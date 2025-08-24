हैदराबाद : चंद्राचा एक भाग कायम अंधारातचं असतो, असं एनेकदा तु्म्ही ऐकलं असले. याबाबत वेगवेगळे समज पसरलेले आहेत. खरच हा भाग कायम अंधारात असतो का? हेच आपण आज जाणून घेणार आहोत. चंद्राचा एक भाग कायम अंधारातचं असतो हा गैरसमज पूर्वीपासून परंपरेनं पुढच्या पिढीकडे चालत आला आहे. मात्र, त्या मागील खरं सत्य शोधण्याचा आपण कधीच प्रयत्न केला का?. प्रत्यक्षात, चंद्राचा हा भाग नेहमी अंधारा नसतो; तो सूर्यप्रकाशाने उजळलेला असतो आणि चंद्राच्या परिभ्रमणामुळं आपल्याला तो दिसत नाही. या बातमीत आपण चंद्राच्या या रहस्यमय बाजूबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
चंद्रबद्दल गैरसमज आणि सत्य
चंद्र हा आपल्या पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह आहे. चंद्र हा मानवाच्या कुतूहलाचा विषय गेल्या अनेक शतकांपासून आहे. प्राचीन काळी, लोकांना वाटायचं की चंद्राचा जो भाग आपल्याला दिसत नाही, तो नेहमी अंधारात असतो. परंतु, आधुनिक विज्ञानानं हे सिद्ध केलं आहे की ही धारणा चुकीची आहे. चंद्राची एक बाजू पृथ्वीपासूस खरंतर खूपच दूर आहे. चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो आणि पृथ्वी देखील सूर्याभोवती परिक्रमा करते. यामुळं चंद्राच्या वेगवेगळ्या भागांना सूर्यप्रकाश मिळतो. त्यामुळं चंद्राच्या एका भागावर कधीच अंधार नसतो.
चंद्राचं रहस्य
आपण जेव्हा चंद्राला पृथ्वीवरून पाहतो, तेव्हा चंद्राच्या आकारात बदल होत असल्याचं आपल्याला दिसतं. कारण सूर्यप्रकाशाच्या परावर्तनामुळं आणि चंद्र पथ्वीची परिक्रमा करत असल्यामुळं असं होतं. पृथ्वीभोवती फिरताना, कधी आपल्याला चंद्राचा भाग सूर्यप्रकाशानं उजळलेला दिसतो, तर कधी सावलीत असलेला भाग दिसतो. आपल्याला दिसणारा चंद्राचा एक भाग पूर्णपणे अंधारात असतो, तर दूसरी बाजू सूर्यप्रकाशानं उजळलेली असते. याउलट, जेव्हा चंद्र सूर्याच्या विरुद्ध बाजूस असतो, तेव्हा आपल्याला दिसणारा भाग उजळलेला असतो, आणि दूरचा भाग अंधारात असतो. त्यामुळं चंद्रावर कायमच कोणत्याही भागात अंधारात नसतो.
चंद्राचा भाग पृथ्वीपासून सर्वात दूर
चंद्राचा जो भाग आपल्याला दिसत नाही, त्याला "दूरची बाजू" (Far Side) म्हणणे अधिक योग्य आहे. याचं कारण असं की हा भाग पृथ्वीपासून सर्वात दूर आहे. चंद्राच्या परिक्रमणाचं आणि स्वतःभोवती फिरण्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की, त्याला स्वतःभोवती फिरण्यासाठी आणि पृथ्वीभोवती एक परिक्रमा पूर्ण करण्यास लागणारा वेळ जवळपास समान आहे. याला "ज्वारीय बंदिस्तता" (Tidal Locking) म्हणतात. यामुळं चंद्राचा एकच भाग नेहमी पृथ्वीकडं तोंड करून असतो, आणि दुसरा भाग आपल्यापासून लपलेला राहतो. जरी चंद्राचा एक भाग नेहमी लपलेला असला, तरी लिब्रेशन (Libration) नावाच्या घटनेमुळं आपल्याला चंद्राच्या दूरच्या बाजूचा थोडासा भाग दिसू शकतो. लिब्रेशन ही चंद्राची मासिक दोलन गती आहे, ज्यामुळं आपल्याला चंद्राच्या सामान्यतः दिसणाऱ्या भागापेक्षा थोडा जास्त भाग दिसतो. ही दोलन गती फार मोठी नसते, पण ती आपल्याला चंद्राच्या लपलेल्या भागाची झलक दाखवते.
चंद्राची दूरची रहस्यमय
चंद्राची दूरची बाजू एकेकाळी रहस्यमय होती. 1959 मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या लुना 3 मोहिमेनं प्रथमच या भागाच छायाचित्र पाठवलं, आणि तेव्हापासून या भागाविषयी आपलं ज्ञान वाढलं आहे. अपोलो मोहिमांदरम्यान, अंतराळवीरांनी चंद्राच्या या भागाला प्रत्यक्ष भेट दिली. त्यामुळं त्याठीकाणी सूर्यप्रकाश पोहचत असल्याचं त्यांनी पाहिलं. या मोहिमांनी सिद्ध केलं की चंद्राची दूरची बाजू कायम अंधारात नसते , तर ती खड्ड्यांनी आणि काही मोठ्या खळग्यांनी व्यापलेली आहे. यापैकी सर्वात मोठा खळगा म्हणजे दक्षिण ध्रुव-एटकिन खळगा (South Pole-Aitken Basin), जो सौरमालेतील सर्वात मोठ्या खळग्यांपैकी एक आहे. या भागात पृष्ठभागाखाली बर्फ आढळला आहे, ज्यामुळं हा भाग वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
चांग’ए 4 मोहीम
अलीकडेच, चीनच्या चांग’ए 4 मोहिमेनं या भागाचं अन्वेषण केलं आहे. ही एक रोबोटिक मोहीम आहे, ज्यामध्ये रोव्हरद्वारे चंद्राच्या पृष्ठभागाचा अभ्यास केला जात आहे. चीननं भविष्यात या भागात मानवी मोहिमा पाठवण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळं चंद्राच्या दूरच्या बाजूचं आणखी रहस्य उलगडलं जाऊ शकतात.
चंद्राची दूरची बाजू केवळ वैज्ञानिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील शक्यतांच्या दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाची आहे. हा भाग पृथ्वीवरील रेडिओ फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेपापासून मुक्त आहे, त्यामुळं येथे रेडिओ टेलिस्कोप बसवणं हा खगोलशास्त्रज्ञांसाठी एक चांगला पर्याय आहे. यामुळं विश्वातील दूरच्या ताऱ्यांचा आणि आकाशगंगांचा अभ्यास करणं सोपं होईल. याशिवाय, चीनसह अनेक देशांनी या भागात कायमस्वरूपी वसाहती आणि तळ उभारण्याची योजना आखली आहे. भविष्यात, चंद्राच्या या भागात अंतराळ पर्यटकांचा राबता असू शकतो, आणि मानवी वसाहती येथे स्थापन होऊ शकतात.