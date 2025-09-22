स्कोडा कोडियाक लाउंजची नवीन 5-सीटर आवृत्ती लाँच, जाणून घ्या काय आहे खास?
स्कोडानं कोडियाकचा 'लाउंज' नावाचा नवीन 5-सीटर प्रकार लाँच केला आहे. या कारची किंमत 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे.
Published : September 22, 2025 at 3:21 PM IST
हैदराबाद : स्कोडा ऑटो इंडियानं आपल्या लोकप्रिय कोडियाक एसयूव्हीचं नवीन एंट्री-लेव्हल व्हेरिएंट 'लाउंज' लॉंच केलं. हे 5-सीटर व्हर्जन स्पोर्टलाइन आणि सिलेक्शन एल अँड के या उच्च व्हेरिएंट्सखालील आहे. यामुळं कोडियाकची किंमत कमी होऊन अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल, तर 2.0 -लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिनची शक्ती कायम राहील.
वैशिष्ट्ये आणि बदल
स्कोडा कोडियाक लाउंज व्हेरिएंट ही कोडियाक एसयूव्हची 5-सीटर आवृत्ती आहे, ज्यात तिसरी रांगा गायब आहे. यामुळं बूट स्पेस वाढून 786 लिटरपर्यंत मिळतो, जे 7-सीटर व्हर्जनच्या 281 लिटरपेक्षा जास्त आहे. बाह्यदृष्ट्या, यात 18-इंच मॅझेनो अलॉय व्हील्स आहेत, तर इतर व्हेरिएंट्समध्ये वेगळे डिझाइन असतं. रंग निवडी मर्यादित आहेत – केवळ मून व्हाइट, मॅजिक ब्लॅक आणि ग्रेफाइट ग्रे रंग यात उपलब्ध आहेत. उच्च व्हेरिएंट्समध्ये रेस ब्लू, व्हेल्व्हेट रेड आणि स्टील ग्रे हे अतिरिक्त पर्याय मिळतात.
अंतर्गत बदलांमध्ये, लाउंज व्हेरिएंटला ग्रे आणि फॉ स्युड/फॅब्रिक अपहोल्स्ट्री मिळतं, जे अधिक सोपं आणि स्टायलिश दिसतं. स्टेअरिंग व्हील दोन-स्पोक असून, उच्च व्हेरिएंट्समधील तीन-स्पोक व्हील नाही. इन्फोटेनमेंटसाठी 10.4 -इंच टचस्क्रीन आहे, तर 100 वॅट 9-स्पीकर साउंड सिस्टम आहे. सेफ्टी फीचर्स जसं की एअरबॅग्स, ईएससी इ. कायम आहेत, पण काही प्रीमियम वैशिष्ट्ये गायब आहेत.
कोणती वैशिष्ट्ये झाली गायब?
एंट्री-लेव्हल असल्यानं, लाउंज व्हेरिएंटमध्ये 360-डिग्री कॅमेरा, इंटेलिजंट पार्क असिस्ट, कॅन्टन म्युझिक सिस्टम, ड्रायव्हर ड्रोउजनेस डिटेक्शन यांसारखी अनेक फीचर्स नाहीत. हे बदल ग्राहकांना कमी किंमतीत मूलभूत आराम देण्यासाठी आहेत, ज्यामुळं हा व्हेरिएंट व्यावहारिक आणि परवडणारा ठरतो.
इंजिन आणि पॉवरट्रेन
कोडियाक लाउंजमध्ये 2.0 -लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आहे, जे 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससोबत जोडलेलं आहे. हे इंजिन कमाल 201 एचपी पॉवर आणि 320 एनएम टॉर्क देतं, ज्यामुळं गाडीची कामगिरी उत्कृष्ट राहतं. इंधन कार्यक्षमता आणि स्मूथ ड्रायव्हिंग अनुभव कायम आहे, जे स्कोडाच्या जर्मन इंजिनिअरिंगचं वैशिष्ट्य आहे.
किंमती आणि उपलब्धता
स्कोडा कोडियाक लाउंजची लॉंच किंमत 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. याशिवाय, स्पोर्टलाइन व्हेरिएंट 43.76 लाख आणि सिलेक्शन एल अँड के 45.96 लाख रुपयांत उपलब्ध आहे. जीएसटी 2.0 नंतरची किंमत रेंज 39.99 ते 45.96 लाख आहे. हा व्हेरिएंट आता डीलरशिपवर उपलब्ध आहे, ज्यामुळं कोडियाकची विक्री वाढण्याची शक्यता आहे.ह् युंडाई ट्यूसॉन किंवा सिट्रोएन सी5 एअरक्रॉसपेक्षा किंमत थोडी जास्त असली तरी, व्हॉक्सवॅगन टिग्वान आर-लाइनपेक्षा कमी आहे. स्कोडाने हे नवीन व्हेरिएंट लॉंच करून भारतीय बाजारात प्रीमियम एसयूव्ह सेगमेंटमध्ये मजबूत पाऊल टाकलं आहे. अधिक जागा, आधुनिक डिझाइन आणि विश्वसनीयता यामुळं कोडियाक कुटुंबांसाठी आदर्श निवड ठरेल.
हे वाचलंत का :