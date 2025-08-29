हैदराबाद: 29 ऑगस्ट हा आंतरराष्ट्रीय अणुचाचणी विरोधी दिन (IDANT) म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी जगभरातील राष्ट्रे अणुचाचण्यांना पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या दृष्टीनं विचार करतात. गेल्या तीन दशकांपासून, अणुचाचण्यांमुळं होणारे धोके कमी करण्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. कझाकस्तानमधील सेमिपालाटिन्स्क येथील 450 हून अधिक अणुचाचण्यांपासून ते अणुचाचणी बंदी करारापर्यंत (CTBT), मानवजातीनं शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे.
इतिहास आणि महत्त्व : 16 जुलै 1945 रोजी न्यू मेक्सिको येथे "ट्रिनिटी" या 20 किलोटन अणुबॉम्बच्या स्फोटाने अणुयुगाला सुरुवात झाली. भौतिकशास्त्रज्ञ जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर यांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. यानंतर 6 आणि 9 ऑगस्ट 1945 रोजी हिरोशिमा आणि नागासाकीवर "लिटल बॉय" आणि "फॅट मॅन" अणुबॉम्ब टाकण्यात आले, ज्यामुळे सुमारे 2.2 लाख जपानी नागरिक मृत्युमुखी पडले. यामुळे अण्वस्त्रांच्या विनाशकारी परिणामांचा विचार न केल्यानं मानवजातीला मोठी किंमत मोजावी लागली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनमध्ये अण्वस्त्रांची शर्यत सुरू झाली. 1949 मध्ये सोव्हिएत युनियननं "जो 1" ची चाचणी करत ही शर्यत तीव्र केली. भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 1954 मध्ये अणुचाचणी थांबवण्याची मागणी केली होती. 2 डिसेंबर 2009 रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेने 29 ऑगस्ट हा "अणुचाचणीविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय दिवस" म्हणून घोषित केला. हा दिवस अण्वस्त्रांच्या धोक्यांबद्दल जागरूकता वाढवतो आणि अण्वस्त्रमुक्त जगाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. भारतानं 1974 आणि 1998 मध्ये पोखरण येथे "शक्ती" नावानं अणुचाचण्या केल्या. आजवर 2,000 हून अधिक अणुचाचण्या झाल्या असून, त्यांचे पर्यावरण आणि मानवी जीवनावरील दुष्परिणाम टाळण्यासाठी जागतिक प्रयत्न सुरू आहेत.
कोणाकडे किती अण्वस्त्रे ?
1998 ते 2017 पर्यंत अणुचाचण्यांबाबत महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. भारतानं 1998 मध्ये पोखरण, राजस्थान येथे 11 आणि 13 मे रोजी "शक्ती" नावाच्या दोन भूमिगत अणुचाचण्या केल्या. त्याच वर्षी पाकिस्ताननं रास कोह रेंजमध्ये दोन चाचण्या घेतल्या. उत्तर कोरियाने 2006 मध्ये पहिली चाचणी, 2013 मध्ये दुसरी, 2016 मध्ये जानेवारी आणि सप्टेंबरमध्ये दोन, तसंच 2017 मध्ये आणखी एक चाचणी केली. सध्या जगातील नऊ देशांकडं अण्वस्त्रे आहेत. रशियाकडं 5,580, अमेरिकेकडं 5,748, चीनकडं 500, फ्रान्सकडं 290, यूकेकडं 225, पाकिस्तानकडं 170 आणि भारताकडं 172 अण्वस्त्रे आहेत.
अणुचाचण्यांचा इतिहास हा मानवजातीच्या सर्वात भयावह काळाची आठवण करून देतो. शीतयुद्धाच्या काळात, जवळपास दर आठवड्याला अणुचाचण्या होत असत, ज्यामुळं जागतिक शांतता आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाला होता. 1996 मध्ये व्यापक अणुचाचणी बंदी करार (CTBT) करण्यात आला होता. या करारामुळं अणुचाचण्यांना सर्वत्र, सर्वांसाठी आणि कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा संकल्प केला होता. या करारामुळं 2,000 हून अधिक चाचण्यांचे प्रमाण अवघ्या बारा चाचण्यांपर्यंत खाली आलं होतं, जे जागतिक सहकार्याचं प्रतीक आहे.
CTBT चं यश केवळ कागदोपत्री मर्यादित नाही. आंतरराष्ट्रीय निरीक्षण प्रणाली (IMS) ही या कराराची रीढ आहे. 90 हून अधिक देशांमध्ये 300 पेक्षा जास्त केंद्रे आणि प्रयोगशाळांसह, ही प्रणाली भूकंपीय, हायड्रोअकॉस्टिक, इन्फ्रासाऊंड आणि रेडिओन्यूक्लाइड तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोणत्याही अणुचाचणीचा शोध घेतं. व्हिएन्ना येथील आंतरराष्ट्रीय डेटा केंद्रात या डेटाचं 24 तास विश्लेषण केलं जातं आणि सर्व स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांना उपलब्ध करून दिलं जातं. या प्रणालीचे फायदे केवळ शांतता आणि सुरक्षिततेपुरते मर्यादित नाहीत. IMS डेटा सुनामी चेतावणी प्रणाली, आपत्ती प्रतिसाद आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी देखील वापरला जातो. उदाहरणार्थ, हा डेटा पर्यावरणीय बदलांचा अभ्यास आणि आपत्ती व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
आजच्या जटिल भू-राजकीय परिस्थितीतही, CTBT ची प्रासंगिकता कायम आहे. अणुचाचण्या जवळपास पूर्णपणे थांबल्या आहेत आणि अनेक देश या निरीक्षण प्रणालीचा लाभ घेत आहेत. या दिनानिमित्तानं अणुचाचण्यांचा इतिहास पुन्हा घडू नये यासाठी सामूहिक जबाबदारी आवश्यक आहे. सेमिपालाटिन्स्कसारख्या ठिकाणी झालेल्या चाचण्यांनी स्थानिक समुदायांवर आणि पर्यावरणावर दीर्घकालीन परिणाम झाले आहेत, ज्यामुळं या विषयावरील जागरूकता आणि शिक्षण महत्त्वाचं आहे.
2026 मध्ये CTBT करार स्वाक्षरीसाठी खुला होऊन 30 वर्षे पूर्ण होतील. त्यामुळं भविष्यातील आव्हानांचा विचार करण्याची संधी आपल्याकडं आहे. या कराराची पूर्ण अंमलबजावणीसाठी आणखी काही देशांनी त्यावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या सहभागानं हा करार अधिक मजबूत होईल आणि जागतिक शांततेला बळ मिळेल. आंतरराष्ट्रीय अणुचाचणी विरोधी दिन हा आपल्या सामूहिक संकल्पाचा आणि सहकार्याचा पुरावा आहे. अणुचाचण्यांचा अभाव हा केवळ योगायोग नाही, तर तो दशकांच्या समर्पणाचा परिणाम आहे.