phone 3 : ची किंमत 79,999 पासून सुरू होते (12GB रॅम + 256GB स्टोरेज), तर 16GB रॅम + 512GB स्टोरेजसाठी 89,999 मोजावे लागतील. हा फोन फ्लिपकार्टवर उपलब्ध आहे, परंतु त्याची किंमत OnePlus 13 पेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळं काहींना तो महाग वाटू शकतो. किंमतीच्या बाबतीत OnePlus 13 अधिक किफायतशीर आहे, विशेषतः जास्त रॅम आणि स्टोरेज पर्यायांत. OnePlus 13 vs Nothing Phone 3 डिझाइन OnePlus 13: मध्ये पारंपरिक पण प्रीमियम फ्लॅगशिप डिझाइन आहे. हॅसेल ब्लॅड कॅमेरा मॉड्यूल आणि व्हेगन लेदर पर्याय याला आकर्षक बनवतात. याची जाडी 8.15 मिमी, वजन 185 ग्रॅम आणि IP68/69 रेटिंग आहे, जे पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक आहे. अलर्ट स्लायडरऐवजी यात सानुकूल करण्यायोग्य प्लस की आहे.

Nothing Phone 3:ची डिझाइन ही त्याची सर्वात मोठी खासियत आहे. 25x25 ग्लिफ मॅट्रिक्स (489 LEDs) आणि त्रिकोणी कॅमेरा लेआउट याला अनोखा लूक देतात. याची जाडी 8.3 मिमी, वजन 211 ग्रॅम आणि IP64 रेटिंग आहे. यात गोरिल्ला ग्लास 7i चं वापर करण्यात आला आहे, परंतु IP64 रेटिंग OnePlus च्या तुलनेत कमी आहे. जर तुम्हाला साधी पण प्रीमियम डिझाइन हवी असेल, तर OnePlus 13 योग्य आहे. पण अनोखी आणि लक्षवेधी डिझाइनसाठी Nothing Phone 3 तुम्ही खरेदी करु शकता. OnePlus 13 vs Nothing Phone 3 डिस्प्ले

OnePlus 13 : यात 6.82-इंच 2K+ LTPO AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट (1-120Hz), 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस, डॉल्बी व्हिजन, HDR10+ आणि क्रिस्टल शील्ड सुपर सिरॅमिक ग्लास संरक्षणासह येतो. हा डिस्प्ले मोठा आणि अधिक रिझोल्यूशनचा आहे.

Nothing Phone 3: यात 6.67-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट (30-120Hz), 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि HDR10+ सपोर्टसह येतो. यात गोरिल्ला ग्लास 7i आहे, पण रिझोल्यूशन आणि संरक्षण OnePlus पेक्षा कमी आहे. डिस्प्लेच्या आकार, रिझोल्यूशन आणि संरक्षणामध्ये OnePlus 13 पुढं आहे, तर Nothing Phone 3 चा डिस्प्ले कॉम्पॅक्ट आणि उजळ आहे. OnePlus 13 vs Nothing Phone 3 कामगिरी OnePlus 13: यात Qualcomm Snapdragon 8 Elite (4nm, 4.32GHz) प्रोसेसर, 24GB LPDDR5X रॅम आणि 1TB UFS 4.0 स्टोरेज आहे. Adreno 830 GPU मुळं गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी हा फोन अतिशय शक्तिशाली आहे.

Nothing Phone 3: यात Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4nm, 3.21GHz) प्रोसेसर, 16GB LPDDR5X रॅम आणि 512GB UFS 4.0 स्टोरेज आहे. हा प्रोसेसर चांगला आहे, पण Snapdragon 8 Elite च्या तुलनेत कमी शक्तिशाली आहे. गेमिंग आणि हेवी मल्टिटास्किंगसाठी OnePlus 13 ची कामगिरी उत्कृष्ट आहे, तर Nothing Phone 3 दैनंदिन वापरासाठी पुरेसा आहे. OnePlus 13 vs Nothing Phone 3 कॅमेरा OnePlus 13: यात ट्रिपल रीअर कॅमेरा सेटअप आहे - 50MP मुख्य (OIS, Sony LYT-808), 50MP टेलिफोटो (2x ऑप्टिकल झूम) आणि 8MP अल्ट्रा-वाइड. यात 16MP फ्रंट कॅमेरा आहे. हॅसेल ब्लॅड ट्यूनिंगमुळं रंग आणि डायनॅमिक रेंज उत्कृष्ट आहे.

