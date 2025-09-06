ETV Bharat / technology

सौर वादळांच्या निरीक्षणासाठी नासा आणि NOAA तीन अंतराळयान प्रक्षेपण योजना

सौर वादळांच्या निरीक्षणासाठी नासा आणि NOAA तीन अंतराळयान प्रक्षेपण करण्याची योजना आखत आहे.

Solar storm
सौर वादळ (Canva)
Published : September 6, 2025 at 3:10 PM IST

हैदराबाद : नासा आणि NOAA सप्टेंबर 2025 मध्ये सूर्याच्या प्रभावांचा अभ्यास करण्यासाठी तीन अंतराळयानं प्रक्षेपित करण्याच्या तयारीत आहेत. नासाचं IMAP (इंटरस्टेलर मॅपिंग आणि ॲक्सिलरेशन प्रोब), कॅरुथर्स जिओकोरोना वेधशाळा आणि NOAA चं SWFO-L1 ही अंतराळयानं SpaceX फाल्कन 9 रॉकेटद्वारे सूर्यच्या L1 बिंदूपर्यंत जातील. हा बिंदू पृथ्वीपासून सुमारे दहा लाख मैल अंतरावर आहे. L1 येथून, ही याने सूर्याच्या सौर वाऱ्यांचा आणि अंतराळातील हवामानाचा अभ्यास करतील, ज्यामुळं आपल्या सौरमंडळातील "हेलियोस्फीअर" चा नकाशा तयार होईल आणि सौर वादळांचा अंदाज लावण्यात मदत होईल. ही वादळे उपग्रह, वीज यंत्रणा आणि विमान उड्डाणांना धोका निर्माण करू शकतात.

हेलियोस्फीअरचा होणार अभ्यास
नासाचे IMAP अंतराळयान सूर्याच्या सौर वाऱ्यांमुळं निर्माण झालेल्या विशाल हेलियोस्फीअरच्या बाह्य सीमांचा अभ्यास करेल. हेलियोस्फीअर हे एक प्रकारचा सौर "बबल" आहे, जे आपल्या सौरमंडळाला आकाशगंगेतील किरणांपासून संरक्षण देतं. IMAP या सीमांवरील परस्परसंनादांचा नकाशा तयार करेल, ज्यामुळं आपल्या सौरमंडळातील जीवनासाठी अनुकूल परिस्थितींचं कारण समजण्यास मदत होईल. याशिवाय, हे यान सौर वाऱ्यांचा आणि अंतराळातील कणांचा अभ्यास करेल, ज्यामुळं वैज्ञानिकांना सूर्याच्या प्रभावांचा अधिक अचूक अंदाज लावता येईल.

कॅरुथर्स जिओकोरोना वेधशाळा, एक छोटं दुर्बिणी यंत्र, पृथ्वीच्या बाह्य वातावरणातील (एक्सोस्फीअर) अल्ट्राव्हायोलेट प्रकाशाचं निरीक्षण करेल. L1 बिंदूवरून, हे यान सूर्याच्या प्रभावामुळं एक्सोस्फीअरच्या घनतेवर, आकारावर आणि स्वरूपावर होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करेल. सौर वादळामुळं पृथ्वीवरील संचार यंत्रणा, वीज पुरवठा आणि उपग्रह यंत्रणांवर होणाऱ्या परिणामांचा अंदाज लावण्यासाठी ही माहिती महत्त्वाची ठरेल. या यानाद्वारे मिळणारी माहिती वैज्ञानिकांना सौर वादळांचे परिणाम समजण्यास आणि त्यांच्यापासून संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास मदत करेल.

NOAA चं SWFO-L1 हे अंतराळयान अंतराळातील हवामानावर 24/7 लक्ष ठेवण्यासाठी समर्पित आहे. L1 बिंदूवरून, हे यान सूर्याच्या corona ची सतत छायाचित्रे घेईल आणि सौर वाऱ्यांचे नमुने घेईल. यामुळं सूर्यावरील स्फोट (जसे की coronal mass ejections) पृथ्वीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच ओळखता येतील. SWFO-L1 रिअल-टाइम डेटा हवामानशास्त्रज्ञांना पाठवेल, ज्यामुळं वीज कंपन्या, विमान कंपन्या, उपग्रह ऑपरेटर आणि अंतराळवीरांना सौर वादळांचा अंदाज लावण्यासाठी आणि त्यापासून संरक्षण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. या वादळामुळं वीज यंत्रणा, संचार नेटवर्क आणि उपग्रह यंत्रणांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

या तीन अंतराळयानांचं प्रक्षेपण सूर्य आणि पृथ्वी यांच्यातील परस्परसंनादांचा अभ्यास करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. IMAP आणि कॅरुथर्स वैज्ञानिक संशोधनासाठी माहिती गोळा करतील, तर SWFO-L1 व्यावहारिक हवामान निरीक्षणासाठी कार्य करेल. या मिशनमुळं सौर वादळांचा धोका कमी करण्यासाठी आणि पृथ्वीवरील तंत्रज्ञान यंत्रणांचं संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण माहिती मिळेल.

