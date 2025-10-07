निसान टेक्टॉनचा टीझर जारी, 2026 मध्ये करणार भारतात एंट्री
निसान मोटर इंडियानं आपली आगामी सी सेगमेंट SUV निसान टेक्टॉनचा (Nissan Tecton SUV) टीझर जारी केलाय. अधुनिक डिझाइनसह ही SUV 2026 मध्ये लॉंच होईल.
Published : October 7, 2025 at 1:33 PM IST
हैदराबाद : निसान इंडियानं भारतातील आपल्या आगामी सी-सेगमेंट SUV चं नाव निसान टेक्टॉन SUV (Nissan Tecton SUV) अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे. या नावासोबतच, निसाननं उत्पादनासाठी तयार असलेल्या या मॉडेलचं डिझाइन टीझर देखील शेअर केलं आहे. डीलर्सना ही SUV आधीच दाखवण्यात आला असून, ती 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीत बाजारात लॉंच होण्यासाठी सज्ज आहे. आधुनिक डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि भारताच्या बाजारपेठेला साजेशी व्यावहारिकता यांचा समावेश असलेला ही SUV निसानच्या भारतातील सेल रणनीतीचा भाग आहे.
Nissan Tekton in the mid-size crossover segment looks promising. Hoping the lone warrior Magnite gets a worthy partner in the showroom.— Sunderdeep - Volklub (@volklub) October 7, 2025
Nissan has a lot of potential, as they’ve already proven with the Micra and Sunny in the past.
More worthy cars are always great for… pic.twitter.com/ydiOksdCzi
डिझाइन आणि बाह्य वैशिष्ट्ये
निसान टेक्टॉन मजबूत लूकसह लक्ष सर्वांचं वेधून घेतेय. यात सपाट बोनेट, उभ्या प्रमाणांचा आकार आणि रुंद, आधुनिक फ्रंट फेसिया आहे. LED DRL सिग्नेचर SUV च्या रुंदीपर्यंत पसरलेले आहे, जे मध्यभागी असलेल्या निसान लोगोला पूरक आहे. स्प्लिट हेडलॅम्प सेटअप, व्हर्टिकल LED क्लस्टर्स आणि मजबूत फ्रंट बम्पर यामुळं तीला आकर्षक दिसतेय. मागील बाजूस, कनेक्टेड LED टेल-लाइट बार आणि स्क्वेअर टेल लॅम्प्स निसानच्या नवीन जागतिक मॉडेल्सच्या डिझाइनशी मिळतेजुळतं आहे. रिअर स्पॉयलर आणि मोठे अलॉय व्हील्स यामुळं याला डायनॅमिक आणि प्रीमियम SUV चा लूक मिळतो.
“निसान टेक्टॉन ही निसानच्या भारतातील पुनरागमनाचा केंद्रबिंदू असेल. तीचा प्रभावी लूक, प्रीमियम इंटीरियर्स आणि मजबूत डिझाइनमुळं ही SUV सेगमेंटमध्ये क्रांती घडवेल.”- सौरभ वत्सा, व्यवस्थापकीय संचालक, निसान
इंटीरियर आणि फीचर्स
टेक्टॉनच्या इंटीरियरचा टीझर एक आकर्षक, लेयर्ड डॅशबोर्ड डिझाइन दाखवतो, ज्यामध्ये अॅम्बियंट लाइटिंग आणि ब्रश्ड मेटल फिनिशसह फुल-व्हिड्थ ट्रिम इन्सर्ट आहे. निसान या SUV मध्ये मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट युनिट, पूर्णपणे डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, व्हेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कॅमेरा, ADAS सुइट आणि प्रीमियम अपहोल्स्ट्री देण्याची शक्यता आहे. हे फीचर्स टेक्टॉनला ह्युंदाई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुती ग्रँड विटारा आणि टोयोटा हायरायडर यांच्याशी स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवतील.
“निसान टेक्टॉन SUV आधुनिक भारतीय ग्राहकांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केली आहे. याची भव्यता, स्टायलिश लूक आणि बांधणी गुणवत्ता निसानच्या SUV डीएनएचं उत्तम उदाहरण आहे.”- अल्फोन्सो अल्बायसा, कॉर्पोरेट एक्झिक्युटिव्ह, निसान
प्लॅटफॉर्म आणि पॉवरट्रेन
निसान टेक्टॉन CMF-B आर्किटेक्चरवर आधारित असेल, जी आगामी रेनॉल्ट डस्टरसह सामायिक असेल. भारतासाठी, टेक्टॉन पेट्रोल आणि हायब्रिड पॉवरट्रेन पर्यायांसह येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये उच्च व्हेरियंट्समध्ये स्ट्रॉंग हायब्रिड तंत्रज्ञान असेल. निसान टॉप-स्पेक मॉडेल्ससाठी AWD पर्यायाचा देखील विचार करत आहे, ज्यामुळं टेक्टॉनला प्रीमियम आणि सक्षम SUV म्हणून स्थान मिळेल.
कधी होणार लॉंच?
निसान टेक्टॉन ही निसानच्या भारतातील विक्री वाढीचा महत्त्वाचा टप्पा मानाला जातोय. कंपनी, रेनॉल्ट बिगस्टर (बोरियल) शी प्लॅटफॉर्म सामायिक करणारा 7-सीटर SUV देखील लॉंच करणार आहे. निसानच्या आधुनिक डीएनए आणि भारताच्या गरजांना अनुरूप व्यावहारिकता यांचा मेळ घालणारा टेक्टॉन 2026 च्या मध्यात भारतीय SUV बाजारात लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :