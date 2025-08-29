ETV Bharat / technology

4 सप्टेंबर रोजी लॉंच होणार नवीन टीव्हीएस एनटॉर्क 160 स्कूटर - TVS NTORQ 160 SCOOTER

टीव्हीएस मोटर 4 सप्टेंबर 2025 रोजी टीव्हीएस एनटॉर्क 160 स्कूटर लॉंच करत आहे. ही कंपनीची पहिली 160cc स्कूटर असून, आकर्षक डिझाइन, अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांनी युक्त आहे.

TVS Ntorq 160 scooter
टीव्हीएस एनटॉर्क 160 स्कूटर (TVS)
हैदराबाद : टीव्हीएस मोटर कंपनी सणासुदीच्या हंगामापूर्वी आपला उत्पादन पोर्टफोलिओचा विस्तार करत आहे. अलीकडेच कंपनीनं आपल्या इलेक्ट्रिक पोर्टफोलिओचा विस्तार करत टीव्हीएस ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉंच केलीय. आता नवीन माहितीनुसार, टीव्हीएस मोटर 4 सप्टेंबर 2025 रोजी भारतीय बाजारात आपले नवीन उत्पादन, टीव्हीएस एनटॉर्क 160 स्कूटर लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे. हे स्कूटर कंपनीचं पहिलं 160cc स्कूटर असेल, जे लोकप्रिय टीव्हीएस एनटॉर्क 125 च्या पायावर आधारित असेल. या स्कूटरच्या वैशिष्ट्यांबाबत आणि डिझाइनबाबत अद्याप पूर्ण माहिती समोर आलेली नाही, परंतु टीव्हीएसनं लॉंचपूर्वी काही टीझर प्रसिद्ध केले आहेत, ज्यामुळं ग्राहकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

शक्तिशाली 160cc इंजन
टीव्हीएस मोटर कंपनीनं भारतीय बाजारात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी सातत्यानं नवीन आणि आकर्षक उत्पादने सादर केली आहेत. टीव्हीएस एनटॉर्क 160 स्कूटर हा त्याच दिशेनं टाकलेलं एक पाऊल आहे. हे स्कूटर टीव्हीएस एनटॉर्क 125 च्या यशस्वी मॉडेलवर आधारित आहे, परंतु यात अधिक शक्तिशाली 160cc इंजनचा समावेश असेल. या इंजनबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही की हे 125cc इंजनचा अपग्रेड केलेला अवतार आहे, की पूर्णपणे नवीन इंजन आहे. तथापि, या स्कूटरच्या टीझरमधून त्याच्या डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांबाबत काही संकेत मिळाले आहेत.

टीव्हीएस एनटॉर्क 160 चे डिझाइन
टीव्हीएस एनटॉर्क 160 च्या डिझाइनबाबत बोलायचं झालं तर, यात आकर्षक आणि आधुनिक लूक देण्यात आला आहे. टीव्हीएसनं प्रसिद्ध केलेल्या टीझर इमेजनुसार, स्कूटरच्या पुढील बाजूस शार्प-लूकिंग क्वाड-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स देण्यात आले आहेत. याशिवाय, कंपनीचा सिग्नेचर टी-आकाराचा एलईडी डीआरएल (डेटाइम रनिंग लाइट) देखील यात समाविष्ट आहे, ज्यामुळं स्कूटरला प्रीमियम आणि स्टायलिश स्वरूप प्राप्त झालं आहे. या स्कूटरचं एकूण डिझाइन एनटॉर्क 125 शी मिळतेजुळतं असलं तरी, काही नवीन बदल आणि सुधारणा यात दिसून येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं हे स्कूटर तरुण ग्राहकांना आकर्षित करेल.

टीव्हीएस एनटॉर्क 160 ची वैशिष्ट्ये
टीव्हीएस एनटॉर्क 160 हे कंपनीच्या स्कूटर लाइनअपमधील सर्वात प्रीमियम मॉडेल असेल, त्यामुळं यात अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे. यात पूर्ण डिजिटल टीएफटी डिस्प्ले देण्यात येण्याची शक्यता आहे, जो टीव्हीएसच्या स्मार्टएक्सकनेक्ट प्लॅटफॉर्मद्वारे स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. यामुळं ग्राहकांना नेव्हिगेशन, कॉल अलर्ट्स, मेसेज नोटिफिकेशन्स आणि इतर अनेक स्मार्ट वैशिष्ट्यांचा लाभ घेता येईल. याशिवाय, स्कूटरमध्ये प्रीमियम फीचर्स जसं की कीलेस इग्निशन, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आणि इतर सुविधा देखील मिळण्याची शक्यता आहे. ही सर्व वैशिष्ट्ये या स्कूटरला तरुण आणि टेक-सॅव्ही ग्राहकांसाठी आकर्षक बनवतील.

स्पर्धा आणि बाजारपेठेतील स्थान
टीव्हीएस एनटॉर्क 160 च्या लॉंचनंतर याची थेट स्पर्धा यामाहा एरोक्स 155 आणि हिरो झूम 160 यांसारख्या स्कूटरशी होईल. हे दोन्ही स्कूटर सध्या भारतीय बाजारात 160cc सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय आहेत. टीव्हीएस एनटॉर्क 160 ची किंमत आणि पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स लॉंचच्या वेळीच समोर येतील, परंतु या स्कूटरची किंमत स्पर्धात्मक ठेवण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं ते ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. सणासुदीच्या हंगामात या स्कूटरच्या लॉंचमुळे टीव्हीएस मोटरला बाजारात चांगली मागणी मिळण्याची अपेक्षा आहे. टीव्हीएस एनटॉर्क 160 स्कूटरच्या लॉंचमुळे टीव्हीएस मोटर कंपनी आपली बाजारपेठेतील उपस्थिती आणखी मजबूत करणार आहे. आकर्षक डिझाइन, शक्तिशाली इंजन आणि अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांसह हे स्कूटर तरुण ग्राहकांचं लक्ष वेधून घेण्यास सज्ज आहे.

