मंगळावर प्राचीन सूक्ष्मजीवनाची संभाव्यता: पर्सिव्हरन्स रोव्हरचा क्रांतिकारी शोध

नासाच्या पर्सिव्हरन्स रोव्हरनं मंगळावरील प्राचीन सूक्ष्मजीवनाचे संभाव्य संकेत शोधले. जेझेरो क्रेटरमधील खडकांमध्ये विव्हियनाइट-ग्रेगाइट खनिजे आणि ऑर्गेनिक संकेतक आढळले.

NASA Perseverance Rover
नासाच्या पर्सिव्हरन्स रोव्हरनं मंगळावरील प्राचीन सूक्ष्मजीवनाचे संभाव्य संकेत शोधले. (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2025 at 11:12 AM IST

हैदराबाद : नासानं या महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर केलं की, त्यांच्या पर्सिव्हरन्स रोव्हरनं मंगळ ग्रहावर प्राचीन सूक्ष्मजीवनाचे संभाव्य संकेत शोधले आहेत. जेझेरो क्रेटरमधील कोरड्या नदीखोऱ्यातील खडकांमधून गेल्या वर्षी गोळा केलेल्या नमुन्यांमध्ये हे संकेत आढळले. शास्त्रज्ञ पृथ्वीवरील प्रयोगशाळेत सखोल अभ्यासाची गरज अधोरेखित करत असले तरी, हा शोध मंगळावरील जीवनाच्या शोधात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. नासाच्या विज्ञान प्रमुख निक्की फॉक्स यांच्या मते, "मंगळावरील प्राचीन जीवन शोधण्याच्या दृष्टीनं आम्ही कधीही इतके जवळ आलो नव्हतो."

मंगळ ग्रहावरील जीवनाच्या शोधात एक नवीन अध्याय उघडला असून, नासाच्या पर्सिव्हरन्स रोव्हरनं जेझेरो क्रेटरमधील प्राचीन नदी डेल्टामधील खडकांमध्ये संभाव्य जैवसंकेतक आढळवले आहेत. 'रेडॉक्स-ड्रिव्हन मिनरल अँड ऑर्गॅनिक असोसिएशन्स इन जेझेरो क्रेटर, मॉर्स' या शीर्षकाच्या पेपरमध्ये, नेचर जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात शास्त्रज्ञांनी गेल्या वर्षी गोळा केलेल्या नमुन्यांचे विश्लेषण सादर केले आहे. या पेपरच्या सारांशात लेखकांनी नमूद केलं आहे की, "ब्राइट अँजेल फॉर्मेशनमधील ऑर्गेनिक-कार्बन असलेल्या मडस्टोन्समध्ये सबमिलिमीटर-स्केल नोड्युल्स आणि मिलिमीटर-स्केल रिअॅक्शन फ्रंट्स आहेत, ज्यात फेरस आयर्न फॉस्फेट आणि सल्फाइड मिनरल्स भरपूर प्रमाणात आहेत.

NASA Perseverance Rover
मंगळावरील प्राचीन सूक्ष्मजीवनाचे संभाव्य संकेत (NASA)

विव्हियनाइट आणि ग्रेगाइट ही विशिष्ट खनिजे जैवसंकेतक म्हणून ओळखली जातात, ज्यांचे निर्माण बॅक्टेरियल प्रक्रियांमुळे झाले असण्याची शक्यता आहे. अभ्यासात जीवनाच्या निश्चित पुराव्याचा दावा न करता, खडकांवरील विशिष्ट आकारमान वैशिष्ट्ये प्राचीन सूक्ष्मजीवांच्या उपस्थितीशी जोडली गेली आहेत. पेपरच्या शेवटी लेखक म्हणतात, "एकंदरीत, आमचे विश्लेषण ब्राइट अँजेल फॉर्मेशनमध्ये आढळणाऱ्या आकृत्या, रासायनिक आणि खनिज वैशिष्ट्ये तसेच ऑर्गेनिक संकेतांना 'संभाव्य जैवसंकेतक' म्हणून विचार करण्यास योग्य ठरवतं."

