चंद्र आणि मंगळ मोहिमेसाठी नासानं 10 नवीन अंतराळवीरांची केली निवड
नासानं 10 नवीन अंतराळवीरांची निवड केलीय. भविष्यातील चंद्र आणि मंगळ मोहिमेच्या तयारीसाठी या अंतराळवीरांना सुमारे दोन वर्षांचं सखोल प्रशिक्षण दिलं जाईल.
Published : September 24, 2025 at 4:12 PM IST
हैदराबाद : नासानं 2025 च्या अंतराळवीर वर्गासाठी 10 नवीन अंतराळवीर उमेदवारांची घोषणा केली आहे. ही निवड ऐतिहासिक आहे, कारण यामध्ये बहुसंख्य महिला आहेत. नासाच्या इतिहासातील पहिली वेळ ज्यात सहा महिलांचा समावेश होतोय. विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि लष्करी विमान चालक क्षेत्रातून निवडलेल्या या उमेदवारांना दोन वर्षांच्या कठोर प्रशिक्षणानंतर आर्टेमिस चंद्र मिशन्स आणि भविष्यातील मंगळ अभियानांसाठी तयार केलं जाईल. 8,000 पेक्षा जास्त अर्जदारांमधून ही निवड झाली असून, हा नासाचा 1959 नंतरचा 24 वा वर्ग आहे.
नासानं अमेरिकेतील 8,000 हून अधिक अर्जदारांमधून केवळ 10 नवीन अंतराळवीर उमेदवारांची (ASCAN) निवड केली आहे. हा 2025 चा वर्ग नासाच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड आहे, कारण यामध्ये सहा महिला आहेत, म्हणजे बहुसंख्य महिला असलेला हा पहिला वर्ग आहे. यामुळं चंद्र आणि मंगळासारख्या महत्वाकांक्षी मिशन्ससाठी तयारी मजबूत होईल. या उमेदवारांना दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणानंतर कमी पृथ्वी कक्षेतील मिशन्स, आर्टेमिस चंद्र अभियानं आणि मंगळावरील मानवी मोहिमांसाठी सराव करतील.
या वर्गाची रचना आणि पार्श्वभूमी अत्यंत विविध आहे. नासानुसार, या दहा उमेदवारांमध्ये भूविज्ञानी डॉ. लॉरेन एडगर यांचा समावेश आहे, ज्यांनी आर्टेमिस वैज्ञानिक उद्दिष्टांच्या तयारीत योगदान दिलं आहे. अॅना मेनॉन, ज्या स्पेसएक्सच्या पूर्वीच्या ऑपरेशन्स अभियंते आणि खासगी अंतराळवीर होत्या, त्या देखील या यादीत आहेत. लष्करी चाचणी विमान चालक ऑडम फुहरमन आणि कॅमरॉन जोन्स यांच्यासोबत वैद्यकीय डॉक्टर इमेल्डा मुलर यांचाही समावेश आहे. उर्वरित सदस्यांमध्ये अभियंते, विमान चालक आणि डॉक्टर आहेत. या सहा महिलांच्या सहभागामुळं नासा विविधतेनं समृद्ध झाला आहे.
प्रशिक्षण आणि भविष्यातील मोहिमा
2026 च्या सुरुवातीपासून हे उमेदवार नासाच्या जॉन्सन स्पेस सेंटरमध्ये सुमारे दोन वर्षांचे कठोर प्रशिक्षण घेतील. यामध्ये अवकाशात चालणे (स्पेसवॉकिंग), रोबोटिक्स, विमान ऑपरेशन्स, भूविज्ञान आणि अवकाश वैद्यकीय यांचा अभ्यास असेल. तसंच, आंतरराष्ट्रीय अवकाश केंद्र (ISS) साठी रशियन भाषेचा अभ्यासही केला जाईल. चंद्रावर दीर्घकाळ टिकणारा तळ बांधण्यात आणि दीर्घकाळाच्या अवकाश प्रवासासाठी प्रणालींची चाचणी करण्यात त्यांचं योगदान महत्त्वाचं असेल.
नासाच्या या निवडीमुळं अवकाश संशोधनातील लिंग समानता आणि विविधता वाढली आहे. पूर्वीच्या वर्गांमध्ये पुरुषांचं वर्चस्व असताना, आता महिलांचा वाटा वाढला आहे. डॉ. लॉरेन एडगर यांसारख्या तज्ज्ञांनी आर्टेमिसच्या वैज्ञानिक बाजूला मजबुती दिली आहे, तर अॅना मेनॉन यांसारख्या खासगी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींमुळं व्यावसायिक दृष्टिकोन मिळेल. लष्करी पार्श्वभूमी असलेल्या फुहरमन आणि जोन्स यांचं कौशल्य धोकादायक अवकाश मोहिमांसाठी उपयुक्त ठरेल. इमेल्डा मुलर यांसारख्या वैद्यकीय तज्ज्ञांमुळं दीर्घकाळाच्या मिशन्समध्ये आरोग्य व्यवस्थापन मजबूत होईल.
हा वर्ग नासाच्या भविष्यातील योजनांचं प्रतिबिंब आहे. आर्टेमिस कार्यक्रमांतर्गत चंद्रावर परतण्याचं ध्येय साध्य करून, नासा मंगळावरील मानवी वसाहतीची तयारी करत आहे. या उमेदवारांच्या प्रशिक्षणादरम्यान, ते ISS वर जाऊन अनुभव मिळवतील आणि चंद्रावरच्या तळासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाची चाचणी करतील. 2030 च्या दशकात मंगळ मोहिमा यशस्वी होण्यासाठी ही निवड महत्त्वाची आहे. नासा विविधता वाढवून जगभरातील प्रतिभावंतांना आकर्षित करत असून, हे अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रात क्रांती घडवेल.
निवडलेल्या उमेदवारांची यादी
बेन बेली: यूएस आर्मी वॉरंट ऑफिसर आणि टेस्ट पायलट.
लॉरेन एडगर: भूगर्भशास्त्रज्ञ आणि आर्टेमिस III सायन्स टीमचे सदस्य.
अॅडम फुहरमन: यूएस एअर फोर्स मेजर आणि टेस्ट पायलट.
कॅमेरॉन जोन्स: यूएस एअर फोर्स मेजर आणि टेस्ट पायलट.
युरी कुबो: स्पेसएक्स येथे माजी प्रक्षेपण संचालक.
रेबेका लॉलर: माजी नेव्हल एव्हिएटर आणि हरिकेन हंटर.
अॅना मेनन: स्पेसएक्स अभियंता, ज्यांनी यापूर्वी अंतराळ प्रवास केला आहे.
इमेल्डा मुलर: नेव्ही मेडिकल ऑफिसर आणि अॅनेस्थेसियोलॉजिस्ट.
एरिन ओव्हरकॅश: यूएस नेव्ही कमांडर आणि टेस्ट पायलट.
कॅथरीन स्पायस: माजी मरीन कॉर्प्स टेस्ट पायलट आणि इंजिनिअर.
