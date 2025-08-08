Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

निसानची नवीन मिडसाइज एसयूव्ही लवकरच होणार लॉंच - NISSAN NEW MIDSIZE SUV

निसानची नवीन मिडसाइज एसयूव्ही भारतात येत आहे! क्रेटा, सेल्टोसला टक्कर देणारी ही गाडी आकर्षक डिझाइन, आधुनिक वैशिष्ट्यांसह 2026 मध्ये लॉंच होईल.

Representative photo of Nissan
निसानचा प्रातिनिधिक फोटो (Nissan)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2025 at 9:41 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद : भारतीय एसयूव्ही बाजारात नवीन गाड्यांची उत्सुकता वाढत आहे. निसाननं आपली नवीन मिडसाइज एसयूव्ही भारतीय रस्त्यांवर चाचणीसाठी आणली आहे. ही एसयूव्ही ह्युंदाई क्रेटा, किआ सेल्टोस आणि फोक्सवॅगन टायगुन यांसारख्या लोकप्रिय गाड्यांना थेट स्पर्धा देण्यासाठी तयार आहे.ही गाडी चाचणी दरम्यान दिसली असली, तरी तिचे काही डिझाइन वैशिष्ट्ये स्पष्टपणे दिसत आहेत. निसानच्या या नवीन एसयूव्हीमध्ये आकर्षक डिझाइन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इको-फ्रेंडली पॉवरट्रेन पर्याय असतील, ज्यामुळं ती भारतीय ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय बनू शकते. चला, या नवीन निसान एसयूव्हीबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...

डिझाइन वैशिष्ट्ये
निसानची ही नवीन मिडसाइज एसयूव्ही चाचणी दरम्यान दिसली आहे.त्यावरून तिची काही वैशिष्ट्ये स्पष्टपणे दिसत आहेत. गाडीच्या पुढील बाजूस एक मजबूत आणि आकर्षक ग्रिल आहे, ज्यामध्ये निसानचा लोगो मध्यभागी ठेवलेला आहे. सी-आकाराचे बंपर एलिमेंट्स आणि उंच बोनेट या गाडीला एक शक्तिशाली लूक देतात. याशिवाय, जाड प्लास्टिक व्हील आर्चेस आणि 5-स्पोक अलॉय व्हील्स देखील आकर्षक आहेत. गाडीच्या मागील बाजूस, स्पॉयलर, रूफ रेल्स आणि शार्क फिन अँटेना यांसारखी वैशिष्ट्ये दिसतात. आयताकृती टेल-लाइट्स आणि मध्यभागी ठेवलेली नंबर प्लेट या गाडीला एक आधुनिक आणि स्टायलिश स्वरूप देतात. गेल्या वर्षी निसाननं जाहीर केलेल्या टीझर्सशी या गाडीचे डिझाइन जुळतंय, ज्यामुळं चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

इंटीरियर आणि वैशिष्ट्ये
या नवीन निसान एसयूव्हीच्या इंटीरियरबद्दल अद्याप स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही, परंतु असं मानलं जातं की ती रेनॉल्ट डस्टरशी अनेक वैशिष्ट्ये आणि सेफ्टी किट शेअर करेल. यामध्ये 10.1-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कॅमेरा आणि ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल यांसारख्या सुविधांचा समावेश असू शकतो. तथापि, या गाडीमध्ये अ‍ॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) नसेल, जी आजकाल नवीन गाड्यांमध्ये सामान्य आहे. तरीही, निसान आपल्या ग्राहकांना आधुनिक आणि प्रीमियम अनुभव देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा आहे.

पॉवरट्रेन पर्याय
निसानची ही नवीन एसयूव्ही पेट्रोल, हायब्रिड आणि सीएनजी पर्यायांसह येण्याची शक्यता आहे. ही गाडी 1.3-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिनसह येईल, जे 151 बीएचपी आणि 250 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. हे इंजिन 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह जोडलं जाईल. याशिवाय, एक वर्षानंतर हायब्रिड आवृत्ती लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे, जी इंधन कार्यक्षमता आणि पर्यावरणपूरक वैशिष्ट्यांसह येईल. निसान सीएनजी आवृत्ती देखील सादर करू शकते, जरी ती नॉन-फॅक्टरी पार्टनरशिपद्वारे उपलब्ध असेल. यामुळं ही गाडी पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर पर्याय शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी आकर्षक ठरेल.

