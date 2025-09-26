ETV Bharat / technology

आर्टेमिस II मोहिमेसाठी नासानं SLS रॉकेटची तयारी केली पूर्ण : कंपन समस्या सोडवण्यासाठी उच्चतंत्रज्ञानाचा वापर

नासानं आर्टेमिस II मोहिमेसाठी SLS रॉकेटची तयारी पूर्ण केली. आर्टेमिस I च्या कंपन समस्येवर वायुवाहिनी चाचण्या, सुपरकॉम्प्युटर आणि dPSP तंत्रांनी उपाय शोधलाय.

आर्टेमिस II मोहिम (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 11:55 AM IST

हैदराबाद : नासानं चंद्रावर मानवी मोहिमेच्या दिशेनं महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. आर्टेमिस Iच्या यशस्वी उड्डाणानंतर आलेल्या अप्रत्याशित कंपन समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी अभियंत्यांनी आधुनिक वायुवाहिनी चाचण्या, सुपरकॉम्प्युटर आणि नवीन दाब-संवेदन तंत्रांचा वापर केला आहे. यामुळं आर्टेमिस II ची पायलट केलेली मोहिम सुरक्षित राहील आणि चंद्र मोहिमा पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

नासा आता आपल्या स्पेस लॉंच सिस्टम (SLS) रॉकेटचं आर्टेमिस II मोहिमेसाठी उड्डाण करण्यास तयार आहे. ही मोहिम चंद्रावर मानवी अस्तित्व पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं दुसरा टप्पा आहे. आर्टेमिस I च्या यशस्वी अपायलट मोहिमेनंतर आलेल्या अप्रिय धक्क्यातून धडा घेत, अभियंत्यांनी चालक दलाच्या सुरक्षेसाठी नवीन तंत्रांचा वापर केला आहे. अपायलट मोहिमेदरम्यान कोर स्टेज आणि सॉलिड रॉकेट बूस्टरच्या आसपास अस्वस्थ हवेच्या कंपनांनी चिंता वाढवली होती. यावर उपाय शोधण्यासाठी नासानं आधुनिक वायुवाहिनी चाचण्या, अत्याधुनिक सुपरकॉम्प्युटर आणि अनोख्या दाब-संवेदन पद्धतींचं संयोजन केलं आहे.

नासानुसार, आर्टेमिस I दरम्यान सेन्सर्सनं सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स आणि कोर स्टेजच्या इंटरटँकमधील अंतरात विशिष्ट कंपन पॅटर्न नोंदवले. हे कंपन अस्वस्थ हवेच्या प्रवाहाशी संबंधित होते. नासानं या परिस्थितीची पुनरावृत्ती अमेस रिसर्च सेंटरच्या युनिटरी प्लॅन विंड टनलमध्ये केली, ज्यात स्केल मॉडेल्सचा वापर केला गेला. या मॉडेल्सवर उत्तेजित दाब-संवेदन पेंट (uPSP) लावले गेले होते.

हे विशेष कोटिंग दाबातील बदलांमुळं चमकतं आणि उच्च-गती कॅमेरांनी संपूर्ण पृष्ठभागाचं तपशीलवार डेटा नोंदवतं. हा डेटा नासाच्या सुपरकॉम्प्युटर्सकडे पाठवले जातो आणि मोठ्या हायपरवाल स्क्रीन्सवर दाखवले जाते. यातून रॉकेटच्या रचनेसाठी धोकादायक दाबाच्या कंपनांची नेमकी जागा समोर समजली. वायुवाहिनी चाचण्या आणि संगणकीय विश्लेषणानं दाखवले की, बूस्टर्सच्या आसपास हवेचा प्रवाह अस्थिर होऊन कंपन निर्माण होता, ज्यामुळं रॉकेटची स्थिरता धोक्यात येऊ शकते. ही समस्या आर्टेमिस I च्या डेटावरून समजली, ज्यात सेन्सर्सनी 100 हर्ट्झपेक्षा जास्त वारंवारितेनं कंपन नोंदवलं होते. नासाने या डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी डेनवर येथील लॉकहीड मार्टिनच्या सहकार्यानं काम केलं, ज्यामुळे समस्या समजण्यास मदत झाली.

संगणकीय सिम्युलेशन्सनं पुष्टी केली की, प्रत्येक बूस्टरच्या पुढील जोडणीकडं चार पातळ 'स्ट्रेक्स' (फिन-सारख्या विस्तार) जोडल्यास हवेचा प्रवाह सुधारेल आणि कंपन कमी होईल. या स्ट्रेक्सची रचना हवेच्या प्रवाहाला दिशा देण्यासाठी केली गेली आहे, ज्यामुळं हवेचा प्रभाव कमी होतो. वायुवाहिनी चाचण्या दाखवतात की, हे स्ट्रेक्स जोडल्यानंतर चढ-उतार दाबात 50% पेक्षा जास्त घट झाली आहे. बोईंग कंपनी आता केनेडी स्पेस सेंटरवर हे सहा फूट लांबीचे स्ट्रेक्स बसवण्यास तयार आहे. ही प्रक्रिया आर्टेमिस II च्या तयारीला वेग देईल आणि 2025 च्या अखेरीस मोहिमेचे उड्डाण शक्य करेल.

या उपाययोजनांमुळं नासानं वास्तविक उड्डाण डेटा, जलद सुपरकॉम्प्युटर मॉडेलिंग आणि हार्डवेअर नाविन्य यांचं संयोजन केलं आहे. यामुळं भविष्यातील SLS अपग्रेड्ससाठी मार्गदर्शन मिळेल. ही तंत्रे इतर अवकाश मोहिमांसाठीही उपयुक्त ठरतील. नासाच्या या यशामुळं अवकाश संशोधनातील उच्चतंत्रज्ञानाची भूमिका अधोरेखित होते. कंपन समस्या सारख्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी डेटा-ड्रिव्हन दृष्टिकोन आवश्यक आहे. आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रावर स्थायी मानवी वसाहतीची स्वप्ने साकार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. नासा आणि त्याचे भागीदार यांच्या प्रयत्नांमुळं मानवी अवकाश उड्डाण सुरक्षित आणि यशस्वी होत आहे. ही प्रगती केवळ तांत्रिक नाही, तर मानवी उत्कंठेचे प्रतीक आहे.

