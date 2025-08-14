ETV Bharat / technology

नवीन हाय स्पीड ओडिसी सन इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतात लाँच - ODYSSEY SUN

नवीन हाय-स्पीड Odyssey Sun electric scooter, भारतात लाँच झालीय. दोन बॅटरी पर्याय, स्टायलिश डिझाइन, प्रगत वैशिष्ट्यांसह ती तुम्ही खरेदी करू शकता.

Odyssey Sun electric scooter
ओडिसी सन इलेक्ट्रिक स्कूटर (Odyssey)
Published : August 14, 2025 at 11:11 AM IST

हैदराबाद : भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात ओडिसेनं आपली नवीन हाय-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर, Odyssey Sun electric scooter सादर केली आहे. ही स्कूटर 81,000 रुपये ते 91,000 रुपये किंमतीत उपलब्ध आहे. ग्राहकांना दोन बॅटरी पर्याय उपलब्ध आहेत. 1.95 kWh आणि 2.9 kWh. ही स्कूटर ओडिसेच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा डीलरशिपद्वारे बुक करता येईल. स्टायलिश डिझाइन, प्रगत तंत्रज्ञान आणि आरामदायी रायडिंग अनुभवासह, ओडिसे सन भारतीय ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरत आहे.

Odyssey Sun electric scooter वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन
ओडिसे सन इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पोर्टी लूक आणि आरामदायी रायडिंग अनुभव यांचा समन्वय साधते. यात प्लस-साइज एर्गोनॉमिक डिझाइन आहे, जे रायडरच्या सोयीला प्राधान्य देतं. ही स्कूटर चार रंग पर्यायांमध्ये पॅटिना ग्रीन, गनमेटल ग्रे, फँटम ब्लॅक आणि आयस ब्लू रंगात उपलब्ध आहे. यात LED लायटिंग, एव्हिएशन-ग्रेड सीटिंग आणि सीटखाली 32 लिटरची स्टोरेज स्पेस यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. ही स्कूटर स्टायलिश आणि कार्यक्षम डिझाइनसह तरुण आणि शहरी ग्राहकांना आकर्षित करतंय.

Odyssey Sun electric scooter बॅटरी
ओडिसे सन मध्ये 2500-वॅटची शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर आहे, जी 70 किमी/तास इतका कमाल वेग प्रदान करतं. यात दोन बॅटरी पर्याय उपलब्ध आहेत. 1.95 kWh बॅटरी जी एका चार्जवर 85 किमीपर्यंत रेंज देते आणि 2.9 kWh बॅटरी जी 130 किमीपर्यंत रेंज देतं. यामुळं ही स्कूटर शहरातील दैनंदिन प्रवासासाठी तसंच लांबच्या रायड्ससाठी योग्य आहे. यात टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन आणि हायड्रॉलिक मल्टी-लेव्हल अॅडजस्टेबल रीअर शॉक अॅब्जॉर्बरसह मजबूत सायकल पार्ट्स आहेत. ब्रेकिंगसाठी समोर आणि मागं डिस्क ब्रेक्स देण्यात आले आहेत, जे सुरक्षित आणि नियंत्रित रायडिंग सुनिश्चित करतात.

Odyssey Sun electric scooter रायडिंग मोड
ही स्कूटर आधुनिक वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहे, ज्यात कीलेस स्टार्ट-स्टॉप, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि डबल फ्लॅश रिव्हर्स लाइट यांचा समावेश आहे. याशिवाय, यात तीन रायडिंग मोड्स उपलब्ध आहेत. ड्राइव्ह, पार्किंग आणि रिव्हर्स जे रायडरला विविध परिस्थितींमध्ये लवचिकता प्रदान करतात. हे वैशिष्ट्य रायडिंगला अधिक सोयीस्कर आणि सुरक्षित बनवतं.

Odyssey Sun electric scooter उपलब्धता
भारतातील इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारात वाढती मागणी लक्षात घेता, ओडिसे सन एक स्पर्धात्मक पर्याय म्हणून उदयास आली आहे. याची किंमत, रेंज आणि वैशिष्ट्ये यामुळं ती तरुण आणि पर्यावरणपूरक वाहन शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी आकर्षक आहे. ग्राहक या स्कूटरची बुकिंग ओडिसेच्या वेबसाइटवर किंवा जवळच्या डीलरशिपवर करू शकतात. ओडिसे सन पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर प्रवासाचा पर्याय प्रदान करते, ज्यामुळं इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापरण्यास मदत होईल.

Odyssey Sun electric scooter
ओडिसे सन ही स्टायलिश डिझाइन, प्रगत तंत्रज्ञान आणि शक्तिशाली कामगिरी यांचा संगम आहे. याची रेंज, वैशिष्ट्ये आणि किंमत यामुळं ती भारतातील इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारात एक मजबूत दावेदार बनते. पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणाऱ्या प्रवासाच्या शोधात असलेल्या ग्राहकांसाठी ही स्कूटर एक उत्तम पर्याय आहे.

