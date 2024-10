ETV Bharat / technology

Nothing Phone 2a Plus Community Edition स्मार्टफोन भारतात लॉंच

नथिंग फोन ( Nothing )

नथिंग फोन (2a) प्लस कम्युनिटी एडिशनची वैशिष्ट्ये : Nothing च्या या स्मार्टफोनची वैशिष्ट्ये Nothing Phone (2a) सारखीच आहेत. या समुदाय संस्करण फोनमध्ये 6.7-इंचाचा FHD + AMOLED डिस्प्ले आहे. या डिस्प्लेचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि टच सॅम्पलिंग रेट 240Hz आहे, पीक ब्राइटनेस 1,300 nits आहे, जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 संरक्षणासह येतो.

हैदराबाद : नथिंग फोन (2a) प्लस कम्युनिटी एडिशन भारतात लॉंच करण्यात आली आहे. या फोनचे फक्त 1000 युनिट्स विक्रीसाठी उपलब्ध असतील जे कंपनीच्या वेबसाइटवरून खरेदी करता येतील. या फोनमध्ये 50-मेगापिक्सलचा ट्रिपल रिअर कॅमेरा आणि 50-मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. हा स्मार्टफोन मार्चमध्ये लॉंच झालेल्या फोनची कस्टम एडिशन आहे. हा स्मार्टफोन लॉंच करण्याचा प्रकल्प चार टप्प्यात विभागला गेला आहे. हे चार टप्पे आहेत - हार्डवेअर डिझाइन, वॉलपेपर डिझाइन, पॅकेजिंग डिझाइन आणि विपणन मोहीम. येथे आम्ही तुम्हाला Nothing च्या या फोनच्या किंमत आणि वैशिष्ट्यांबद्दल तपशीलवार माहिती देत ​​आहोत.

MediaTek Dimensity प्रोसेसर : नथिंग फोन 2A प्लस कम्युनिटी एडिशन MediaTek Dimensity 7350 Pro चिपसेटद्वारे समर्थित आहे, ज्यामध्ये ग्राफिक्स सपोर्टसाठी ARM Mali-G610 MC4 GPU आहे. कॅमेऱ्याच्या वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास, या फोनमधील प्राथमिक Nothing Phone (2a) Plus Community Edition स्मार्टफोन भारतात लाँच झाला आहे. Nothing चा हा फोन 12 GB रॅम सह एकाच प्रकारात लॉन्च करण्यात आला आहे. या फोनचे फक्त 1000 युनिट्स विक्रीसाठी उपलब्ध असतील जे कंपनीच्या वेबसाइटवरून खरेदी करता येतील. या फोनमध्ये 50-मेगापिक्सलचा ट्रिपल रिअर कॅमेरा आणि 50-मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा आहे.

