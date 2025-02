ETV Bharat / technology

Nothing Phone 3a, Xiaomi 15 Ultra, iQOO Neo 10R स्मार्टफोन लकरच होणार लॉंच - SMARTPHONES LAUNCHING IN MARCH 2025

iQOO Neo 10R, Nothing Phone 3a, POCO M7 ( iQOO, Nothing, POCO )

हैदराबाद : मार्च 2025 मध्ये विविध कंपन्यांनी नविन स्मार्टफोन लॉंचची तयारी केलीय. त्यामुळं मार्च महिना स्मार्टफोनसाठी लॉंचिंगसाठ खास असणार आहे. तुम्ही देखील नविन फोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आम्ही तुमच्यासाठी खास माहिती घेऊन आलो आहोत. आज आपण मार्च 2025 मध्ये लॉंच होणाऱ्या काही स्मार्टफोनची माहिती जाणून घेणार आहोत.

मोबाइल वर्ल्ड काँग्रेस

मार्च महिन्यात विविध कंपन्या त्यांचे स्मार्टफोन लाँच करणार आहेत. त्याचवेळी बार्सिलोनामध्ये मोबाइल वर्ल्ड काँग्रेस (MWC) होत असल्यानं, विविध स्मार्टफोन यात लॉंच होण्याची शक्यता आहे. मार्च महिन्यात Nothing, Xiaomi आणि इतर अनेक ब्रँड्सनी फ्लॅगशिप मॉडेल्सपासून ते बजेट-फ्रेंडली फोन लॉंच करण्याची तयारी केलीय.

Xiaomi 15 अल्ट्रा

Xiaomi 15 मालिका आधीच चीनमध्ये लॉंच झालीय. आता कंपनी जागतिक स्तरावर Xiaomi 15 अल्ट्रा लॉंच करण्यासाठी सज्ज झालीय. Xiaomi 2 मार्च रोजी जागतिक स्तरावर Xiaomi 15 अल्ट्रा लाँच करणार आहे. या फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट प्रोसेसर असणार आहे. यात क्वाड-कॅमेरा सेटअप असेल.

Nothing Phone 3a

नथिंग कंपनीनं देखील मार्च महिन्यात जबरदस्त फोन लॉंच करणार आहे. Nothing Phone (3a) Series 4 मार्च रोजी लॉंच होत आहे. यात Nothing Phone 3a आणि Nothing Phone 3a Pro फोनचा समावेश असेल. नथिंगनं या फोन्सची रचना आधीच उघड केली आहे. मात्र, या डिव्हाइसेसची किंमत अजूनही कंपनीनं उघड केलेली नाहीय.