56 मिनिटांत पूर्णपणे चार्ज होणारे Nothing Phone 3a and Nothing Phone 3a Pro आज होताय लाँच - NOTHING PHONE 3A SERIES

नथिंग फोन ३ए आणि नथिंग फोन ३ए प्रो ( Nothing )

By ETV Bharat Tech Team Published : Mar 4, 2025, 6:01 AM IST | Updated : Mar 4, 2025, 9:08 AM IST

हैदराबाद : आज Nothing त्यांची नवीनतम फोन (3a) मालिका लाँच करणार आहे. या मालिकेतील दोन स्मार्टफोन, Nothing Phone 3a आणि Nothing Phone 3a Pro लाँच होणार आहे. रिपोर्ट्सनुसार, कंपनीच्या आगामी स्मार्टफोन्समध्ये मागील स्मार्टफोन्सच्या तुलनेत डिझाइन आणि सॉफ्टवेअर अपग्रेड असतील. नथिंगच्या आगामी स्मार्टफोनच्या स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्सबाबत बरीच माहिती समोर आली आहे. नथिंगचे हे दोन्ही फोन आज लाँच होणार आहेत. लॉंच आधीच फोनच्या किंमतीबाबत माहिती समोर आली आहे. Nothing Phone 3a, Nothing Phone 3a Pro (अपेक्षित किंमत)

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेजसह नथिंग फोन (३ए) चं बेस व्हेरिएंट 24,999 रुपयांच्या किमतीत लाँच होण्याची शक्यता आहे. फोनचा दुसरं व्हेरिएंट 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेजसह 26,999 रुपयांना आणि तिसरं व्हेरिएंट 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेजसह 28,999 रुपयांना लॉंच होईल.

