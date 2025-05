ETV Bharat / technology

मोटोरोला रेझर 60 भारतात लॉंच: 6.9-इंच pOLED फोल्डेबल डिस्प्ले, 50MP कॅमेरा, 49,999 किंमत - RAZR 60 LAUNCHED IN INDIA

मोटोरोला रेझर 60 ( Motorola )

Published : May 28, 2025 at 12:34 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 12:48 PM IST

हैदराबाद : मोटोरोलानं भारतात आपला नवीनतम फ्लिप फोन, रेझर 60, लॉंच केला आहे, ज्याची घोषणा कंपनीनं यापूर्वी केली होती. हा फोन 6.96-इंच FHD+ फोल्डेबल LTPO pOLED स्क्रीनसह येतो, ज्याचा रिफ्रेश रेट 1-120Hz आहे. 50MP मुख्य कॅमेरा

यात 3.63-इंच बाह्य pOLED स्क्रीन आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 90Hz असून दोन्ही डिस्प्लेची ब्राइटनेस वाढवण्यात आली आहे. हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400X प्रोसेसरनं सुसज्ज आहे. यात 50MP मुख्य कॅमेरा, 13MP अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि 32MP फ्रंट कॅमेरा आहे.

Last Updated : May 28, 2025 at 12:48 PM IST