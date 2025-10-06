ETV Bharat / technology

नोबेल पुरस्कार 2025 : GLP 1 संशोधनाला वैद्यकीय क्षेत्रातील पुरस्काराची शक्यता

2025 च्या नोबेल पुरस्काराची घोषणा आजपासून सुरू होत असून, GLP-1 संप्रेरक संशोधनाला वैद्यकीय क्षेत्रातील पुरस्कार मिळण्याची शक्यता आहे, जे लठ्ठपणा आणि मधुमेहावरील उपचारांसाठी क्रांतीकारी आहे.

Nobel Prize 2025
नोबेल पुरस्कार 2025 (Source: www.nobelprize.org)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : 2025 च्या नोबेल पुरस्काराची घोषणा आज, 6 ऑक्टोबरपासून सुरू होत असून, वैद्यकीय किंवा शरीरशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराची चर्चा सध्या ग्लूकागॉन-लाईक पेप्टाइड 1 (GLP-1) या संप्रेरकाच्या संशोधनावर केंद्रित आहे. हे संप्रेरक भूक नियंत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतं आणि त्याच्याशी संबंधित औषधांनी जागतिक स्तरावर लठ्ठपणा आणि मधुमेहाविरुद्ध लढण्यात मोठी प्रगती केली आहे. 11 दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (अंदाजे 13.31 कोटी रुपये) रोख, सुवर्णपदक आणि मानपत्र असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे. या संशोधनाला मान्यता मिळाल्यास अमेरिकेतील संशोधकांचे वैज्ञानिक क्षेत्रातील वर्चस्व पुन्हा एकदा अधोरेखित होईल.

नोबेल पुरस्कार
6 ऑक्टोबर 2025 रोजी, स्टॉकहोममधील कॅरोलिन्स्का इन्स्टिट्यूट येथे वैद्यकीय किंवा शरीरशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराची घोषणा होणार आहे. यंदा, ग्लूकागॉन-लाईक पेप्टाइड 1 (GLP-1) या संप्रेरकावरील संशोधनाला हा पुरस्कार मिळण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. GLP-1 संप्रेरक भूक दाबण्यास मदत करतं आणि याच संशोधनावर आधारित ओझेम्पिक, वेगोवी आणि माउंजारो सारख्या औषधांनी लठ्ठपणा आणि मधुमेहावरील उपचारांमध्ये क्रांती घडवली आहे. जगभरात एक अब्जाहून अधिक लोक लठ्ठपणाच्या समस्येशी झुंजत असताना, या संशोधनाचं महत्त्व अधिकच अधोरेखित झालं आहे.

स्वीडनच्या सार्वजनिक प्रसारण संस्थेचे विज्ञान संपादक लार्स ब्रोस्ट्रॉम यांनी सांगितलं की, GLP-1 संशोधनाला नोबेल पुरस्कार मिळण्याची शक्यता खूप आहे. या संशोधनात डॅनिश चिकित्सक जेन्स ज्युल होल्स्ट, हार्वर्डचे प्राध्यापक जोएल हॅबेनर, कॅनेडियन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॅनियल ड्रकर आणि युगोस्लाव्हियन-अमेरिकन रसायनशास्त्रज्ञ स्वेतलाना मोजसोव्ह यांचं नाव चर्चेत आहे. हे संशोधन 1980 च्या दशकात झालं असलं, तरी त्याचे व्यावहारिक परिणाम आता दिसत आहेत, ज्यामुळं यंदा हा पुरस्कार मिळण्याची वेळ योग्य ठरेल, असं ब्रोस्ट्रॉम यांनी नमूद केलं.

GLP-1
दुसरीकडं, भूक वाढवणाऱ्या घ्रेलिन संप्रेरकाच्या संशोधनासाठी जपानी संशोधक केंजी कांगावा आणि मसायासु कोजिमा यांनाही नोबेल पुरस्काराची शक्यता आहे. क्लॅरिव्हेट या संस्थेचे विश्लेषक डेव्हिड पेंडलबरी यांनी सांगितलं की, 1994 मध्ये लेप्टिन या भूक नियंत्रक संप्रेरकाच्या शोधासाठी जेफ्री फ्रायडमन यांना मान्यता मिळाली होती, आणि आता GLP-1 आणि घ्रेलिनच्या संशोधनामुळं भूक नियंत्रणाच्या क्षेत्रातील संशोधनाला पूर्णत्व मिळेल.

cGAS-STING
याशिवाय, cGAS-STING मार्गाच्या शोधासाठी जर्मन प्राध्यापक अँड्रिया अब्लासर, अमेरिकन विषाणूशास्त्रज्ञ ग्लेन एन. बार्बर आणि चिनी-अमेरिकन जैवरसायनशास्त्रज्ञ झिजियान चेन यांचंही नाव चर्चेत आहे. मात्र, अमेरिकेतील संशोधन निधी कपातीमुळं वैज्ञानिक प्रगतीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यंदा अमेरिकेच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थनं 2,100 संशोधन अनुदानं आणि 9.5 अब्ज डॉलरहून अधिक कंत्राटे रद्द केली आहेत. यामुळं अमेरिकेचे वैज्ञानिक नेतृत्व धोक्यात येऊ शकतं, असं रॉयल स्वीडिश अकॅडमी ऑफ सायन्सेसचे सरचिटणीस हान्स एल्ग्रेन यांनी सांगितलं.

नोबेल पुरस्कारांचा इतिहास
स्वीडिश शास्त्रज्ञ अल्फ्रेड नोबेल यांच्या इच्छेनुसार 1901 मध्ये नोबेल पुरस्कार सुरू झाले. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वैद्यकीय किंवा शरीरशास्त्र, साहित्य, शांतता आणि अर्थशास्त्र या सहा क्षेत्रांमध्ये हे पुरस्कार दिले जातात. दरवर्षी ऑक्टोबरमध्ये घोषणा होऊन 10 डिसेंबरला पुरस्कार प्रदान केले जातात.

हे वाचलंत का :

  1. नोबेल पुरस्कार प्राप्त हान कांग यांची जीवनाचा दृष्टीकोन बदलवणारी 5 पुस्तकं
  2. डेव्हिड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम. जंपर यांना रसायनशास्त्रातील नोबेल
  3. AI च्या गॉडफादरसह अमेरिकन शास्त्रज्ञाला भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक

For All Latest Updates

TAGGED:

NOBEL PRIZE 2025नोबेल पुरस्कार 2025NOBEL PRIZES AWARDनोबेल पुरस्कारNOBEL PRIZES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.