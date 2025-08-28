हैदराबाद : जगभरातील बातमी प्रकाशक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्लॅटफॉर्म्स यांच्यात कॉपीराइट उल्लंघनावरून तीव्र संघर्ष सुरू आहे. जपानमधील निक्केई आणि असाही शिंबुन या दोन प्रमुख माध्यम संस्थांनी एआय सर्च इंजिन पर्प्लेक्सिटीविरुद्ध टोकियो जिल्हा न्यायालयात ऐतिहासिक खटला दाखल केला आहे. त्यांनी त्यांच्या लेखांचे अनधिकृत कॉपी, साठवणूक आणि वापर केल्याचा आरोप केला आहे. भारतातही, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशननं (डीएनपीए) या मुद्द्यावर आवाज उठवला असून, भारतीय माध्यमांना देखील असंच अनधिकृत स्क्रॅपिंगला सामोरं जावं लागत आहे. यामुळं पत्रकारितेच्या विश्वासार्हतेला आणि प्रकाशकांच्या महसुलाला धक्का बसत आहे.
जपानमधील निक्केई आणि असाही शिंबुन यांनी 26 ऑगस्ट 2025 रोजी टोकियो जिल्हा न्यायालयात पर्प्लेक्सिटी एआयविरुद्ध खटला दाखल केला. या खटल्याचे जागतिक परिणाम असून, जगभरातील बातमी प्रकाशक याकडं लक्ष ठेवून आहेत. भारतातील प्रमुख संस्था डीएनपीए डिजिटल, छापील आणि दूरदर्शन माध्यमांचं प्रतिनिधित्व करते, यांनी सांगितलं की, भारतीय प्रकाशकांनाही त्यांच्या मजकूराचं अनधिकृत स्क्रॅपिंग सहन करावं लागत आहे. एआय प्लॅटफॉर्म्स त्यांच्या मेहनतीनं तयार केलेल्या बातम्या आणि विश्लेषणांचा वापर एआय प्रशिक्षणासाठी आणि वापरकर्त्यांना उत्तरे देण्यासाठी करतात, परंतु बर्याचदा यामुळं मूळ प्रकाशकांच्या व्यासपीठांकडं प्रेक्षक परत येत नाहीत. यामुळं थेट महसूल नुकसान होतंच, शिवाय एआय-निर्मित चुकीच्या किंवा विकृत माहितीमुळं पत्रकारितेची विश्वासार्हता धोक्यात येते आहे.
भारतात, अनेक प्रकाशकांनी एआय प्लॅटफॉर्म्सविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये, एशिया न्यूज इंटरनॅशनलनं (एएनआय) दिल्ली उच्च न्यायालयात ओपनएआयविरुद्ध भारतातील पहिला मोठा खटला दाखल केला. एएनआयनं आरोप केला की, त्यांच्या कॉपीराइट केलेल्या बातम्यांचा वापर ओपनएआयनं परवानगीशिवाय चॅटजीपीटी प्रशिक्षणासाठी केला आणि काही एआय-निर्मित आउटपुट्समध्ये एएनआयला खोट्या मुलाखतींचे श्रेय दिलं गेलं, ज्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला. ओपनएआयनं परदेशातील कार्यक्षेत्राचा दावा करून न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला आव्हान दिलंय, परंतु भारतीय कायदेशीर तज्ज्ञांचं म्हणणे आहे की, यामुळं त्यांची जबाबदारीपासून सुटका होऊ शकत नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयानं या खटल्याचा विस्तार करत भारतीय संगीत उद्योगाला यात समाविष्ट होण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळं पत्रकारितेपलीकडे कॉपीराइटच्या व्यापक समस्येकडं लक्ष वेधलं गेलंय.
डीएनपीएनं याला “वाणिज्यिक फ्री रायडिंग” असं संबोधलं असून, भारतीय पत्रकार आणि संपादकांच्या मेहनतीचा गैरवापर होत असल्याचं म्हटलं आहे. सध्या भारतात एआय प्रशिक्षण किंवा वापरासाठी कॉपीराइट सामग्रीच्या वापरासंबंधी स्पष्ट कायदेशीर किंवा नियामक चौकट नाही. यामुळं व्यावसायिक पत्रकारितेचा आर्थिक टिकाव आणि लोकांचा विश्वासार्ह माहितीचा अधिकार धोक्यात आला आहे. जागतिक स्तरावर, न्यूयॉर्क टाइम्सनं ओपनएआयविरुद्ध खटला दाखल केला आहे, तर युरोपात कॉन्डे नास्त आणि डर स्पीगल यांनी एआय कंपन्यांशी परवाना करार केले आहेत. जपानमधील निक्केई आणि असाही शिंबुन यांनी प्रत्येकी 2.2 अब्ज येनपेक्षा जास्त नुकसानभरपाई मागितली आहे. बीबीसीनंही एआय प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या सामग्रीचा प्रशिक्षणासाठी वापर थांबवण्यासाठी कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या आहेत.
डीएनपीएनं भारत सरकारला तातडीनं नियामक स्पष्टता देण्याची आणि एआय कंपन्यांना जबाबदार ठरविण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सुचवलं की, एआय प्लॅटफॉर्म्सनी कॉपीराइट सामग्री वापरण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी आणि योग्य महसूल-वाटप यंत्रणा लागू करावी. “एआय नवोन्मेष महत्त्वाचा आहे, परंतु तो पत्रकारितेच्या खर्चावर नसावा, जो लोकशाहीचा आधार आहे,” असं डीएनपीएच्या प्रवक्त्यानं म्हटलं आहे. भारतानं प्रकाशकांचे हक्क संरक्षित करताना एआय नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणारी संतुलित परिसंस्था निर्माण करावी, असं प्रकाशकांचे मत आहे.