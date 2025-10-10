ETV Bharat / technology

मोटोरोला एज 70 : सर्वात पातळ स्मार्टफोन लवकरच जागतिक बाजारात लॉंच होणार

मोटोरोला कंपनीचा सर्वात पातळ मोटोरोला एज 70 स्मार्टफोन नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार आहे. 4,800mAh बॅटरी, 12GB रॅम, 512GB स्टोरेजसह याची किंमत आणि रंग पर्याय लीक झाले.

हैदराबाद : मोटोरोला आपला नवीन स्मार्टफोन, मोटोरोला एज 70, येत्या नोव्हेंबरमध्ये निवडक जागतिक बाजारात लाँच करणार आहे. कंपनीनं या हँडसेटच्या लाँच तारखेसह त्याची बॅटरी क्षमता जाहीर केली आहे. मोटोरोला एज 70 हा कंपनीचा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ स्मार्टफोन असण्याची शक्यता आहे. यात 12 जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेजसह प्रीमियम वैशिष्ट्ये असतील. याशिवाय, या फोनचे रंग पर्याय आणि किंमत यांच्याबाबतही माहिती समोर आली आहे. हा फोन मोटोरोला एज 60 चा उत्तराधिकारी असेल, जो एप्रिलमध्ये 5,200mAh बॅटरी आणि 7.9 मिमी जाडीच्या डिझाइनसह लाँच झाला होता.

मोटोरोला एज 70
मोटोरोला पोलंडच्या वेबसाइटवरील टीझरनुसार, मोटोरोला एज 70, 5 नोव्हेंबर 2025 रोजी निवडक बाजारात लाँच होईल. या फोनमध्ये 4,800mAh बॅटरी असून, ती 68W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. कंपनीनं या फोनला "अल्ट्रा स्लिम" म्हणून प्रचारित केले आहे, आणि हा फोन केवळ 6 मिमी जाडीचा असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं तो मोटोरोलाचा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ स्मार्टफोन ठरेल. यामुळं हा फोन सॅमसंग गॅलेक्सी S25 एज आणि अॅपल आयफोन एअर यांसारख्या इतर अग्रगण्य ब्रँड्सच्या पातळ स्मार्टफोन्सशी स्पर्धा करेल, ज्यांनी कमी बॅटरी क्षमतेचे मॉडेल्स लाँच केले आहेत.

डॉल्बी ॲटमॉस-समर्थित स्टिरिओ स्पीकर्स
मोटोरोला एज 70 मध्ये डॉल्बी ॲटमॉस-समर्थित स्टिरिओ स्पीकर्स असतील, जे उत्कृष्ट ध्वनी अनुभव देतील. याशिवाय, यात 50 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) सह आणि 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू असलेला अल्ट्रावाइड कॅमेरा असेल. या वैशिष्ट्यांमुळं हा फोन फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

रंग आणि किंमत
लीक झालेल्या माहितीनुसार, मोटोरोला एज 70 पँटोन ब्रॉन्झ ग्रीन, पँटोन गॅजेट ग्रे आणि पँटोन लिली पॅड या तीन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. किंमतीबाबत, हा फोन युरोपियन बाजारात 12 जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेजच्या मॉडेलसाठी EUR 709 (अंदाजे 73,100) ते EUR 801.91 (अंदाजे 82,700) दरम्यान उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच्या अंदाजानुसार, फोनची किंमत EUR 690 (अंदाजे 70,000) असू शकते, परंतु नवीन रिटेल लिस्टिंगनुसार किंमतीत थोडी वाढ दिसून येते.

स्पर्धा आणि बाजारातील स्थान
मोटोरोला एज 70 हा मोटोरोला एज 60 चा उत्तराधिकारी आहे, ज्यामध्ये 5,200mAh बॅटरी आणि 7.9 मिमी जाडी होती. नवीन मॉडेल पातळ डिझाइनवर अधिक भर देत असल्यानं, त्याची बॅटरी क्षमता मागील मॉडेलपेक्षा कमी आहे. तरीही, हा फोन सध्याच्या जागतिक ट्रेंडनुसार आहे, जिथं अग्रगण्य कंपन्या पातळ डिझाइनला प्राधान्य देत आहेत. सॅमसंग आणि अॅपल यांसारख्या ब्रँड्सनी देखील त्यांच्या नवीन मॉडेल्समध्ये कमी बॅटरी क्षमता स्वीकारली आहे.

प्रीमियम स्मार्टफोन डिझाइन
मोटोरोला एज 70 हा प्रीमियम स्मार्टफोन डिझाइन, परफॉर्मन्स आणि कॅमेरा यांच्या बाबतीत ग्राहकांचं लक्ष वेधून घेईल. त्याची पातळ डिझाइन, शक्तिशाली वैशिष्ट्ये आणि आकर्षक रंग पर्याय यामुळं हा फोन मध्यम ते उच्च श्रेणीच्या स्मार्टफोन बाजारात मजबूत स्थान मिळवू शकतो. लाँच तारखेच्या जवळ येताच, या फोनबाबत आणखी माहिती समोर येण्याची अपेक्षा आहे.

