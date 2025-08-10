Essay Contest 2025

नवीन रेनॉल्ट डस्टर : स्टायलिश, फीचर-पॅक्ड आणि पॉवरफुल SUV भारतात लवकरच मारणार एंट्री - NEW RENAULT DUSTER LAUNCH SOON

रेनॉल्ट कंपनी भारतात नवीन जनरेशन डस्टर SUV लाँच करणार आहे, जी ह्युंडाई क्रेटाला थेट स्पर्धा देईल. हायब्रिड आणि 7-सीटर व्हर्जनसह, मिड-साइज सेगमेंटमध्ये नवे पर्याय मिळतील.

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2025 at 8:00 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद : रेनॉल्ट कंपनी भारतात आपल्या नवीन जनरेशन डस्टर SUV ची लाँचिंग करणार आहे, जी ह्युंडाई क्रेटाला थेट स्पर्धा देईल. या वेळी डस्टरमध्ये हायब्रिड आणि 7-सीटर व्हर्जनचा समावेश असेल, ज्यामुळं मिड-साइज SUV सेगमेंटमध्ये नवीन पर्याय उपलब्ध होतील. लाँच डेट, किंमत, इंजिन ऑप्शन्स आणि इतर फीचर्सबद्दल जाणून घ्या...

कधी होणार लॉंच
रेनॉल्ट कंपनी भारतातील SUV मार्केटमध्ये मोठा बदल घडवण्याच्या तयारीत आहे. नवीन जनरेशन डस्टर ही स्टायलिश, फीचर-रिच आणि पॉवरफुल SUV असून, ती ह्युंडाई क्रेटासारख्या लोकप्रिय मॉडेल्सला थेट आव्हान देईल. या वेळी डस्टरमध्ये हायब्रिड आणि 7-सीटर व्हर्जनचा समावेश असल्यामुळं, ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळणार आहेत. मिडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही SUV 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत लाँच होऊ शकते. चला, या नवीन डस्टरमध्ये काय विशेष आहे ते पाहूयात.

लाँच आणि उपलब्धता
मिडिया रिपोर्ट्सनुसार, थर्ड जनरेशन रेनॉल्ट डस्टरचं उत्पादन सप्टेंबर 2025 पर्यंत सुरू होईल. या कारच लाँचिंग 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, रेनॉल्ट इंडियानं अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. पेट्रोल व्हेरिएंटच्या लाँचिंगनंतर 12 महिन्यांच्या आत हायब्रिड व्हर्जन लॉंच होण्याचा देखील अंदाज आहे. याशिवाय, 7-सीटर डस्टरचं प्लॅन्स आहेत, ज्याला ग्लोबली रेनॉल्ट बोरीअल म्हणून ओळखलं जातं. हे भारतात 2026 च्या शेवटी किंवा 2027 पर्यंत येऊ शकतं. निसान कंपनी देखील डस्टर आणि त्याच्या 7-सीटर व्हर्जनचं डेरिव्हेटिव्ह लाँच करेल, ज्यात थोडे वेगळे फीचर्स असतील.

किंमत आणि स्पेसिफिकेशन्स
रेनॉल्ट डस्टरची अपेक्षित किंमत 10 लाख रुपयांपासून सुरू होईल, असा अंदाज आहे. ही SUV ग्लोबली डॅसिया डस्टर म्हणून विकली जाते आणि तिच्यात 1.6 एल, 4-सिलिंडर पेट्रोल (94 बीएचपी) इंजिन आहे. ते इंजन दोन इलेक्ट्रिक मोटर्स आणि 1.2 किलोवॅट-ऑवर बॅटरीसह जोडलेलं आहे. हे कॉन्फिगरेशन एकूण 140 बीएचपी पॉवर जनरेट करतं.

इंजिन आणि पर्याय
नवीन डस्टरचे इंजिन ऑप्शन्स विविध आहेत. बेस व्हेरिएंट्समध्ये 1.5 एल नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन असेल, तर मिड आणि टॉप ट्रिम्समध्ये 1.0 एल किंवा 1.3 एल टर्बो पेट्रोल इंजिन उपलब्ध होईल. हायब्रिड व्हर्जन हाय-एंड व्हेरिएंट्ससाठी एक्सक्लुझिव्ह असेल, ज्यात 1.6 एल पेट्रोल इंजिन, दोन इलेक्ट्रिक मोटर्स आणि 1.2 किलोवॅट-ऑवर बॅटरी असेल. हे सेटअप 140 बीएचपी पॉवर देते आणि फ्यूल इफिशंसी वाढवतं. ग्लोबल मार्केटमध्ये डॅसिया डस्टर म्हणून विकली जाणारी ही SUV पॉवरफुल आहे. भारतातही हेच स्पेसिफिकेशन्स अपेक्षित आहेत, ज्यात आधुनिक सेफ्टी फीचर्स, इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि कम्फर्ट ऑप्शन्स समाविष्ट असतील.

सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक व्हर्जन
रेनॉल्ट डस्टरचं सीएनजी व्हर्जन देखील लाँच होण्याची शक्यता आहे, पण तो फॅक्टरी-फिटेड नसेल. त्याऐवजी, मिंडा वेस्टपोर्ट सारख्या कंपन्यांद्वारे रेट्रोफिट केला जाईल. यामुळं ग्राहकांना अधिक इकोनॉमिकल पर्याय मिळेल. याशिवाय, डस्टर इलेक्ट्रिक व्हर्जनचं प्लॅनिंग सुरू आहे, पण त्याची लाँच डेट अद्याप कन्फर्म नाही.

