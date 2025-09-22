ETV Bharat / technology

निसान सेल्फ ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञान 2027 मध्ये उपलब्ध होणार

निसान नवीन स्वयंचलित वाहन तंत्रज्ञान विकसित करत आहे. 2027 मध्ये उपलब्ध होणारे हे तंत्रज्ञान टोकियोत प्रदर्शित झालंय.

Nissan self-driving technology
निसान सेल्फ ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञान (APTN)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2025 at 12:04 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद : जपानी वाहन निर्माता निसान आपल्या अडचणीत असलेल्या वाहन व्यवसायाला नवसंजीवनी देण्यासाठी नवीन स्वयंचलित वाहन तंत्रज्ञान विकसित करत आहे. 2027 मध्ये उपलब्ध होणाऱ्या या तंत्रज्ञानाचं नुकतेच टोकियो शहरात प्रदर्शन करण्यात आलं. निसानच्या अरिया सेडानमध्ये 11 कॅमेरे, पाच रडार आणि पुढील पिढीतील लिडार सेन्सर बसवण्यात आले होते.

Nissan self driving technology
सेल्फ ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञान (APTN)

निसानचं स्वयंचलित तंत्रज्ञान
निसानचं यापूर्वीचं स्वयंचलित तंत्रज्ञान फक्त महामार्गांवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी होतं. मात्र, नवीन तंत्रज्ञान गर्दीच्या आणि अनिश्चित शहरातील रस्त्यांसाठी डिझाइन करण्यात आलं आहे. हे तंत्रज्ञान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेन्सर तंत्रज्ञान आणि डेटा प्रक्रिया क्षमतांवर आधारित आहे. मार्केट रिसर्चर इंडस्ट्रीएआरसीच्या अंदाजानुसार, स्वयंचलित वाहनांचा बाजार 2030 पर्यंत 2 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल.

Nissan self driving technology
सेल्फ ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञान (APTN)

टोयोटाची गुगलच्या वेमोबरोबर भागीदारी
जपानची आघाडीची वाहन कंपनी टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशननं गुगलच्या वेमोबरोबर भागीदारी केली आहे, जी जपानमध्ये टॅक्सी कंपनीसह चाचणी करत आहे. याशिवाय, होंडा मोटर कंपनी, जनरल मोटर्स, मर्सिडीज-बेंझ आणि ॲमेझॉनच्या झूक्ससारख्या कंपन्या देखील स्वयंचलित तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत.

Nissan self driving technology
सेल्फ ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञान (APTN)

निसानमध्ये नोकर कपात
निसानची ही प्रगती जपानी वाहन बाजाराला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कांमुळं आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना होत आहे. निसानला विशेषतः अडचणी येत असून, कंपनीनं नोकऱ्यांमध्ये कपात केली आहे आणि नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी इव्हान एस्पिनोसा यांची नियुक्ती केली आहे. मार्च सबकॉम्पॅक्ट, लीफ इलेक्ट्रिक कार आणि इन्फिनिटी लक्झरी ब्रँडच्या निर्मात्या निसाननं एप्रिल-जून कालावधीत तोटा नोंदवला असून, गत आर्थिक वर्षातही कंपनीला नुकसान सहन करावं लागलं होतं.