रोव्हरच्या डेटाचं विश्लेषण करून शास्त्रज्ञांनी हे निष्कर्ष काढले आहेत. पर्सिव्हरन्सवर उच्च-रिझोल्यूशन कॅमेरा आणि स्पेक्ट्रोमीटर्स बसवलेले असून, ते खडक आणि मातीच्या रासायनिक रचनेचे विश्लेषण करतात. पृथ्वीवरील भूविज्ञानाच्या संदर्भाचा वापर करून मंगळावरील खनिज आणि संरचनांचा अभ्यास केला जातो. जीवन शोधण्याच्या आत्मविश्वासाच्या सात टप्प्यांच्या कोन्फिडन्स ऑफ लाइफ डिटेक्शन (सीओएलडी) स्केलनुसार, हा शोध प्रारंभिक टप्प्यात आहे.

NASA Perseverance Rover
नासा पर्सिव्हरन्स रोव्हर (NASA)

नासाच्या पर्सिव्हरन्स रोव्हरची वाटचाल 30 जुलै 2020 रोजी सुरू झाली आणि 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी मंगळावर उतरली. जेझेरो क्रेटर हे उतराई स्थळ निवडले गेले कारण 3.5 अब्ज वर्षांपूर्वी येथे एक तलाव आणि नदी होती. पाण्याने वाहून आणलेल्या माती आणि खनिजांमुळं सूक्ष्मजीवनासाठी अनुकूल वातावरण असण्याची शक्यता आहे. रोव्हरनं खडक आणि मातीचे कोर नमुने गोळा करून भविष्यातील नासा-ईएसए मिशनसाठी साठवले आहेत, जे पृथ्वीवर आणले जाणार आहेत.

NASA Perseverance Rover
क्रेटरमधील खडकांमध्ये विव्हियनाइट-ग्रेगाइट खनिजे आणि ऑर्गेनिक संकेतक आढळले. (NASA)

संभाव्य जीवनाचे संकेत असलेला नमुना "सफायर कॅन्यन" नावाचा आहे, जो "चेयावा फॉल्स" नावाच्या खडकापासून गोळा केला गेला. या खडकावर लेपर्ड स्पॉट्ससारखे डाग आणि ऑलिव्हाइन खनिज आढळले, जे सूक्ष्मजीवनाशी संबंधित असू शकतात. वॉट्सन इन्स्ट्रुमेंटनं 18 जुलैला काढलेल्या छायाचित्रात हे वैशिष्ट्य दिसते. 23 जुलैला घेतलेल्या सेल्फीमध्येही हा खडक रोव्हरच्या डाव्या बाजूला दिसतो.

हा शोध खगोलजीवविज्ञानासाठी क्रांतिकारी आहे. जर पृथ्वीवर विश्लेषणात विविध रासायनिक यंत्रणेद्वारे उद्भवलेले जीवन सिद्ध झाले, तर जीवनाची विविधता दिसेल. किंवा पृथ्वीशी साम्य असल्यास दोन्ही ग्रहांच्या प्रारंभिक इतिहासाची समानता दिसेल. मंगळावर जीवन सिद्ध झाल्यास, ते विश्वातील जीवनाच्या प्रसाराबद्दल आमचे समज बदलेल.

कार्ल सॅगन त्यांच्या 'कॉसमॉस' पुस्तकात लिहितात, "मंगळावर जीवन असेल तर आपण काहीही करू नये. मंगळ तेथील सूक्ष्मजीवांचा आहे." हा शोध पृथ्वीच्या दुरुपयोगाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळाच्या संरक्षणाची आठवण करून देतो. (सी.पी. राजेंद्रन, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स्ड स्टडीज, बेंगलुरू)

