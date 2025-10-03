ETV Bharat / technology

मोटोरोलानं "पॉवर" नावानं नवीन फोनचा टीझर केला जारी

मोटोरोलानं भारतात "पॉवर" नावानं नविन फोनचा टीझर Motorola teases जारी केलाय. त्यामुळं उत्सुकता वाढवली असून, हा बजेट फोन लवकरच लॉंच होणार आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : मोटोरोला कंपनीनं भारतातील ग्राहकांसाठी त्याच्या नवीनतम बजेट सेगमेंटमधील स्मार्टफोन, Moto G06 Power लॉंच करण्याची तयारी सुरू केली आहे. कंपनीनं "पॉवर" या शब्दावर भर देणाऱ्या एका टीझरद्वारे हे संकेत दिले आहेत, हा फोन युरोपमध्ये आधीच लॉंच झालेल्या मॉडेलशी जुळतोय. अद्याप अधिकृत लॉंच डेटची घोषणा झालेली नाही, पण लवकरच तो लॉंच होणार असल्याचे संकेत मोटोरोला कंपनीनं टीझरद्वारे दिले आहे. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये बॅटरी लाइफ आणि स्मूथ परफॉर्मन्ससाठी ओळखला जाणार असल्यानं, भारतीय बाजारात तो लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे. मोटोरोला नेहमीप्रमाणे बजेट फोनमध्ये चांगल्या फीचर्स देण्यावर भर देतो, आणि हा फोन तसाच असण्याची शक्यता आहे.

Moto G06 Power
मोटोरोला नेहमीच "पॉवर" ब्रँडिंगचा वापर बॅटरी-केंद्रित फोनसाठी केला आहे. मोटो जी सीरिज ही कंपनीची लोकप्रिय लाइनअप आहे, जी मध्यमवर्गीय ग्राहकांना आकर्षित करते. युरोपमध्ये लॉंच झालेल्या मोटो जी06 पॉवर त्याच्या किंमतीसह सुसज्ज डिझाइनमुळं तो भारतातही हिट ठरण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं टीझरमध्ये फोनची स्क्रीन आणि बॅटरी आयकॉन दाखवले आहेत, ज्यामुळे फॅन्समध्ये उत्सुकता वाढली आहे. भारतीय बाजारात स्मार्टफोन विक्री वाढत असताना, असे बजेट फोन स्पर्धेला आणखी तीव्र करणार आहेत. आता या फोनच्या वैशिष्ट्यांबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊया...

टीझरमधून काय होतं सुचित
टीझरमध्ये फोनचं नाव स्पष्टपणं सांगितलं नाही, पण "पॉवर" या शब्दावर जोर देण्यात आला आहे. मोटोरोलानं नेहमीच आपल्या पॉवर सीरिज फोनमध्ये दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि मजबूत बिल्ड देण्यावर भर दिला आहे. हा टीझर सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला असून, तो मोटो जी06 पॉवर असल्याचं कळतंय. युरोपमध्ये हा फोन काही आठवड्यांपूर्वी लॉंच झाला होता, आणि त्याच्या यशामुळं भारतातील लॉंच जलद होण्याची शक्यता आहे. मोटोरोला भारतात मजबूत बाजारपेठ असल्यानं, हा फोन स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन अनुकूलित केला जाईल. उदाहरणार्थ, भारतीय ग्राहकांना मोठी स्क्रीन आणि चांगली बॅटरी हवी असते, जे या फोनमध्ये उपलब्ध आहे. लॉंचनंतर किंमत आणि उपलब्धता जाहीर होईल, पण अपेक्षित किंमत 10,000 ते 15,000 रुपयांपर्यंत असू शकते.

डिस्प्ले आणि बिल्ड
मोटो जी06 पॉवर युरोपमध्ये उपलब्ध असल्यानं, त्याच्या हार्डवेअरबद्दल माहिती मिळाली आहे. फोनमध्ये 6.88 इंच LCD स्क्रीन आहे, जी HD+ रिझोल्यूशनसह येते आणि 120Hz रिफ्रेश रेटने सुसज्ज आहे. ही स्क्रीन एंट्री-लेव्हल फोनमध्ये अपेक्षेपेक्षा अधिक स्मूथ अनुभव देते, ज्यामुळं गेमिंग आणि व्हिडिओ स्ट्रीमिंग मजेदार होतं. स्क्रीनचा आकार मोठा असल्यानं, मल्टिटास्किंग सोपं होतं. बिल्ड क्वालिटीच्या बाबतीत, मोटोरोलानं IP64 रेटिंग दिलं आहे, ज्यामुळं फोन हलक्या पाण्याच्या सरी आणि धूळपासून सुरक्षित राहतो. हे फीचर भारतीय हवामानात उपयुक्त ठरेल, जिथे दैनंदिन वापरात धूळ आणि पावसाची शक्यता असते. फोनचे वजन हलके असून, डिझाइन आकर्षक आहे, ज्यामुळं तो युवा वर्गाला आवडेल. प्लास्टिक बॉडी असली तरी, तो टिकाऊ आहे आणि हँडलिंगसाठी आरामदायक आहे.

चिपसेट
फोनमध्ये मीडियाटेक हेलिओ G81 अल्ट्रा चिपसेट आहे, जो बजेट सेगमेंटसाठी पुरेसा पॉवर देतो. खरेदीदारांना 4GB किंवा 8GB RAM पर्याय मिळेल, ज्यात स्टोरेज 256GB पर्यंत आहे. RAM वाढवण्याची सुविधा असल्यानं, परफॉर्मन्स चांगली राहते. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP मुख्य सेन्सर आहे, जो दिवसाच्या प्रकाशात चांगल्या फोटो देतो. बॅटरी 5000mAh आहे, जी संपूर्ण दिवस चालते आणि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते. सॉफ्टवेअर अँड्रॉइड 14 वर आधारित आहे, ज्यामुळं क्लीन UI अनुभव मिळतो. भारतात सर्व व्हेरिएंट्स येतील की नाहीत, हे पाहावे लागेल, पण कंपनी स्थानिक बाजारानुसार लाइनअप बदलू शकते. एकंदरीत, मोटो जी06 पॉवर बजेट फोनमध्ये उत्कृष्ट पर्याय ठरेल. मोटोरोलाची ही नवीन ऑफर भारतीय ग्राहकांना आकर्षित करेल आणि स्पर्धकांना आव्हान देईल.

