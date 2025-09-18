ETV Bharat / technology

नासानं शोधले 6,000 परग्रह; सूर्यमालेबाहेरील जीवनाच्या शोधाला नवीन दिशा

नासानं आपल्या सौरमालेबाहेर 6,000 परग्रहाचा शोध लावलाय. नासाच्या NExScI संस्थेनं यात महत्वाची भूमीका बजावलीय.

NASA discovers 6 000 alien planets
नासानं शोधले 6,000 परग्रह (NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : नासाच्या परग्रह विज्ञान संस्थेनं (NExScI) एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे.नासानं 6,000 परग्रहांचा (एक्सोप्लॅनेट्स) शोध लावलाय. हे परग्रह, आपल्या सूर्यमालेबाहेरील आहेत. जगभरातील शास्त्रज्ञांनी सततच्या संशोधनातून यांना शोधून काढलंय. नासाच्या नेतृत्वाखालील या मोहिमेनं विश्वातील जीवनाच्या शोधाला नवीन दिशा दिली आहे. मात्र, अजून 8,000 हून अधिक परग्रहाची खात्री झालेली नसून त्यावर संशोधन सुरू आहे. नासाच्या आगामी नॅन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप आणि हॅबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्झर्व्हेटरीच्या मदतीनं पृथ्वीसारख्या ग्रहांचा शोध आणि त्यांच्या वातावरणाचा अभ्यास करण्यात अमेरिका आघाडीवर राहणार आहे.

नासाच्या परग्रह विज्ञान संस्थेनं (NExScI) परग्रहांच्या शोधात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. 1995 मध्ये सूर्यासारख्या ताऱ्याभोवती पहिला परग्रह त्यांनी शोधला होता, तेव्हापासून 30 वर्षांत 6,000 परग्रहांचा शोध या संस्थेनं लावला आहे. या यशामुळं विश्वातील ग्रहांच्या विविधतेची माहिती मिळाली आहे. नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरीतील परग्रह अन्वेषण कार्यक्रमाच्या (ExEP) प्रमुख डॉन जेलिनो यांच्या मते, “प्रत्येक नवीन परग्रह आपल्याला ग्रह निर्मितीच्या परिस्थिती आणि पृथ्वीसारख्या ग्रहांच्या संभाव्यतेबद्दल माहिती देतो. यामुळं आपण एकटे आहोत का, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी महत्त्वाची माहिती मिळतेय.”

परग्रहांचा शोध घेणे, हे आव्हानात्मक काम आहे, कारण बहुतेक ग्रह त्यांच्या जवळच्या ताऱ्याच्या प्रकाशात दिसत नाहीय. केवळ 100 हून कमी परग्रहांचं थेट छायाचित्रण झालं आहे. बाकी ग्रहांचा शोध अप्रत्यक्ष पद्धतींनी, जसं की ट्रान्झिट पद्धतीनं, घेतला जातो. या पद्धतीत ग्रह समोरून गेल्यानं त्याच्या प्रकाशात थोडा मंदपणा येतो, ज्यावरून ग्रहाची उपस्थिती कळते. मात्र, प्रत्येक परग्रहाची पुष्टीकरणासाठी अतिरिक्त निरीक्षणे आवश्यक असतात, ज्यामुळं नासाच्या परग्रह संग्रहणात (NASA Exoplanet Archive) अनेक परग्रह प्रतीक्षेत आहेत.

आमच्या सूर्यमालेत खडकाळ आणि वायू-प्रधान ग्रहांची संख्या समान आहे, परंतु विश्वात खडकाळ ग्रह अधिक सामान्य आहेत. शास्त्रज्ञांना ज्यूपिटरच्या आकाराचे ग्रह,तसंच दोन तारे, मृत तारे किंवा कोणत्याही ताऱ्याशिवाय फिरणारे ग्रह, लाव्हानं झाकलेले ग्रह, स्टायरोफोमच्या घनतेचं ग्रह आणि रत्नांनी बनलेल्या ढगांचे ग्रह असे विविध ग्रह सापडले आहेत. हे शोध आपल्या सूर्यमालेच्या तुलनेत विश्वातील ग्रहांच्या वैविध्याची माहिती देतात.

नासाच्या जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपनं 100 हून अधिक परग्रहांच्या वातावरणाचे रासायनिक विश्लेषण केलं आहे. भविष्यात, नासा पृथ्वीसारख्या खडकाळ ग्रहांचा शोध आणि त्यांच्या वातावरणात जैव-संकेतांचा (बायोसिग्नेचर्स) अभ्यास यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. यासाठी ग्रहाच्या प्रकाशाला अडवणारी नवीन तंत्रज्ञानाची गरज आहे, कारण सूर्य पृथ्वीपेक्षा 10 अब्ज पटीनं तेजस्वी आहे. नासाची नॅन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप यातील रोमन कोरोनाग्राफ उपकरण ताऱ्याच्या प्रकाशाला अडवून ज्यूपिटरसारख्या ग्रहांचे थेट निरीक्षण करेल. याशिवाय, हॅबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्झर्व्हेटरीद्वारे पृथ्वीसारख्या ग्रहांचा शोध घेण्यासाठी आणखी प्रगत तंत्रज्ञान विकसित केलं जाईल.

नासाच्या परग्रह अन्वेषण कार्यक्रम (ExEP) आणि NExScI हे परग्रह विज्ञानातील महत्त्वाचं केंद्र आहेत. युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या (ESA) काऊ मिशन (ESA Cow Mission) आणि रोमन टेलिस्कोपमुळं येत्या काही वर्षांत हजारो नवीन परग्रह सापडतील. “हा टप्पा केवळ शोधाचा नाही, तर मानवजातीच्या विश्वातील स्थानाबद्दलच्या प्रश्नांचा आहे,” असं नासाच्या शॉन डोमागल-गोल्डमन यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का :

  1. 2025 FA22 लघुग्रह आज पृथ्वीजवळून जाणार, पृथ्वीला कोणताही धोका नाही - नासा
  2. पृथ्वीला मिळाला एक नवा अर्ध चंद्र; सुमारे 60 वर्षांपासून फिरतोय पृथ्वीसोबत

For All Latest Updates

TAGGED:

ESA COW MISSIONNASA DISCOVERS 6000 ALIEN PLANETSनासाSOLAR SYSTEMESA COW MISSION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

किआ EV6 vs ह्युंदाई आयोनिक 5: रेंज, किंमत आणि कामगिरीच्या बाबतीत कोणती कार आहे सर्वोत्तम?

सीएमएफ हेडफोन प्रो 29 सप्टेंबरला भारतात होणार लॉंच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.