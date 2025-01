ETV Bharat / technology

Nothing Phone 3 लवकरच लाँच होणार, अपेक्षित किंमत, डिझाइन, वैशिष्ट्ये जाणून घ्या...

Nothing Phone 3 ( Nothing )

By ETV Bharat Tech Team

हैदराबाद : Nothing चा नवीन स्मार्टफोन Nothing Phone 3 भारतात लाँच होण्यास सज्ज आहे. हा एक मध्यम श्रेणीचा स्मार्टफोन आहे. फोन लाँच होण्यास अजूनही वेळ आहे. पण त्यापूर्वी, फोनची संभाव्य किंमत आणि वैशिष्ट्ये लीक झाली आहेत. हा कंपनीचा प्रीमियम स्मार्टफोन असेल. Nothing Phone 3 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत लाँच केला जाईल. याचा अर्थ हा फोन जून 2025 पूर्वी भारतात लाँच केला जाईल.

Nothing Phone 3 ची किंमत, स्पेसिफिकेशन (अपेक्षित)

Nothing Phone 3 स्मार्टफोन भारतात सुमारे 50 हजार रुपयांना लाँच केला जाऊ शकतो. फोनमध्ये 6.67-इंचाचा LTPO AMOLED डिस्प्ले असेल. फोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट असू शकतो. तसंच, फोनला HDR10+ सपोर्ट दिला जाऊ शकतो.

फोनच्या लाँचिंगला उशीर

नथिंग फोन 3 स्मार्टफोन 2024 मध्ये भारतात लाँच होणार होता, परंतु फोनमध्ये AI फीचर्स जोडता यावेत म्हणून लाँचिंग इव्हेंट पुढं ढकलण्यात आला. या आगामी फोनचे टीझर व्हिडिओ येऊ लागले आहेत म्हणून, Nothing Phone 3 लवकरच भारतात लाँच केला जाऊ शकतो.