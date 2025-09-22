ETV Bharat / technology

नवीन Hyundai Venue N Line भारतात लवकरच होणार लॉंच; चाचणी दरम्यान दिसली खास वैशिष्ट्ये

ह्युंदाईची नवीन Venue N Line भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे. चाचणी दरम्यान दिसलेली ही स्पोर्टी SUV आकर्षक डिझाइन आणि प्रगत वैशिष्ट्यांसह ऑक्टोबरमध्ये येण्याची शक्यता आहे.

Hyundai Venue N Line
Hyundai Venue N Line (Hyundai)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2025 at 1:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : ह्युंदाई आपल्या भारतीय पोर्टफोलिओमध्ये नवीन Venue N Line लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. अलीकडेच या स्पोर्टी SUV ची चाचणी भारतात घेण्यात आली असून, ऑक्टोबरमध्ये ती लॉंच होण्याची शक्यता आहे. नवीन Hyundai Venue N Line ची चाचणी दरम्यान दिसणारी कार पूर्णपणे झाकलेली असली, तरी तिच्या काही डिझाइन वैशिष्ट्यांचा खुलासा झाला आहे. या नवीन मॉडेलमध्ये आकर्षक लूक, प्रगत तंत्रज्ञान आणि स्पोर्टी स्टायलिंगसह अनेक बदल पाहायला मिळतील.

Venue N Line ची चाचणी सुरू
ह्युंदाईच्या नवीन Venue N Line ची चाचणी भारतात सुरू आहे, ज्यामुळं या SUV च्या लॉंचबाबत उत्सुकता वाढली आहे. चाचणी दरम्यान गाडीवर जड कव्हरिंग असलं तरी काही डिझाइन वैशिष्ट्ये स्पष्टपणे दिसून आली. नवीन Venue N Line मध्ये फुल-वाइडथ लाइट बार, सिक्वेन्शियल इंडिकेटर्स आणि लो-सेट एलईडी हेडलॅम्प्स दिसतात. मागील बाजूस, स्लिम एलईडी टेललाइट्स आणि ड्युअल एक्झॉस्ट टिप्स दिसून आले, जे स्टँडर्ड Venue पासून या स्पोर्टी आवृत्तीला वेगळं करतात.

स्पोर्टी लूक असण्याची शक्यता
अंतर्गत डिझाइनबाबत स्पाय शॉट्समधून फार माहिती मिळाली नाही, परंतु यापूर्वीच्या Venue फेसलिफ्टच्या चाचणी गाडीत मोठा कर्व्हड डिस्प्ले दिसला होता, ज्यामध्ये ड्युअल स्क्रीन्स आणि नवीन डिझाइनचा डॅशबोर्ड होता. नवीन Venue N Line मध्ये डार्क अपहोल्स्ट्री, सीट्स आणि स्टीयरिंग व्हीलवर कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंगसह स्पोर्टी लूक असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं ती सध्याच्या मॉडेलप्रमाणे आकर्षक दिसेल.

टर्बो-पेट्रोल इंजन
यांत्रिकदृष्ट्या, नवीन Hyundai Venue N Line मध्ये कोणतेही बदल अपेक्षित नाहीत. यात सध्याचा 1.0-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन कायम राहील, जे 118 hp पॉवर आणि 172 Nm टॉर्क जनरेट करते. हा इंजिन परफॉर्मन्स आणि कार्यक्षमता यांचा उत्तम समतोल साधतो, ज्यामुळं ही SUV तरुण आणि ड्रायव्हिंगप्रेमींसाठी आकर्षक असेल. नवीन Venue N Line ची किंमत आणि लॉंच तारीख याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु ऑक्टोबर 2025 मध्ये ती बाजारात येण्याची शक्यता आहे. ही SUV ह्युंदाईच्या स्पोर्टी N Line रेंजला आणखी मजबूत करेल.

हे वाचलंत का :

  1. निसान सेल्फ ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञान 2027 मध्ये उपलब्ध होणार
  2. मारुती सुझुकी XL7 : भारतात लवकरच येणार नवीन 7-सीटर कार
  3. टाटा मोटर्सनं लाँच केला टाटा एसी गोल्ड प्लस मिनी ट्रक, किंमत 5.52 लाख रुपये

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW HYUNDAI VENUE N LINEVENUE N LINEनवीन HYUNDAI VENUE N LINEह्युंदाई व्हेन्यू एन लाईनHYUNDAI VENUE N LINE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.