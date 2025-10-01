ETV Bharat / technology

नथिंग कंपनीचा 'एसेंशियल' एआय प्लॅटफॉर्म सादर, वैयक्तिकृत टूल्स तयार करता येणार

नथिंग कंपनीचा 'एसेंशियल' एआय प्लॅटफॉर्म सादर केला आहे. 'एसेंशियल ॲप्स' आणि 'प्लेग्राउंड' यातून वापरकर्त्यांना नैसर्गिक भाषेत प्रॉम्प्ट्स देऊन वैयक्तिकृत टूल्स तयार करता येतील.

AI platform Essential, Essential Apps
एसेंशियल एआय प्लॅटफॉर्म (Nothing)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2025 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : नथिंग कंपनीनं आपला नवीन एआय प्लॅटफॉर्म 'एसेंशियल' विकसित केला आहे, जो भविष्यातील एआय-नेटिव्ह ऑपरेटिंग सिस्टमची पायाभरणी करेल. हा प्लॅटफॉर्म दोन मुख्य घटकांसह सुरू होत आहे: 'एसेंशियल ॲप्स' आणि 'प्लेग्राउंड' यातून वापरकर्त्यांना नैसर्गिक भाषेत प्रॉम्प्ट्स देऊन वैयक्तिकृत टूल्स तयार करता येतील, तर कम्युनिटी-ड्रिव्हन स्पेसमध्ये शेअरिंग आणि रिमिक्सिंगची सुविधा मिळेल. कंपनीनं सांगितलं की, 'एसेंशियल' हा एकसमान ॲप अनुभवांऐवजी वैयक्तिकरण आणि अनुकूलनावर केंद्रित असेल, ज्यामुळं भविष्यात 'एसेंशियल ओएस' मध्ये रूपांतर होईल.

"एसेंशियलसोबत आम्ही जुन्या आणि एलिटिस्ट सिस्टमला चिरडण्यास सुरुवात करतोय. नव्या युगाला नवे विचार लागतात. सॉफ्टवेअरचे भविष्य निर्बंधित प्रवेश, सामूहिक इनोव्हेशन आणि हायपर-पर्सनलायझेशनचं असेल. जुन्या भिंती पाडून आम्ही भविष्य उघडणार आहोत." - नथिंग सीईओ कार्ल पेई

एसेंशियल ॲप्स
कंपनीनुसार, 'एसेंशियल ॲप्स' हे वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांना त्यांच्या डिव्हाइसेसवर नैसर्गिक भाषेत प्रॉम्प्ट्स देऊन वैयक्तिकृत टूल्स तयार करण्याची परवानगी देईल. उदाहरणार्थ, "गॅलरीतील रसीद एकत्रित करून साप्ताहिक पीडीएफ तयार करा" किंवा "कॅलेंडर आणि मेसेजेसमधून एक-पानाचा कॉल ब्रीफ तयार करा" असं सांगितल्यास एआय लगेचच ॲप जनरेट करेल. हे ॲप्स थेट होम स्क्रीनवर जोडता येतील, ज्यामुळं पारंपरिक 'वन-साइज-फिट्स-ऑल' ॲप्सच्या मॉडेलपासून दूर जाणे शक्य होईल. नथिंगनं सांगितलं की, 'एसेंशियल' सोबत मूलभूत एआयला दैनंदिन जीवनातील हायपर-पर्सनलाइज्ड अनुभवांत रूपांतरित केलं जात आहे. एआयमुळं ॲप्स तयार करण्याचा खर्च आणि वेळ कमी होतो, त्यामुळं अगदी एका व्यक्तीसाठी डिझाइन केलेलं टूल्सही व्यवहार्य ठरतात. अल्फा टेस्टिंगमध्ये कंपनीच्या कम्युनिटीनं शेकडो युज केसेस ट्राय केल्या आहेत, ज्यात मेंटल हेल्थ ट्रॅकर्सपासून फॅमिली ऑर्गनायझर्सपर्यंत विविध उपकरणे समाविष्ट आहेत. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना त्यांच्या विशिष्ट गरजांनुसार सॉफ्टवेअर तयार करण्याची स्वातंत्र्य देतं, ज्यामुळं मोबाइल अनुभव अधिक अनुकूल आणि उत्पादक होईल.

प्लेग्राउंड
'एसेंशियल' च्या सर्व क्रिएशन्स 'प्लेग्राउंड' नावाच्या नवीन स्पेसमध्ये अस्तित्वात येतील. हा एक कम्युनिटी हब आहे, जिथे नथिंग वापरकर्ते ॲप्स, कॅमेरा प्रिसेट्स, ईक्यू प्रोफाइल्स इत्यादी शेअर, रिमिक्स आणि डाउनलोड करू शकतील. पारंपरिक ॲप स्टोअर्सच्या निर्बंधांपासून मुक्त असल्यानं, येथे कोणत्याही बंधनाविना कल्पना शेअर करता येतील. कंपनीनं सांगितलं की, हे स्केल नथिंगला विद्यमान मार्केट स्ट्रक्चर्सपासून स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यास मदत करेल. हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचे एकीकरण करून एआय-नेतृत्वाच्या फीचर्स तयार केल्या जातील, ज्या वैयक्तिक गरजांशी जास्त जवळीक साधतील. एआयमुळे ॲप बिल्डिंग सुलभ झाल्यानं, एका व्यक्तीसाठीही टूल्स तयार करणे शक्य झालं आहे. अल्फा स्टेजमध्ये कम्युनिटीने विविध युज केसेस विकसित केल्या असून, यातून भविष्यातील इनोव्हेशनची झलक मिळते.

हे वाचलंत का :

ओपनएआयनं चॅटजीपीटीसाठी पालक नियंत्रणाची घोषणा केली, पालकांकडं असणारं खात्याचं कंट्रोल

For All Latest Updates

TAGGED:

ESSENTIAL AIनथिंग एसेंशियल एआय प्लॅटफॉर्मएसेंशियल ॲप्सESSENTIAL APPS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.