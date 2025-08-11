हैदराबाद : Honor कंपनीनं भारतात आपला नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन Honor X7c 5G लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. हा फोन Amazon वर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल, असं कंपनीनं सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या टीझरद्वारे सांगितलं. Honor X7c 5G हा स्मार्टफोन आधीच काही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध आहे. यात Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर, 6.8 इंचाचा डिस्प्ले आणि 5,100mAh बॅटरीसह 35W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. याशिवाय, यात ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आणि IP64 रेटिंगसह धूळ, पाण्यापासून संरक्षण मिळतं. भारतातील लाँच तारीख अद्याप जाहीर झालेली नसली, तरी या फोनबद्दल उत्सुकता वाढत आहे.
The wait is almost over! #HONORX7c5G is coming to unleash your #eXtraPower with next-level performance. Stay tuned! ⚡ #ComingSoon on @amazonIN pic.twitter.com/sOIDfJraWt— Honor India (@HiHonorIndia) August 11, 2025
Honor X7c 5G
Honor कंपनीनं भारतात Honor X7c 5G लाँच करण्याची तयारी सुरू केली आहे. कंपनीनं याबाबत एका निवेदनातून माहिती दिली आहे. या स्मार्टफोनचा टीझर प्रतिमा कंपनीनं शेअर केली असून, त्यात फोनचा मागील डिझाइन हिरव्या रंगात दिसत आहे. यात चौरस आकाराचा कॅमेरा मॉड्यूल आहे, ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आहे. हा फोन Amazon वर विशेष विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. याशिवाय, Honor नं दावा केला आहे की, हा फोन AI-आधारित वैशिष्ट्यांसह येईल आणि याची बॅटरी दीर्घकाळ टिकेल.
Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर
Honor X7c 5G हा स्मार्टफोन गेल्या वर्षी काही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये लाँच झाला होता. त्यामुळं भारतात येणाऱ्या या फोनच्या वैशिष्ट्यांबाबत काही माहिती आधीच उपलब्ध आहे. हा फोन Forest Green आणि Moonlight White रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. यात 6.8 इंचाचा डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. हा फोन MagicOS 8.0 वर आधारित Android 14 वर चालतो. यात Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर, 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज आहे.
Honor X7c 5G मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा
कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झालं, तर Honor X7c 5G मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा आहे. यात 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि 2-मेगापिक्सेलचा डेप्थ सेन्सर आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी यात 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. याशिवाय, यात 5,100mAh बॅटरी आहे, जी 35W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोनला IP64 रेटिंग मिळालं आहे, ज्यामुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे.
108-मेगापिक्सेलचा मुख्य रिअर कॅमेरा
Honor X7c च्या 4G व्हेरिएंटमध्ये काही वेगळी वैशिष्ट्ये आहेत. या व्हेरिएंटमध्ये 108-मेगापिक्सेलचा मुख्य रिअर कॅमेरा आणि 6,000mAh बॅटरी आहे. मात्र, भारतात लाँच होणारा 5G व्हेरिएंट अधिक प्रगत तंत्रज्ञानासह येईल, अशी अपेक्षा आहे. Honor नं अद्याप या फोनच्या किमतीबाबत कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही, परंतु मिड-रेंज सेगमेंटमधील या फोनला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे.
Amazon वर या फोनच्या विक्रीसाठी विशेष पेज तयार करण्यात आलं आहे. येत्या काही दिवसांत Honor कदाचित लाँच तारीख आणि इतर तपशील जाहीर करेल. हा फोन भारतातील मिड-रेंज स्मार्टफोन बाजारपेठेत नवीन पर्याय ठरेल.
