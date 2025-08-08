Essay Contest 2025

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर - HONDA EV FUN CONCEPT

होंडा 2 सप्टेंबर 2025 रोजी नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल सादर करणार आहे. यूके सोशल मीडिया टीझरमधून Honda EV Fun Concept ची प्रगत सादर होण्याची शक्यता आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र (Honda)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2025 at 12:19 PM IST

हैदराबाद : जपानी ऑटोमोबाईल निर्माता होंडा 2 सप्टेंबर 2025 रोजी आपली नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल सादर करण्यास सज्ज आहे. या बहुप्रतिक्षित लॉंचपूर्वी, होंडानं त्यांच्या यूके सोशल मीडिया हँडलवर एक टीझर जारी केला आहे, ज्यामध्ये ही नवीन इलेक्ट्रिक दुचाकी दिसत आहे. टीझरमध्ये बाइक कॅमफ्लाजनं झाकलेली असली, तरी ती EICMA 2024 मध्ये प्रदर्शित केलेल्या EV Fun Concept ची प्रगत आवृत्ती असल्याचं दिसतं. या मोटरसायकलच्या डिझाइन आणि तांत्रिक वैशिष्ट्यांमुळं उत्साहींमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

EV Fun Concept ची आवृत्ती?
होंडाच्या या नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकलचा टीझर अनेक रोमांचक वैशिष्ट्ये उघड करतो. यामध्ये TFT डॅश आणि LED DRL यांचा समावेश आहे, ज्याची रचना EV Fun Concept शी साम्य दर्शवते. याशिवाय, बाइकच्या LED टर्न इंडिकेटर्सची रचना आणि लहान टेल डिझाइन स्पोर्टी लूकला हायलाइट करते. यांत्रिक वैशिष्ट्यांबाबत बोलायचं झालं, तर या बाइकमध्ये सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म, USD फ्रंट फोर्क्स आणि रिअर मोनोशॉक यांचा समावेश आहे. याशिवाय, मोठ्या रिअर डिस्क ब्रेक आणि Pirelli Rosso 3 टायर्ससह 17 इंची चाकं यामुळं ही बाइक अधिक आकर्षक बनते. टीझरमधील इलेक्ट्रिक मोटरचा हलका आवाज बाइकच्या इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेनची पुष्टी करतोय.

फिक्स्ड बॅटरी सेटअप
जर ही मोटरसायकल EV Fun Concept ची उत्पादन आवृत्ती असेल, तर ती फिक्स्ड बॅटरी सेटअपसह येईल. होंडानं यापूर्वी सांगितलं आहे की, ही बाइक 500 सीसी मोटरसायकलच्या समकक्ष असेल, ज्यामुळं ती समान कामगिरी देईल. यासोबतच, रायडरला सहाय्य करण्यासाठी राइड मोड्स, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि इतर आवश्यक तंत्रज्ञान यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. EICMA 2024 मध्ये, होंडानं EV Fun Concept बद्दल सांगितलं होतं की, ही बाइक कंपनमुक्त प्रवास देईल. यामध्ये होंडाच्या मोटरसायकल तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे, ज्यामुळं स्मूथ टर्निंग आणि ब्रेकिंग शक्य होईल. या कॉन्सेप्टमध्ये CCS2 क्विक चार्जरचा वापर करण्यात आला आहे, जो कार्ससाठी वापरल्या जाणाऱ्या मानकांशी सुसंगत आहे. या बाइकची क्रूझिंग रेंज सुमारे 100 किमी असण्याची अपेक्षा आहे, जी शहरी गरजांसाठी पुरेशी आहे.

पर्यावरणपूरक मोटरसायकल
होंडाची ही नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल पर्यावरणपूरक आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत असण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या मागणीमुळं, ही बाइक बाजारात नवीन मानकं स्थापित करू शकते. होंडानं यापूर्वी आपल्या तंत्रज्ञान आणि डिझाइनच्या बाबतीत उत्कृष्टता सिद्ध केली आहे, आणि ही मोटरसायकल त्याच परंपरेचा भाग आहे. 2 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या लॉंचकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे, जिथं या बाइकची संपूर्ण माहिती आणि वैशिष्ट्ये उघड होण्याची अपेक्षा आहे.

