नथिंग कंपनीनं 18 सप्टेंबर रोजी नथिंग इअर 3 लाँच होणार
18 सप्टेंबर रोजी अपग्रेडेड बॅटरी आणि ANC सह नथिंग इअर 3 वायरलेस इअरबड्स लाँच होणार आहेत.
Published : September 12, 2025 at 12:46 PM IST
हैदराबाद : नथिंग इअर 3 लवकरच भारतात लॉंच होणार आहे. याबाबत नथिंक कंपनीनं लाँच तारीख जाहीर केली. लंडनस्थित टेक कंपनीनं सांगितलं की, 18 सप्टेंबर रोजी त्यांचे प्रीमियम वायरलेस इअरबड्स इअर 3 लाँच होणार आहेत. या वर्षी मार्चमध्ये लाँच झालेल्या इअर 2 नथिंग इअर 3 जागा घेईल. इअर 3 मध्ये केईएफनं ऑडिओ ट्यून केला असण्याची शक्यता आहे, ज्यांच्यासोबत नथिंगनं त्यांचा पहिला ओव्हरहेड हेडफोन, नथिंग हेडफोन 1 लाँच करण्यासाठी भागीदारी केली होती.इअर 3 मध्ये मागील नथिंग वायरलेस इअरबड्ससारखं पारदर्शक डिझाइनसारखेच असण्याची शक्यता आहे.
Offbeat looks. Stronger signal. Material difference.— Nothing (@nothing) September 11, 2025
Ear (3) pic.twitter.com/zM75sk7W6d
40 तासहून अधिक प्लेबॅक
नथिंग इअर 3 ची बॅटरी लाइफ 40 तास किंवा त्याहून अधिक पर्यंत प्लेबॅक देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विविध प्रकारच्या ऑडिओ फाइल्ससाठी कोडेक सपोर्ट यात मिळू शकतो.हे बर्ड 50 डीबी पर्यंत नॉईज कॅन्सलेशन मिळण्याची अपेक्षा आहे. इअर 3 मध्ये मोठा डायफ्राम देखील मिळू शकतो, तसंच स्पेशियल ऑडिओसाठी सपोर्ट देखील मिळू शकतो. इअर 3 ला बड्ससाठी समान IP54 रेटिंग आणि चार्जिंग केससाठी IP55 मिळू शकते.
काय असेल खास?
- डिझाइन :
चार्जिंग केसमध्ये सर्वात जास्त बदल दिसून येईल. इअर 2 साठी वापरल्या जाणाऱ्या पारदर्शक प्लास्टिक फ्रेमऐवजी, येणाऱ्या नथिंग इअर 3 मध्ये मेटॅलिक फिनिशचा वापर केला जाईल.
- मिस्ट्री बटण : इअरबड्सच्या केसवर एक नवीन आणि रहस्यमय 'टॉक' बटण. सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक म्हणजे चार्जिंग केसच्या समोर एक नवीन 'टॉक' बटण असेल. नेहमीचं पेअरिंग बटण आतच राहते, परंतु या नवीन बटणाचं कार्य अजून समोर आलेलंन नाहीय. केसमध्ये आता "सुपर माइक" मायक्रोफोन आहे याची पुष्टी झालेली नाही, जो टॉक बटणासोबत काम करू शकतो.
- साउंड क्वालिटी: यात 11 मिमी सिरेमिक ड्रायव्हर, 24-बिट हाय-रेझ ऑडिओ आणि एलडीएसी आणि एलएचडीसी सारखे प्रगत ऑडिओ कोडेक्स.
- एएनसी (नॉईज कॅन्सलेशन) : यात 45 डीबी पर्यंत स्मार्ट अॅक्टिव्ह नॉईज कॅन्सलेशन
- बॅटरी: एका चार्जवर ते 40.5 तासांपर्यंत टिकू शकते.
- सुपर माइक : 'सुपर माइक' नावाचा एक नवीन मायक्रोफोन
- किंमत (अपेक्षित) : हे नथिंगचे प्रीमियम इअरबड्स असल्यानं त्याची किंमत 10,000 पेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे. काही अंदाजानुसार याची किंमत 9,999 देखील असू शकते.
हे वाचलंत का :