Nothing Phone 3: यात ट्रिपल रीअर कॅमेरा सेटअप आहे. 50MP मुख्य (OIS, OV50H), 50MP पेरिस्कोप (3x ऑप्टिकल, 60x अल्ट्रा झूम) आणि 50MP अल्ट्रा-वाइड. यात 50MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो सेल्फी आणि व्हिडिओसाठी उत्तम आहे. Nothing Phone 3 चा कॅमेरा सेल्फी आणि झूमसाठी उत्तम आहे, तर OnePlus 13 चा कॅमेरा रंग आणि एकूण फोटो गुणवत्तेत पुढं आहे. OnePlus 13 vs Nothing Phone 3 बॅटरी आणि चार्जिंग OnePlus 13: यात 6000mAh बॅटरी आहे, जी 80W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंग ला सपोर्ट करते. यात अ‍ॅडॉप्टरही मिळतं, आणि चार्जिंग खूपच जलद होतं. (20% ते 100% फक्त 27 मिनिटांत).

Nothing Phone 3: यात 5500mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आहे, जी 65W वायर्ड आणि 15W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. यात अ‍ॅडॉप्टर मिळत नाही, आणि चार्जिंग गती OnePlus पेक्षा कमी आहे. मोठी बॅटरी, जलद चार्जिंग आणि अ‍ॅडॉप्टरसह OnePlus 13 येथं पुढं आहे. OnePlus 13 vs Nothing Phone 3 सॉफ्टवेअर OnePlus 13: OxygenOS 15 (Android 15 आधारित) सह येतो, जो चार वर्षांचे OS अपडेट्स आणि पाच वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देतो.

Nothing Phone 3 : Nothing OS 3.5 (Android 15 आधारित) सह येतो, जो मिनिमलिस्ट डिझाइन, कमी ब्लोटवेअर आणि Essential Space AI हब सह येतो. याला तीन वर्षांचे OS अपडेट्स मिळतील. OxygenOS 15 दीर्घकालीन अपडेट्स आणि स्मूथ अनुभवासाठी उत्तम आहे, तर Nothing OS 3.5 अनोखे आणि मिनिमलिस्ट UI साठी आकर्षक आहे. OnePlus 13 vs Nothing Phone 3 कोणता फोन निवडावा? जर तुम्हाला किफायतशीर किंमत, उत्कृष्ट कामगिरी, मोठा डिस्प्ले, जलद चार्जिंग आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट हवा असेल, तर तुमच्यासाठी OnePlus 13 योग्य आहे. हा फोन गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि प्रीमियम डिझाइनच्या चाहत्यांसाठी उत्तम आहे. जर तुम्हाला अनोखी डिझाइन, उत्तम सेल्फी कॅमेरा, प्रगत झूम क्षमता आणि मिनिमलिस्ट सॉफ्टवेअर अनुभव हवा असेल, तर तुम्ही Nothing Phone 3 खरेदी करू शकता. मात्र, याची किंमत थोडी जास्त असून कामगिरी OnePlus 13 च्या तुलनेत थोडी कमी आहे. जर तुम्ही बजेट आणि एकूण कामगिरीला प्राधान्य देत असाल, तर OnePlus 13 खरेदी करु शकता. पण जर तुम्हाला अनोखी डिझाइन आणि कॅमेरा अनुभव हवा असेल, तर Nothing Phone 3 तुम्हाला निराश करणार नाही. तुम्ही तुमच्या प्राधान्यांनुसार हे फोन खरेदी करु शकता.