लॉंच आणि किंमत
निसानची ही नवीन मिडसाइज एसयूव्ही 2026 च्या मध्यापर्यंत भारतीय बाजारात लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. ही गाडी रेनॉल्ट डस्टरच्या लॉंचनंतर येईल, जी 2025 च्या अखेरीस बाजारात येण्याची शक्यता आहे. या एसयूव्हीची किंमत 11 लाख रुपयांपासून सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळं ती रेनॉल्ट डस्टरशी स्पर्धात्मक राहील. याशिवाय, निसाननं एक 7-सीटर आवृत्ती देखील सादर करण्याची पुष्टी केली आहे, जी रेनॉल्ट बिगस्टरवर आधारित असेल. निसान इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ वत्स यांनी सांगितलं की ही केवळ दोन अतिरिक्त सीट्स असलेली गाडी नसेल, तर पूर्णपणे वेगळ्या डिझाइनसह एक प्रीमियम 7-सीटर एसयूव्ही असेल.

स्पर्धा
भारतीय एसयूव्ही बाजारात ह्युंदाई क्रेटा आणि किआ सेल्टोस यांचे वर्चस्व आहे. याशिवाय, मारुती ग्रँड विटारा, फोक्सवॅगन टायगुन, स्कोडा कुशाक आणि होंडा एलिव्हेट यांसारख्या गाड्या देखील या सेगमेंटमध्ये मजबूत स्थिती राखतात. निसानच्या या नवीन एसयूव्हीला स्पर्धात्मक किंमत आणि वैशिष्ट्यांमुळं एक मजबूत पर्याय म्हणून पाहिलं जात आहे. विशेषतः, हायब्रिड आणि सीएनजी पर्यायांसह, ही गाडी पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर वाहनं शोधणाऱ्या ग्राहकांना आकर्षित करू शकते.

हे वाचलंत का :

  1. 2025 ट्रायम्फ स्पीड 400 च्या किमतीत वाढ
  2. निसान मॅग्नाइट कुरो एडिशन भारतात लॉंच : काय आहे खास?
  3. टेस्लाचं मुंबईत पहिलं चार्जिंग स्टेशन सुरू, चार V4 सुपरचार्जिंग स्टॉल्स

Conclusion:

हैदराबाद : भारतीय एसयूव्ही बाजारात नवीन गाड्यांची उत्सुकता वाढत आहे. निसाननं आपली नवीन मिडसाइज एसयूव्ही भारतीय रस्त्यांवर चाचणीसाठी आणली आहे. ही एसयूव्ही ह्युंदाई क्रेटा, किआ सेल्टोस आणि फोक्सवॅगन टायगुन यांसारख्या लोकप्रिय गाड्यांना थेट स्पर्धा देण्यासाठी तयार आहे.ही गाडी चाचणी दरम्यान दिसली असली, तरी तिचे काही डिझाइन वैशिष्ट्ये स्पष्टपणे दिसत आहेत. निसानच्या या नवीन एसयूव्हीमध्ये आकर्षक डिझाइन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इको-फ्रेंडली पॉवरट्रेन पर्याय असतील, ज्यामुळं ती भारतीय ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय बनू शकते. चला, या नवीन निसान एसयूव्हीबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...

डिझाइन वैशिष्ट्ये
निसानची ही नवीन मिडसाइज एसयूव्ही चाचणी दरम्यान दिसली आहे.त्यावरून तिची काही वैशिष्ट्ये स्पष्टपणे दिसत आहेत. गाडीच्या पुढील बाजूस एक मजबूत आणि आकर्षक ग्रिल आहे, ज्यामध्ये निसानचा लोगो मध्यभागी ठेवलेला आहे. सी-आकाराचे बंपर एलिमेंट्स आणि उंच बोनेट या गाडीला एक शक्तिशाली लूक देतात. याशिवाय, जाड प्लास्टिक व्हील आर्चेस आणि 5-स्पोक अलॉय व्हील्स देखील आकर्षक आहेत. गाडीच्या मागील बाजूस, स्पॉयलर, रूफ रेल्स आणि शार्क फिन अँटेना यांसारखी वैशिष्ट्ये दिसतात. आयताकृती टेल-लाइट्स आणि मध्यभागी ठेवलेली नंबर प्लेट या गाडीला एक आधुनिक आणि स्टायलिश स्वरूप देतात. गेल्या वर्षी निसाननं जाहीर केलेल्या टीझर्सशी या गाडीचे डिझाइन जुळतंय, ज्यामुळं चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

