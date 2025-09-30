जगातील पहिली ड्रायव्हरलेस स्वयमगति ऑटो भारतात लाँच
ओमेगा सेइकी मोबिलिटीनं भारतातील पहिली इलेक्ट्रिक ड्रायव्हरलेस ऑटो-रिक्षा 'स्वयमगति' लाँच केली. प्रवासी आणि कार्गो आवृत्त्यांची किंमत अनुक्रमे 4 लाख आणि 4.15 लाख रुपये आहे.
Published : September 30, 2025 at 5:13 PM IST
हैदराबाद : ओमेगा सेइकी मोबिलिटीनं (OSM) भारतातील पहिल्या स्वायत्त इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्षा, 'स्वयमगति' लॉंच केली आहे. ही रिक्षा प्रवासी आणि कार्गो अशा दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये उपलब्ध आहे, ज्याची किंमत अनुक्रमे 4 लाख रुपये आणि 4.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. बुकिंग्स सुरू झालं असून डिलिव्हरी त्वरित सुरू होणार आहे.
ओमेगा सेइकी मोबिलिटीचं संस्थापक आणि अध्यक्ष उदय नारंग म्हणाले, "स्वयमगतिचं लाँच हे केवळ उत्पादन नाही, तर भारतीय वाहतूक क्षेत्रातील भविष्याचा पाया आहे. स्वायत्त वाहनं आता भविष्यकालीन संकल्पना नाहीत; ती टिकाऊ आणि स्केलेबल गतिशीलतेसाठी आजची गरज आहे. स्वयमगति भारतात बनवलेली AI आणि लायडारसारखी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानं परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून देत आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान
ओमेगा सेइकी मोबिलिटीनं भारतातील गतिशीलतेच्या क्षेत्रात क्रांती घडवणारी स्वायत्त इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्षा 'स्वयमगति' सादर केली आहे. या वाहनात 10.3 kWh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी एका चार्जवर 120 किमी पर्यंत रेंज देते. कंपनीनं चार्जिंग पायाभूत सुविधांबाबत अद्याप माहिती दिलेली नाही. स्वयमगति ओमेगा सेइकीच्या इलेक्ट्रिक वाहन असून यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), लायडार तंत्रज्ञान, GPS, सहा मीटरपर्यंत अडथळा शोधण्याची क्षमता, बहु-सेन्सर नेव्हिगेशन आणि रिमोट सुरक्षा वैशिष्ट्ये यांचा समावेश आहे. यामुळं वाहन ड्रायव्हरच्या हस्तक्षेपाशिवाय पूर्व-निश्चित मार्गांवर चालू शकतं.
रिअल-टाइम अडथळा शोध
पहिल्या टप्प्यातील चाचण्यांमध्ये, स्वयमगतिनं सात थांब्यांसह 3 किमीचा प्रवास यशस्वीपणे पूर्ण केला, ज्यामध्ये रिअल-टाइम अडथळा शोध आणि प्रवाशांची सुरक्षित हाताळणी दिसून आली. चाचणी यशस्वी झाल्यानं, कंपनी आता दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे, ज्यामध्ये विविध ठिकाणी नियंत्रित व्यावसायिक वापर होईल. स्वयमगति विमानतळ, टेक पार्क, बंदिस्त समुदाय, औद्योगिक क्षेत्रे आणि स्मार्ट शहरांमध्ये तैनात केली जाईल. कंपनीनं पुढील दोन वर्षांत 1,500 स्वायत्त थ्री-व्हीलर्स तयार करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे.
हे वाचलंत का :