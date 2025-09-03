ETV Bharat / technology

मोटोरोलाने लाँच केली रेझर 60 आणि मोटो बड्स लूप स्वारोव्स्की एडिशन - MOTO RAZR 60 AND BUDS LOOP

मोटोरोलानं रेझर 60 आणि मोटो बड्स लूप स्वारोव्स्की एडिशन लाँच केलीय. 11 सप्टेंबर 2025 पासून भारतात ते भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध असतील.

Razr 60 and Moto Buds Loop Swarovski Edition
रेझर 60 आणि मोटो बड्स लूप स्वारोव्स्की एडिशन (Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025 at 3:27 PM IST

हैदराबाद : मोटोरोलानं स्वारोव्स्कीच्या सहयोगानं भारतात 'ब्रिलियंट कलेक्शन' लाँच केलाय. यात मोटोरोला रेझर 60 स्वारोव्स्की एडिशन फ्लिप फोन आणि मोटो बड्स लूप स्वारोव्स्की एडिशन यांचा समावेश आहे. हे लिमिटेड एडिशन कलेक्शन 11 सप्टेंबर 2025 पासून भारतात उपलब्ध होईल. रेझर 60 ची किंमत 54 हजार 999 आहे, तर मोटो बड्स लूप ची किंमत 24 हजार 999 आहे. दोन्हींचा कॉम्बो पॅक 64 हजार 999 मध्ये उपलब्ध आहे. ही दोन्ही उत्पादनं फ्लिपकार्ट, मोटोरोलाच्या अधिकृत वेबसाइटवर आणि निवडक रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध आहेत.

मोटोरोला रेझर 60 स्वारोव्स्की एडिशन : किंमत आणि वैशिष्ट्ये
मोटोरोला रेझर 60 स्वारोव्स्की एडिशनची किंमत 54 हजार 999 आहे, परंतु 5,000 च्या बँक ऑफरसह त्याची किंमत 49 हजार 999 इतकी झालीय. हा फ्लिप फोन PANTONE Ice Melt रंगात उपलब्ध असून त्याच्या मागील बाजूस क्विल्टेड लेदर-प्रेरित डिझाइनसह 35 स्वारोव्स्की क्रिस्टल्स जडलेलं आहे, यापैकी एक क्रिस्टल हिंगवर आहे. या फोनमध्ये 6.9-इंच LTPO pOLED मुख्य स्क्रीन आहे, ज्यामध्ये कमी क्रिझिंग आहे, आणि 3.6-इंच बाह्य pOLED डिस्प्ले आहे. टिकाऊपणासाठी, यात टायटॅनियम-रिइन्फोर्स्ड हिंग आहे, ज्याची 5 लाखांहून अधिक चाचणी केली गेली आहे. याशिवाय, गोरिल्ला ग्लास विक्टस संरक्षण आणि IP48 वॉटर, डस्ट रेझिस्टन्स रेटिंग यामुळं हा फोन अधिक मजबूत झाला आहे. हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400X चिपसेटवर चालतो.

100% ट्रू कलर आउटपुट
कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन-सक्षम मुख्य लेन्स, 13MP अल्ट्रावाइड आणि मॅक्रो सेन्सर आणि 32MP सेल्फी कॅमेरा आहे. यात जेश्चर-नियंत्रित व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, पँटोन-प्रमाणित 100% ट्रू कलर आउटपुट आणि AI-आधारित सुधारणा यांचा समावेश आहे. बाह्य डिस्प्लेवर गुगल जेमिनी इंटिग्रेशनमुळं AI-आधारित सारांश, लाइव्ह ट्रान्सक्रिप्शन आणि क्रिएटिव्ह असिस्टन्स यांसारखी वैशिष्ट्ये फोन न उघडता वापरता येतात.

मोटो बड्स लूप स्वारोव्स्की एडिशन
मोटो बड्स लूप स्वारोव्स्की एडिशन Ice Melt आणि French Oak रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. यात स्वारोव्स्की डिटेलिंगसह ओपन-इयर डिझाइन आहे, जे आरामदायी आणि सुरक्षित फिट प्रदान करते. यात 12mm आयर्नलेस ड्रायव्हर्स, Sound by Bose, Spatial Audio + EVO आणि CrystalTalk AI सह ड्युअल-मायक्रोफोन सिस्टम आहे. या इयरबड्स 37 तासांचा प्लेबॅक टाइम देतात, आणि फक्त 10 मिनिटांच्या फास्ट चार्जिंगनं 3 तासांचा प्लेबॅक देतात. IP54 वॉटर-रिपेलेंट रेटिंग आणि रिइन्फोर्स्ड मेमरी अलॉय फ्रेम यामुळं हे इयरबड्स टिकाऊ आहेत.

कॉम्बो पॅक ऑफर
मोटोरोला रेझर 60 आणि मोटो बड्स लूप यांचा कॉम्बो पॅक 64 हजार 999 मध्ये उपलब्ध आहे, आणि लाँच कालावधीत बँक ऑफरसह त्याची प्रभावी किंमत 59 हजार 999 आहे.

