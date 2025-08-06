Essay Contest 2025

निसान मॅग्नाइट कुरो एडिशन भारतात लॉंच : काय आहे खास? - NISSAN MAGNITE KURO EDITION PRICE

निसान मॅग्नाइट कुरो एडिशन भारतात 8.30 लाख रुपयांत लॉंच झाली. ही ब्लॅक थीम असलेली एसयूव्ही स्टायलिश डिझाइन आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह उपलब्ध आहे.

ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2025 at 1:32 PM IST

हैदराबाद : निसान इंडियानं आपली लोकप्रिय मॅग्नाइट एसयूव्हीची श्रेणी विस्तारताना भारतात नवीन कुरो एडिशन लॉंच केली आहे. या नव्या व्हेरिएंटची सुरुवातीची किंमत 8.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. जपानी भाषेत 'कुरो' म्हणजे काळा, त्यामुळं ही मॅग्नाइटची ब्लॅक एडिशन आहे. या विशेष आवृत्तीत संपूर्ण काळ्या रंगाची थीम असून, बाह्य आणि अंतर्गत डिझाइनमध्ये आकर्षक बदल करण्यात आले आहेत. हे मॉडेल एन-कनेक्टा व्हेरिएंटवर आधारित आहे आणि सर्व पॉवरट्रेन पर्यायांसह उपलब्ध आहे. ग्राहक आजपासून 11,000 रुपयांच्या टोकन रकमेसह या एसयूव्हीची बुकिंग करू शकतात.

Nissan Magnite Kuro Edition Launched
निसान मॅग्नाइट कुरो एडिशन (Nissan)

निसान मॅग्नाइट कुरो एडिशन वैशिष्ट्ये (Nissan Magnite Kuro Edition)
निसान मॅग्नाइट कुरो एडिशनमध्ये संपूर्ण काळ्या रंगाची थीम आहे, ज्यामुळं ती आकर्षक आणि प्रीमियम दिसते. या मॉडेलला विशेष ओनिक्स ब्लॅक पेंट स्कीम देण्यात आली आहे, जी केवळ कुरो एडिशनसाठीच उपलब्ध आहे. बाह्य डिझाइनमध्ये चमकदार घटक काढून टाकण्यात आले असून, काळ्या रंगाची ग्रिल आणि बम्पर देण्यात आले आहे. मागील बाजूस काळा बम्पर असून, त्यावर मॅग्नाइटचा लोगो क्रोम फिनिशमध्ये आणि विशेष कुरो एडिशन बॅज आहे. याशिवाय, चाकांना सिल्व्हर इन्सर्ट्ससह काळ्या रंगात सजवण्यात आली आहे, ज्यामुळं एकूण लूक अधिक स्टायलिश झाला आहे.

Nissan Magnite Kuro Edition Launched
निसान मॅग्नाइट कुरो एडिशन (Nissan)

केबिनच्या आतही काळ्या रंगाची थीम कायम आहे. डॅशबोर्ड, छत, स्टीयरिंग व्हील आणि सेंटर कन्सोल यासारखे घटक काळ्या रंगात सजवले आहेत, ज्यामुळं आतील वातावरण प्रीमियम आणि आधुनिक दिसते. एन-कनेक्टा व्हेरिएंटवर आधारित असल्यानं, यात ड्युअल डिजिटल स्क्रीन, ऑटो-डिमिंग आयआरव्हीएम, आर्कमायझ साउंड सिस्टम, आय-की ऑटो अनलॉक, क्लायमेट कंट्रोल, मागील एसी व्हेंट्स, आणि इल्युमिनेटेड ग्लोव्ह बॉक्स यासारखी वैशिष्ट्ये मिळतात. ही वैशिष्ट्ये ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक आरामदायी आणि सोयीस्कर बनवतात.

Nissan Magnite Kuro Edition Launched
निसान मॅग्नाइट कुरो एडिशन (Nissan)

Nissan Magnite Kuro Edition : किंमत आणि व्हेरिएंट्स

निसान मॅग्नाइट कुरो एडिशनच्या किंमती खालीलप्रमाणे आहेत (एक्स-शोरूम)

निसान मॅग्नाइट कुरो व्हेरिएंट्सकिंमत
मॅग्नाइट कुरो एडिशन 1.0 एमटी 8.30 लाख रुपये
मॅग्नाइट कुरो एडिशन 1.0 एएमटी8.55 लाख रुपये
मॅग्नाइट कुरो एडिशन 1.0 टर्बो एमटी9.71 लाख रुपये
मॅग्नाइट कुरो एडिशन 1.0 टर्बो सीव्हीटी10.86 लाख रुपये
Nissan Magnite Kuro Edition Launched
निसान मॅग्नाइट कुरो एडिशन (Nissan)

पॉवरट्रेन पर्याय
मॅग्नाइट कुरो एडिशनमध्ये स्टँडर्ड मॉडेलप्रमाणेच पॉवरट्रेन पर्याय उपलब्ध आहेत. यात 1.0-लिटर नॅचरली ॲस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आहे, जे 71 अश्वशक्ती आणि 96 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. हे इंजिन पाच-स्पीड मॅन्युअल किंवा पाच-स्पीड एएमटी गिअरबॉक्ससह उपलब्ध आहे. याशिवाय, सीएनजी पॉवरट्रेन पर्यायही उपलब्ध आहे. ज्यांना अधिक शक्ती हवी आहे, त्यांच्यासाठी 1.0-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आहे, जे 98 अश्वशक्ती आणि 160 एनएम टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन पाच-स्पीड मॅन्युअल किंवा सीव्हीटी गिअरबॉक्ससह मिळतं.

Nissan Magnite Kuro Edition Launched
निसान मॅग्नाइट कुरो एडिशन (Nissan)

निसान मॅग्नाइट कुरो एडिशन ही स्टायलिश आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पर्याय शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय आहे. संपूर्ण काळ्या रंगाची थीम आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह, ही एसयूव्ही बाजारात आपली वेगळी ओळख निर्माण करते. भारतीय बाजारात कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये तीव्र स्पर्धा असताना, निसाननं कुरो एडिशनच्या माध्यमातून ग्राहकांना एक नवीन आणि आकर्षक पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.