इंटीरियर आणि वैशिष्ट्ये
या नवीन निसान एसयूव्हीच्या इंटीरियरबद्दल अद्याप स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही, परंतु असं मानलं जातं की ती रेनॉल्ट डस्टरशी अनेक वैशिष्ट्ये आणि सेफ्टी किट शेअर करेल. यामध्ये 10.1-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कॅमेरा आणि ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल यांसारख्या सुविधांचा समावेश असू शकतो. तथापि, या गाडीमध्ये अ‍ॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) नसेल, जी आजकाल नवीन गाड्यांमध्ये सामान्य आहे. तरीही, निसान आपल्या ग्राहकांना आधुनिक आणि प्रीमियम अनुभव देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा आहे.

पॉवरट्रेन पर्याय
निसानची ही नवीन एसयूव्ही पेट्रोल, हायब्रिड आणि सीएनजी पर्यायांसह येण्याची शक्यता आहे. ही गाडी 1.3-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिनसह येईल, जे 151 बीएचपी आणि 250 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. हे इंजिन 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह जोडलं जाईल. याशिवाय, एक वर्षानंतर हायब्रिड आवृत्ती लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे, जी इंधन कार्यक्षमता आणि पर्यावरणपूरक वैशिष्ट्यांसह येईल. निसान सीएनजी आवृत्ती देखील सादर करू शकते, जरी ती नॉन-फॅक्टरी पार्टनरशिपद्वारे उपलब्ध असेल. यामुळं ही गाडी पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर पर्याय शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी आकर्षक ठरेल.

लॉंच आणि किंमत
निसानची ही नवीन मिडसाइज एसयूव्ही 2026 च्या मध्यापर्यंत भारतीय बाजारात लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. ही गाडी रेनॉल्ट डस्टरच्या लॉंचनंतर येईल, जी 2025 च्या अखेरीस बाजारात येण्याची शक्यता आहे. या एसयूव्हीची किंमत 11 लाख रुपयांपासून सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळं ती रेनॉल्ट डस्टरशी स्पर्धात्मक राहील. याशिवाय, निसाननं एक 7-सीटर आवृत्ती देखील सादर करण्याची पुष्टी केली आहे, जी रेनॉल्ट बिगस्टरवर आधारित असेल. निसान इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ वत्स यांनी सांगितलं की ही केवळ दोन अतिरिक्त सीट्स असलेली गाडी नसेल, तर पूर्णपणे वेगळ्या डिझाइनसह एक प्रीमियम 7-सीटर एसयूव्ही असेल.

स्पर्धा
भारतीय एसयूव्ही बाजारात ह्युंदाई क्रेटा आणि किआ सेल्टोस यांचे वर्चस्व आहे. याशिवाय, मारुती ग्रँड विटारा, फोक्सवॅगन टायगुन, स्कोडा कुशाक आणि होंडा एलिव्हेट यांसारख्या गाड्या देखील या सेगमेंटमध्ये मजबूत स्थिती राखतात. निसानच्या या नवीन एसयूव्हीला स्पर्धात्मक किंमत आणि वैशिष्ट्यांमुळं एक मजबूत पर्याय म्हणून पाहिलं जात आहे. विशेषतः, हायब्रिड आणि सीएनजी पर्यायांसह, ही गाडी पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर वाहनं शोधणाऱ्या ग्राहकांना आकर्षित करू शकते.

हे वाचलंत का :

  1. 2025 ट्रायम्फ स्पीड 400 च्या किमतीत वाढ
  2. निसान मॅग्नाइट कुरो एडिशन भारतात लॉंच : काय आहे खास?
  3. टेस्लाचं मुंबईत पहिलं चार्जिंग स्टेशन सुरू, चार V4 सुपरचार्जिंग स्टॉल्स

Conclusion:

For All Latest Updates

TAGGED:

NISSANNISSAN NEW SUVनिसानNISSAN NEW MIDSIZE SUVNISSAN NEW MIDSIZE SUV

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.