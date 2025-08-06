हैदराबाद : विश्वातील सर्वात गूढ घटकांपैकी एक असलेल्या डार्क मॅटरच्या उत्पत्तीविषयी दोन नव्या सिद्धांतांनी वैज्ञानिक विश्वात खळबळ उडवली आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, सांता क्रूझ (UC Santa Cruz) येथील भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक स्टेफानो प्रोफुमो यांनी डार्क मॅटरच्या संभाव्य उत्पत्तीविषयी दोन क्रांतिकारी सिद्धांत मांडले आहेत. त्यांच्या मते, डार्क मॅटर हे नेहमीपासून अस्तित्वात असण्याऐवजी ‘मिरर वर्ल्ड’मधून किंवा विश्वाच्या विस्तारणाऱ्या सीमेवरून (कॉस्मिक होरायझन) उद्भवले असावे. या सिद्धांतांमुळं विश्वाच्या रचनेचा आणि डार्क मॅटरच्या स्वरूपाचा अभ्यास करण्यासाठी नव्या दिशा खुल्या झाल्या आहेत.
Dark matter
डार्क मॅटर हे विश्वातील सुमारे 27% भाग व्यापतं, परंतु ते प्रत्यक्षात दिसत नाही किंवा सामान्य कणांशी इंटरॅक्ट करत नाही. त्यामुळं त्याचं स्वरूप आणि उत्पत्ती याबाबत वैज्ञानिकांमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून चर्चा सुरू आहे. प्रोफुमो यांनी जुलै 2025 मध्ये ‘फिजिकल रिव्ह्यू डी’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित केलेल्या संशोधनात डार्क मॅटरच्या उत्पत्तीचा एक नवीन सिद्धांत मांडला आहे. त्यांच्या मते, डार्क मॅटर हे ‘मिरर वर्ल्ड’ किंवा ‘शॅडो सेक्टर’मधून उद्भवले असावे. हे शॅडो सेक्टर आपल्या परिचित कण आणि शक्तींचे एक समांतर विश्व आहे, जे पूर्णपणे अदृश्य आहे. या सिद्धांतानुसार, डार्क मॅटर क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स (QCD) सारख्या संरचनेतून बनलेलं असू शकतं, ज्यामध्ये नवीन क्वार्क आणि ग्लुऑन्स असतात. या शॅडो सेक्टरमधील जड ‘डार्क बॅरियन्स’ गुरुत्वाकर्षणाद्वारे एकत्र बांधले गेले असावेत. यामुळं प्लँक मास ब्लॅक होल्ससारखे वस्तू निर्माण झाल्या असाव्यात, ज्या अदृश्य असल्या तरी विश्वाच्या रचनेवर प्रभाव टाकतात.
काय आहे सिद्धांत
प्रोफुमो यांचा दुसरा सिद्धांत, मे 2025 मध्ये त्याच जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला, तो डार्क मॅटरच्या उत्पत्तीचा आणखी एक मार्ग सुचवतो. या सिद्धांतानुसार, डार्क मॅटर कण हे विश्वाच्या विस्तारणाऱ्या कॉस्मिक होरायझनमधून उत्सर्जित झाले असावेत. विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळात, म्हणजेच महास्फुरणानंतरच्या (इन्फ्लेशन) काळात, थर्मल संश्लेषणाद्वारे स्थिर आणि थंड डार्क मॅटर कण तयार झाले असावेत. हे कण स्टँडर्ड मॉडेलपासून वेगळे झाले आणि क्वांटम फील्ड थिअरी इन कर्व्ड स्पेसटाइमशी सुसंगत आहेत. हा सिद्धांत ब्लॅक होल्समधून निघणाऱ्या रेडिएशनशी जोडला गेला आहे.
UC Santa Cruz
प्रोफुमो यांनी नमूद केलं की हे सिद्धांत सट्टात्मक (स्पेक्युलेटिव्ह) असले तरी ते विद्यमान भौतिकशास्त्राच्या तत्त्वांवर आधारित आहेत. डार्क मॅटरच्या स्वरूपाचा अभ्यास करण्यासाठी गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम घटना आणि स्टँडर्ड मॉडेलच्या पलीकडील शक्यतांचा विचार करणे आवश्यक आहे. या सिद्धांतांमुळं डार्क मॅटरच्या शोधासाठी नवीन दृष्टिकोन मिळाला आहे. विशेषतः, UC Santa Cruz ही संस्था क्वांटम भौतिकशास्त्र आणि खगोलभौतिकशास्त्र यांना एकत्र आणून नवीन मॉडेल्स विकसित करत आहे. यामुळं डार्क मॅटरच्या गूढ स्वरूपाचा आणि विश्वाच्या रचनेचा अभ्यास करण्यासाठी नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.
होरायझनमधून डार्क मॅटरची उत्पत्ती?
डार्क मॅटर हे विश्वाच्या रचनेतील एक महत्त्वाचं घटक आहे, परंतु त्याचे स्वरूप आणि उत्पत्ती याबाबत अद्याप बरेच प्रश्न अनुत्तरित आहेत. प्रोफुमो यांच्या नव्या सिद्धांतांमुळं वैज्ञानिकांना डार्क मॅटरच्या शोधासाठी नवीन दिशा मिळाल्या आहेत. मिरर वर्ल्ड किंवा कॉस्मिक होरायझनमधून डार्क मॅटरची उत्पत्ती झाली असावी, हे सिद्धांत विश्वाच्या उत्पत्ती आणि रचनेच्या मूलभूत प्रश्नांना स्पर्श करतात. UC Santa Cruz चं संशोधन या गूढ प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतं. भविष्यातील संशोधन आणि प्रयोगांमुळं डार्क मॅटरच्या स्वरूपाबाबत अधिक स्पष्टता येईल, अशी आशा आहे.